Ο Μιχάλης Γρηγορίου, προπονητής του Άρη, στάθηκε στην έντονη επιθυμία της ομάδας του να φτάσει στη νίκη κατά την αναμέτρηση στην Τρίπολη. Η θέληση αυτή, όπως υπογράμμισε ο ίδιος, αποδείχθηκε περίτρανα μέσα από την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου του αγώνα. Παρά το γεγονός ότι το νικητήριο τέρμα προήλθε από αυτογκόλ, ο Γρηγορίου εξήρε την επιμονή των παικτών του.

Η θέληση για τη νίκη στην Τρίπολη

Μιλώντας στα κανάλια Novasports μετά το τέλος του αγώνα, ο Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε εκτενώς στην επιμονή και τη δίψα των ποδοσφαιριστών του για τη νίκη. «Το κυριότερο στοιχείο είναι ότι το θέλαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως αυτή η επιθυμία ήταν εμφανής σε όλη την προσπάθεια της ομάδας.

Ο προπονητής του Άρη επεσήμανε ότι ακόμα και οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα είχαν ως στόχο να ενισχύσουν αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την επίτευξη της νίκης. Συγκεκριμένα, ανέφερε την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν «μεγάλες μπάλες» προκειμένου να διεκδικηθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρόσθεσε επίσης ότι η ομάδα δημιούργησε ευκαιρίες για γκολ ακόμα και πριν από την επίτευξη του τέρματος που έκρινε την αναμέτρηση.

Το κρίσιμο τέρμα και η επιμονή

Το τέρμα που χάρισε τη νίκη στον Άρη στην Τρίπολη προήλθε από αυτογκόλ, ένα γεγονός που δεν μείωσε την αξία της προσπάθειας για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο προπονητής τόνισε ότι κρατάει ως θετικό στοιχείο τη θέληση των παικτών του να πάρουν τη νίκη μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης. Αυτή η επιμονή, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν καθοριστική για την έκβαση του αγώνα.

Η εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου ήταν αυτή που ανέδειξε την έντονη επιθυμία της ομάδας για το θετικό αποτέλεσμα, όπως εξήγησε ο Γρηγορίου. Η αλλαγή στην αγωνιστική προσέγγιση και η πίεση που άσκησε ο Άρης στο δεύτερο μέρος ήταν στοιχεία που ο προπονητής ξεχώρισε ως απόδειξη της αποφασιστικότητας των παικτών του.

Σύγκριση με την περσινή σεζόν και οι υψηλές βλέψεις

Ο Μιχάλης Γρηγορίου προχώρησε σε μια σύγκριση της μέχρι τώρα πορείας του Άρη με τα όσα συνέβαιναν την περσινή σεζόν. Όπως δήλωσε, «αν αναλογιστούμε με όσα γίνονταν πέρυσι, σίγουρα η μέχρι τώρα πορεία είναι πολύ καλή». Αυτή η διαπίστωση υποδεικνύει μια βελτιωμένη εικόνα και απόδοση της ομάδας σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.

Ωστόσο, ο προπονητής έσπευσε να προσθέσει ότι αυτή η καλή πορεία «δεν σημαίνει και κάτι» από μόνη της, καθώς οι βλέψεις που πρέπει να έχει η ομάδα είναι υψηλές. Τόνισε την ανάγκη για συνεχή προσπάθεια, καθώς το πρωτάθλημα δεν έχει φτάσει ακόμα στα μισά του. Η τελική αποτίμηση, όπως είπε, θα γίνει στο τέλος της σεζόν, όταν θα είναι σαφές τι έχει επιτευχθεί.

Η πορεία στο πρωτάθλημα και η αυτοκριτική

Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα πορεία του Άρη στο πρωτάθλημα, ο Μιχάλης Γρηγορίου επανέλαβε ότι η ομάδα δεν βρίσκεται ακόμα στα μισά της διαδρομής. Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος και πολλές αναμετρήσεις μέχρι την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου. Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι στο τέλος θα γίνει ο απολογισμός και θα φανεί τι έχει καταφέρει η ομάδα.

Παρά τη νίκη στην Τρίπολη, ο προπονητής δεν δίστασε να ασκήσει αυτοκριτική για την εμφάνιση της ομάδας. «Δεν ήμασταν καλοί», παραδέχτηκε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για βελτίωση. Ζήτησε από τους παίκτες του να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο, αλλά και να παρουσιαστούν καλύτεροι από τη συγκεκριμένη εικόνα που είχαν στον πρόσφατο αγώνα.

Ο στόχος της κατάκτησης τίτλου

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Μιχάλης Γρηγορίου εξέφρασε μια ευχή για το μέλλον του Άρη. Ο προπονητής ευχήθηκε η ομάδα να συνεχίσει την προσπάθεια με την ελπίδα ότι θα κατακτήσει έναν τίτλο. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τις φιλοδοξίες που υπάρχουν εντός της ομάδας και το υψηλό επίπεδο των στόχων που έχουν τεθεί για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Η ευχή αυτή αντικατοπτρίζει την επιθυμία για διάκριση και την πεποίθηση ότι με συνεχή δουλειά και βελτίωση, ο Άρης μπορεί να φτάσει στην επίτευξη σημαντικών επιτυχιών. Ο Γρηγορίου τόνισε τη σημασία της συνέχειας και της προσπάθειας για την επίτευξη των υψηλών στόχων που έχουν τεθεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta