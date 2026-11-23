Ο Ντζάναν Μούσα άνοιξε τα χαρτιά του και μίλησε για τη δύσκολη περίοδο της θητείας του στην Αναντολού Εφές, υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν. Ο Βόσνιος γκαρντ/φόργουορντ περιέγραψε την πρώτη του σεζόν σε ομάδα της EuroLeague, η οποία χαρακτηρίστηκε από προκλήσεις και περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.

Ο Μούσα αναφέρθηκε σε μια «ενδιαφέρουσα» εμπειρία, αφήνοντας αιχμές για τους πραγματικούς λόγους που η συνεργασία του με τον Τούρκο προπονητή δεν «έδεσε» ποτέ, παρά τις προσδοκίες.

Η «ενδιαφέρουσα» πρώτη γνωριμία με τον Εργκίν Αταμάν

Ο Ντζάναν Μούσα περιέγραψε την πρώτη του γνωριμία με τον Εργκίν Αταμάν ως άβολη και «ενδιαφέρουσα». Την πρώτη του ημέρα στην Κωνσταντινούπολη, έκανε check-in στο ξενοδοχείο, καθώς η ομάδα έλειπε εκτός έδρας για έναν αγώνα του τουρκικού πρωταθλήματος.

Με την επιστροφή της ομάδας την επόμενη μέρα, ο Μούσα πήγε να συστηθεί στον προπονητή, λέγοντας «Χάρηκα, είμαι ο Ντζάναν». Η απάντηση του Αταμάν ήταν: «Χάρηκα, είμαι ο Εργκίν. Εδώ θα έχεις καλύτερες συνθήκες απ’ ό,τι είχες στο NBA». Ο Βόσνιος παίκτης σημείωσε ότι δεν υπήρξε κάποιο «καλώς ήρθες» ή ερώτηση για το ταξίδι του, αλλά μόνο η συγκεκριμένη ατάκα.

Ελάχιστος χρόνος συμμετοχής και καλές εμφανίσεις στο τουρκικό πρωτάθλημα

Παρά την αρχική αυτή γνωριμία, ο Ντζάναν Μούσα έκανε μερικά καλά παιχνίδια στο τουρκικό πρωτάθλημα. Ωστόσο, η κατάσταση στην EuroLeague ήταν εντελώς διαφορετική, με τον χρόνο συμμετοχής του να είναι δραματικά περιορισμένος.

Σε όλη τη διάρκεια της σεζόν στην EuroLeague, ο Ντζάναν Μούσα αγωνίστηκε συνολικά μόλις επτά λεπτά. Αυτός ο ελάχιστος χρόνος συμμετοχής ήταν αξιοσημείωτα χαμηλός, καθώς ο ίδιος ο παίκτης σημείωσε ότι ακόμα και αν έπαιζε μόνο στο λεγόμενο «garbage time», ο συνολικός του χρόνος θα ήταν μεγαλύτερος.

Ο αποκλεισμός από την αποστολή του Final Four

Η δύσκολη περίοδος κορυφώθηκε με τον αποκλεισμό του Ντζάναν Μούσα από την αποστολή της Αναντολού Εφές για το Final Four. Το προηγούμενο βράδυ, ο προπονητής τον ενημέρωσε ότι δεν θα ταξίδευε με την ομάδα.

Ο Μούσα περιέγραψε πως, ενώ το προσωπικό καθαριότητας και «όποιος είχε έστω και την παραμικρή σχέση με την Εφές» πήγαινε στο Final Four, ο ίδιος παρακολούθησε τους αγώνες από την τηλεόραση. Το γεγονός αυτό τον προβλημάτισε ιδιαίτερα, καθώς έδειχνε την έκταση του αποκλεισμού του.

Οι αιχμές για τους πραγματικούς λόγους της μη συνεργασίας

Ο Ντζάναν Μούσα εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι λόγοι για τους οποίους δεν «έδεσε» η συνεργασία του με την Εφές δεν αφορούσαν το μπάσκετ. «Δεν νομίζω ότι το μπάσκετ παίζει πραγματικά ρόλο για μένα όσον αφορά την Εφές. Ήταν κάτι άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Βόσνιος παίκτης περιέγραψε τον εαυτό του εκτός γηπέδου ως «φυσιολογικό, προσιτό, κάποιον με τον οποίο μπορούν να μιλήσουν όλοι». Ωστόσο, μέσα στο γήπεδο, το μόνο που τον νοιάζει είναι η νίκη, και αυτό, όπως υποστήριξε, «ίσως ενοχλεί κάποιους». Ο Μούσα δήλωσε απόλυτα σίγουρος ότι η διαφωνία δεν προήλθε από κάτι εκτός γηπέδου.

Το «κουμπί της επανεκκίνησης» μετά από ένα «καλό κεφάλαιο»

Παρά τις δυσκολίες, ο Ντζάναν Μούσα χαρακτήρισε την περίοδο αυτή ως ένα «καλό κεφάλαιο» στη ζωή του. Αναγνώρισε ότι η εμπειρία, αν και δύσκολη, αποτέλεσε μέρος της πορείας του.

Τελικά, η συνεργασία του με την Αναντολού Εφές δεν κράτησε πολύ. Μετά το πέρας αυτής της θητείας, ο Ντζάναν Μούσα δήλωσε ότι «πάτησε ξανά το κουμπί της επανεκκίνησης», σηματοδοτώντας ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του.

Με πληροφορίες από: Athletiko