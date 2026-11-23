Ο Διομήδης Άργους, αν και αντιμετώπισε πίεση, κατάφερε να επικρατήσει του Άρη Νικαίας με σκορ 37-33 στην έδρα του, επιστρέφοντας έτσι στις νικηφόρες εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της Handball Premier. Η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη και για τις δύο ομάδες, προσφέροντας πλούσιο θέαμα και έντονες συγκινήσεις καθ' όλη τη διάρκειά της.

Έντονο ξεκίνημα και εναλλαγές στο σκορ

Ο αγώνας ξεκίνησε με πολύ καλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να δείχνουν από την αρχή τις διαθέσεις τους για δυναμική παρουσία. Ο Άρης Νικαίας ήταν αυτός που βρήκε πρώτος το προβάδισμα, φτάνοντας στο 5-6 στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Ωστόσο, η αντίδραση του Διομήδη Άργους ήταν άμεση, ανατρέποντας το σκορ και παίρνοντας κεφάλι με 8-7.

Οι φιλοξενούμενοι δεν το έβαλαν κάτω και κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 10-10, διατηρώντας την αγωνία στα ύψη. Παρόλα αυτά, η ομάδα του Άργους επανήλθε σε ρόλο οδηγού, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 12-10. Λίγο αργότερα, ο Διομήδης βρήκε προβάδισμα τριών γκολ, φτάνοντας στο 16-13 στο 25ο λεπτό του αγώνα.

Η μάχη του πρώτου ημιχρόνου και η απάντηση του Άρη

Παρά το προβάδισμα του Διομήδη, ο Άρης βρήκε επιθετικές λύσεις και κατάφερε να μειώσει αρχικά σε 16-15. Η προσπάθεια των φιλοξενούμενων κορυφώθηκε με την ισοφάριση του σκορ, μόλις ένα λεπτό πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Το παιχνίδι ήταν κυριολεκτικά στον πόντο, με τις δύο ομάδες να παλεύουν για κάθε κατοχή.

Στην εκπνοή του ημιχρόνου, ο Διομήδης Άργους κατάφερε να σκοράρει με πέναλτι, παίρνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα με 17-16, δίνοντας έτσι ένα μικρό πλεονέκτημα στην ομάδα του ενόψει της συνέχειας του αγώνα.

Η κυριαρχία του Διομήδη στο δεύτερο μέρος

Το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου βρήκε τον Άρη Νικαίας να προσπαθεί να κυνηγήσει στο σκορ, διατηρώντας τη διαφορά σε μικρά επίπεδα, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 20-19. Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και μετά, ο Διομήδης ανέβασε κατακόρυφα τις στροφές του, επιβάλλοντας τον ρυθμό του και αυξάνοντας τη διαφορά.

Οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 25-20, δείχνοντας αποφασισμένοι να μην αφήσουν περιθώρια στον αντίπαλο. Παρά την προσπάθεια του Άρη να βγάλει αντίδραση και να μειώσει σε 30-27, η ομάδα του Άργους άνοιξε άμεσα και πάλι τη διαφορά, φτάνοντας στο 33-28. Η σταθερή απόδοση του Διομήδη εξασφάλισε τον έλεγχο του αγώνα.

Το τελικό σκορ και η επικράτηση των γηπεδούχων

Καθώς ο αγώνας πλησίαζε στο τέλος του, ο Άρης Νικαίας άρχισε να χάνει σταδιακά τις αντοχές του, επιτρέποντας στον Διομήδη να ελέγχει απόλυτα το υπέρ του σκορ. Οι γηπεδούχοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους και διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά το προβάδισμά τους μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η νίκη ήρθε τελικά για τον Διομήδη Άργους με τελικό σκορ 37-33, επισφραγίζοντας την ανωτερότητά του στο δεύτερο ημίχρονο και την επιστροφή του στις επιτυχίες στη Handball Premier.

Αναλυτικά τα πεντάλεπτα και οι σκόρερ

Τα πεντάλεπτα του αγώνα διαμορφώθηκαν ως εξής: 2-2, 5-6, 9-9, 14-11, 16-13, 17-16 (ημχ.), 20-19, 25-20, 28-24, 30-27, 34-29, 37-33. Οι προπονητές των δύο ομάδων ήταν ο Ζαραβίνας για τον Διομήδη Άργους και ο Αρβανίτης για τον Άρη Νικαίας.

Για τον Διομήδη Άργους, σκόραραν οι: Μαξίμοβιτς 1, Μπαρόσο 1, Μπάρος 6, Ασβεστάς 6, Περίν 4, Καμπάτσε 3, Μπουνάμπ 10, Βούλγαρης 4. Για τον Άρη Νικαίας, οι σκόρερ ήταν οι: Πολυζωγόπουλος 6, Δούγιας 6, Καραγιάννης 2, Καραγιάννης 1, Μελετάκος 3, Μπάγιος 4, Ασβεστάς Γ. 4, Ελοζιέουα 4, Βερτζώνης 1, Τόμσον 1, Τσαμούρης 3. Οι υπόλοιποι παίκτες που αγωνίστηκαν για τον Διομήδη ήταν οι Ρουσσόπουλος, Μαρίνος, Χατζηκωνσταντίνου, Μπατίστα, Ξύγκος, Χατζίδης, Ορφανός, Αμπντέλ, ενώ για τον Άρη οι Ανδριώτης, Βλάχος, Βούλγαρης, Ρεπούλιας, Τσολάκης, Σφακιωτάκης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta