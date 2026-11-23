Ο Άρης κατάφερε να αποσπάσει ένα σημαντικό διπλό στην Τρίπολη, επικρατώντας του Αστέρα AKTOR με σκορ 1-0. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, κρίθηκε κυριολεκτικά στις τελευταίες στιγμές της. Ένα αυτογκόλ του ποδοσφαιριστή Χρυσόπουλου στις καθυστερήσεις ήταν αυτό που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα και χάρισε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η κρίσιμη αναμέτρηση στην Τρίπολη

Η 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League επεφύλασσε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Τρίπολη, όπου ο Αστέρας AKTOR υποδέχθηκε τον Άρη. Οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν σκληρά, με τον Άρη να επιδιώκει ένα θετικό αποτέλεσμα μακριά από την έδρα του. Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε ένα παιχνίδι στρατηγικής και αντοχής, με τις άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο για μεγάλο διάστημα.

Παρά τις προσπάθειες και των δύο πλευρών να δημιουργήσουν ευκαιρίες, το σκορ παρέμενε ισόπαλο χωρίς τέρματα για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Η ένταση ήταν εμφανής στον αγωνιστικό χώρο, καθώς κάθε ομάδα προσπαθούσε να βρει τον τρόπο να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα και να πετύχει το πολυπόθητο γκολ. Τελικά, η λύση ήρθε με έναν απροσδόκητο τρόπο, λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα.

Το αυτογκόλ που έκρινε το ματς

Η μοίρα της αναμέτρησης άλλαξε δραματικά στην τελευταία φάση του αγώνα, όταν ο 23χρονος αμυντικός του Αστέρα AKTOR, Χρυσόπουλος, έγινε άθελά του ο πρωταγωνιστής της βραδιάς. Σε μια στιγμή πίεσης και έντασης, ο νεαρός ποδοσφαιριστής βρέθηκε στην ατυχή θέση να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της δικής του ομάδας, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0 υπέρ του Άρη.

Αυτό το αυτογκόλ σημειώθηκε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης στην ομάδα του Αστέρα AKTOR. Η συγκεκριμένη εξέλιξη χάρισε στον Άρη ένα «σπουδαίο διπλό», όπως χαρακτηρίστηκε, προσθέτοντας τρεις πολύτιμους βαθμούς στο ενεργητικό του στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League.

Η φάση του τέρματος λεπτό προς λεπτό

Η κρίσιμη φάση που οδήγησε στο αυτογκόλ ξεκίνησε με μία σέντρα από τον Παλάσιος. Ο ποδοσφαιριστής του Άρη εκτέλεσε τη σέντρα με ακρίβεια, δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις μέσα στην περιοχή του Αστέρα AKTOR. Αμέσως μετά τη σέντρα, ακολούθησε κεφαλιά από τον Φαντιγκά, ο οποίος προσπάθησε να στείλει την μπάλα προς την εστία.

Στην προσπάθειά του να απομακρύνει τον κίνδυνο, ο Χρυσόπουλος επενέβη με προβολή. Δυστυχώς για την ομάδα του, η παρέμβαση αυτή είχε το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιθυμητό, καθώς η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της δικής του εστίας. Έτσι, το αυτογκόλ του Χρυσόπουλου διαμόρφωσε το τελικό σκορ και έκρινε την αναμέτρηση υπέρ του Άρη.

Η προηγούμενη επέμβαση του Χρυσόπουλου

Πριν από την ατυχή στιγμή του αυτογκόλ, ο Χρυσόπουλος είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην άμυνα του Αστέρα AKTOR. Ο 23χρονος αμυντικός είχε καταφέρει να σώσει την ομάδα του σε μία προηγούμενη φάση του αγώνα, όπου ο Καντεβέρε είχε απειλήσει την εστία των Αρκάδων. Η επέμβασή του εκείνη τη στιγμή ήταν κομβική και απέτρεψε ένα πιθανό γκολ για τον Άρη.

Αυτή η αντίθεση στην απόδοση του Χρυσόπουλου μέσα στον ίδιο αγώνα υπογραμμίζει την απρόβλεπτη φύση του ποδοσφαίρου. Από τη μία πλευρά, ο νεαρός αμυντικός έδειξε την ικανότητά του να προστατεύει την εστία της ομάδας του, ενώ από την άλλη, βρέθηκε στην ατυχή θέση να την πληγώσει στις καθυστερήσεις, σε μια κρίσιμη στιγμή της αναμέτρησης.

Η σημασία της νίκης για τον Άρη

Η κατάκτηση του «σπουδαίου διπλού» στην Τρίπολη έχει μεγάλη σημασία για τον Άρη. Η νίκη με 1-0 επί του Αστέρα AKTOR, έστω και με αυτογκόλ στις καθυστερήσεις, προσφέρει πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα και ενισχύει την ψυχολογία των παικτών. Κάθε νίκη μακριά από την έδρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στο πρωτάθλημα, ειδικά όταν επιτυγχάνεται σε μια δύσκολη έδρα όπως αυτή της Τρίπολης.

Το αποτέλεσμα αυτό δίνει στον Άρη τη δυνατότητα να συνεχίσει την πορεία του στη Stoiximan Super League με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Η επικράτηση αυτή, που ήρθε στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, αναδεικνύει την επιμονή και την προσπάθεια της ομάδας μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων της στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko