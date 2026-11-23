Ο Τάισον για την παρουσία του στην δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ: «Ο σεβασμός μου θα είναι πάντα ο ίδιος»

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός Τάισον βρίσκεται πλέον εκτός των πλάνων της πρώτης ομάδας του ΠΑΟΚ, μετά από σχετική απόφαση του προπονητή Λίσι. Ως εκ τούτου, ο παίκτης προπονείται με τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου. Μετά τη συμμετοχή του στον αγώνα του ΠΑΟΚ Β’ εναντίον της Νίκης Βόλου, ο Τάισον επέλεξε να απευθυνθεί στο κοινό μέσω μιας ανάρτησης στα social media, τονίζοντας την αμετάβλητη στάση του απέναντι στον σύλλογο.

Η απόφαση του Λίσι και η μετακίνηση στην δεύτερη ομάδα

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε κατόπιν απόφασης του προπονητή Λίσι, ο οποίος έκρινε ότι ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός δεν θα συμπεριληφθεί στα αγωνιστικά σχέδια της πρώτης ομάδας. Ως αποτέλεσμα, ο Τάισον έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις της δεύτερης ομάδας του ΠΑΟΚ. Η αλλαγή αυτή στην καθημερινότητα του παίκτη σηματοδοτεί μια νέα φάση στην παρουσία του στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Η συμμετοχή του Τάισον στον αγώνα του ΠΑΟΚ Β’ απέναντι στη Νίκη Βόλου αποτέλεσε ένα από τα πρώτα δείγματα της νέας του πραγματικότητας. Μετά το πέρας αυτής της αναμέτρησης, ο ποδοσφαιριστής θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά του με τους φιλάθλους και το ευρύτερο κοινό, επιλέγοντας την πλατφόρμα του Instagram για την επικοινωνία του μηνύματος.

Το μήνυμα του Τάισον στα social media

Μέσω μιας ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Τάισον εξέφρασε με σαφήνεια τις θέσεις του. Το μήνυμα του ποδοσφαιριστή ήταν γεμάτο σεβασμό προς τον ΠΑΟΚ και όλους τους ανθρώπους που απαρτίζουν τον σύλλογο. Η ανάρτηση αυτή, η οποία κοινοποιήθηκε από τον λογαριασμό Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7), είχε ως στόχο να ξεκαθαρίσει τη δική του οπτική γωνία σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση.

Στην ανάρτησή του, ο Τάισον υπογράμμισε τη σταθερότητα του σεβασμού του προς τον ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα από το αν αγωνίζεται στην πρώτη ή τη δεύτερη ομάδα. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είτε αγωνίζομαι με την πρώτη ομάδα είτε με την ομάδα Β’, ο σεβασμός μου για τον ΠΑΟΚ θα είναι πάντα ο ίδιος». Αυτή η δήλωση αποτελεί τον πυρήνα του μηνύματός του, αναδεικνύοντας την αφοσίωσή του στον σύλλογο.

Ο σεβασμός στον ΠΑΟΚ και η αφοσίωση

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός τόνισε πως ποτέ δεν έθεσε τον εαυτό του πάνω από τον σύλλογο, παρά τα όσα ενδεχομένως να λέγονται. «Ποτέ δεν έβαλα τον εαυτό μου πάνω από τον σύλλογο, παρά τα όσα λένε κάποιοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας εμμέσως σε τυχόν σχόλια ή κριτικές που μπορεί να έχουν διατυπωθεί. Η δήλωσή του αυτή υπογραμμίζει την προσήλωσή του στις αξίες της ομάδας και την προτεραιότητα που δίνει στο συλλογικό συμφέρον.

Επιπλέον, ο Τάισον εξέφρασε την πεποίθηση ότι τίποτα δεν μπορεί να σβήσει την «όμορφη ιστορία» που έχουν γράψει μαζί με τον ΠΑΟΚ. Αυτή η αναφορά στην κοινή τους πορεία αναδεικνύει τη συναισθηματική του σύνδεση με τον σύλλογο και τις στιγμές που έχουν βιώσει από κοινού. Ο παίκτης φανερώνει έτσι ότι η σχέση του με τον ΠΑΟΚ έχει βαθιές ρίζες και δεν επηρεάζεται από τις τρέχουσες αγωνιστικές συνθήκες.

Ευχαριστίες σε προπονητή, επιτελείο και συμπαίκτες

Στο μήνυμά του, ο Τάισον δεν παρέλειψε να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς διάφορα μέλη του συλλόγου. Αρχικά, ευχαρίστησε την ομάδα για τη στήριξή της, αναγνωρίζοντας την υποστήριξη που έχει λάβει κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ. Αυτή η αναφορά δείχνει ότι ο παίκτης εκτιμά τη συνολική στάση του οργανισμού απέναντί του.

Επιπλέον, ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον προπονητή και όλο το επιτελείο του, για τον σεβασμό και την εκτίμηση που έδειξαν για τη δουλειά του. «Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα για τη στήριξή της, καθώς και τον προπονητή και όλο το επιτελείο του για τον σεβασμό και την εκτίμηση που έδειξαν για τη δουλειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Τέλος, ευχαρίστησε και τους συμπαίκτες του για τον σεβασμό που του έδειξαν, τονίζοντας τη σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων εντός της ομάδας.

Η δέσμευση για το μέλλον

Ο Τάισον κατέστησε σαφές ότι, όσο παραμένει στον ΠΑΟΚ, θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του συλλόγου με περηφάνια. «Όσο βρίσκομαι εδώ, θα συνεχίσω να φοράω αυτή τη φανέλα με περηφάνια και να είμαι ευγνώμων για όλα όσα μου έχει δώσει ο ΠΑΟΚ», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του. Η δήλωση αυτή καταδεικνύει την πρόθεσή του να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με το ίδιο πάθος και αφοσίωση, ανεξάρτητα από την ομάδα στην οποία αγωνίζεται.

Ο παίκτης τόνισε επίσης ότι θα παραμείνει ευγνώμων για όλα όσα του έχει προσφέρει ο ΠΑΟΚ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του «από τα βάθη της καρδιάς μου». Αυτή η φράση κλείνει το μήνυμά του, ενισχύοντας την εικόνα ενός αφοσιωμένου επαγγελματία που σέβεται τον σύλλογο και την ιστορία του, παρά τις όποιες αγωνιστικές αλλαγές. Ο Τάισον δηλώνει έτοιμος να συνεχίσει να «παλεύει» για τον ΠΑΟΚ, ακόμα και μέσω της δεύτερης ομάδας, όπως ο ίδιος ανέφερε στην ανάρτησή του.

Με πληροφορίες από: Newsit