Ο Λόβρο Μάγερ για τη θέση του και τον στόχο της ΑΕΚ στο Κόμο

Ο Λόβρο Μάγερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο Κόμο της Ιταλίας, εξέφρασε την προτίμησή του να αγωνίζεται στη δεξιά πλευρά του γηπέδου. Ο Κροάτης ποδοσφαιριστής υπογράμμισε τη σημασία της αναμέτρησης για την ΑΕΚ, δηλώνοντας ότι η ομάδα έχει ταξιδέψει στην Ιταλία με ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση βαθμών. Η αποστολή της ΑΕΚ βρίσκεται στο Κόμο, με τον Δημήτρη Βέργο να καλύπτει τις εξελίξεις, μεταφέροντας τις δηλώσεις του παίκτη.

Η προτίμηση του Μάγερ για τη θέση του

Ο Λόβρο Μάγερ αναφέρθηκε εκτενώς στη θέση στην οποία αισθάνεται πιο άνετα να αγωνίζεται. Αν και δήλωσε ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε ρόλο του ζητηθεί, τόσο στον άξονα όσο και στην αριστερή πλευρά, ο ίδιος προτιμά τη δεξιά πτέρυγα. «Δεν θα αποφασίσω εγώ που θα παίζω. Ανταποκρίνομαι οπουδήποτε. Ίσως μου ταιριάζει καλύτερα στα δεξιά, αλλά και στον άξονα και αριστερά μπορώ επίσης», σημείωσε ο Κροάτης μέσος.

Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ επισήμανε επίσης την απουσία του Κοϊτά από την αυριανή αναμέτρηση, ενός παίκτη που αγωνίζεται αποτελεσματικά στη δεξιά πλευρά. Παρά την απουσία αυτή, ο Μάγερ τόνισε την ετοιμότητα των συμπαικτών του να καλύψουν το κενό και να δώσουν τα πάντα στον αγώνα. «Θα μας λείψει αύριο ο Κοϊτά που παίζει καλά δεξιά, αλλά είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα. Ίσως θα προτιμούσα στα δεξιά πάντως αν με ρωτάτε», πρόσθεσε ο Μάγερ, επαναλαμβάνοντας την προσωπική του προτίμηση.

Ο στόχος της ΑΕΚ στην ιταλική πόλη

Αναφορικά με τους στόχους της ΑΕΚ στην ιταλική πόλη του Κόμο, ο Μάγερ ήταν κατηγορηματικός, δηλώνοντας ότι η ομάδα δεν έχει ταξιδέψει ως τουρίστες, αλλά με την ξεκάθαρη πρόθεση να αποσπάσει βαθμούς από την αναμέτρηση. Η δήλωσή του υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των «κιτρινόμαυρων» να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα στην ευρωπαϊκή τους πορεία.

Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ υπενθύμισε την προηγούμενη ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Ρεάλ, όπου, όπως είπε, η ομάδα άξιζε τον βαθμό της ισοπαλίας. Από εκείνο το παιχνίδι, η ΑΕΚ απέκτησε καλά στοιχεία, τα οποία θα προσπαθήσει να εφαρμόσει στον αυριανό αγώνα. «Εδώ έχουμε έρθει όχι ως τουρίστες, αλλά για να πάρουμε βαθμούς. Με τη Ρεάλ αξίζαμε τον βαθμό, αλλά πήραμε καλά στοιχεία και θα προσπαθήσουμε να τα βγάλουμε στο αυριανό παιχνίδι για να πάρουμε κάτι από την αναμέτρηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάγερ, περιγράφοντας τη στρατηγική της ομάδας.

Τα διδάγματα από τις προηγούμενες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις

Ο Λόβρο Μάγερ αναφέρθηκε επίσης στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ, επισημαίνοντας την αδυναμία της ΑΕΚ να επανέλθει ψυχολογικά και αγωνιστικά μετά την ισοφάριση και το πέναλτι που δέχτηκε. «Μετά την ισοφάριση και το πέναλτι με τη Σαχτάρ δεν μπορέσαμε να επανέλθουμε», δήλωσε, αναγνωρίζοντας την πρόκληση που αντιμετώπισε η ομάδα.

Αυτή η εμπειρία, μαζί με τα θετικά στοιχεία που αποκόμισε η ΑΕΚ από το παιχνίδι με τη Ρεάλ, αποτελούν σημαντικά διδάγματα για την ομάδα. Ο στόχος είναι να παρουσιαστεί ένα διαφορετικό και πιο αποτελεσματικό πρόσωπο στην επερχόμενη αναμέτρηση, εφαρμόζοντας όσα διδάχτηκε από τις προηγούμενες ευρωπαϊκές της εμφανίσεις και διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο συμπαίκτης στην εθνική Κροατίας, Μπατούρινα

Ο Λόβρο Μάγερ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον συμπαίκτη του στην Εθνική Κροατίας, τον Μπατούρινα, ο οποίος αγωνίζεται στην Κόμο. Ο Μάγερ εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον νεαρό ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν καλό παίκτη και εξαιρετικό παιδί».

Ο Κροάτης μέσος δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος για την πορεία του Μπατούρινα και εξέφρασε την ελπίδα να συνεχίσει να εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό. «Έχει και την ποιότητα και τη νοοτροπία για να συνεχίσει σε αυτό το επίπεδο», είπε ο Μάγερ, υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες και την προοπτική του συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta