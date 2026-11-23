Ο Λάζαρος Ρότα, ο διεθνής δεξιός μπακ της ΑΕΚ, προχώρησε σε δηλώσεις στο ΑΕΚ TV, εκφράζοντας τις σκέψεις του λίγο πριν την τελευταία προπόνηση της ομάδας. Οι δηλώσεις του έγιναν ενόψει του κρίσιμου εκτός έδρας αγώνα με την Κόμο, ο οποίος διεξάγεται στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ο Ρότα αναφέρθηκε εκτενώς τόσο στη δυσκολία της αναμέτρησης όσο και στον συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα, Τάσο Δουβίκα, ο οποίος θα βρεθεί ως αντίπαλος.

Η φιλοσοφία για τον αγώνα στην Ιταλία

Ο Λάζαρος Ρότα υπογράμμισε τη μοναδικότητα κάθε παιχνιδιού, τονίζοντας την ανάγκη να αφήσει η ομάδα πίσω της την προηγούμενη αναμέτρηση με τη Ρεάλ. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η ΑΕΚ πρέπει να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο που χάραξε στον αγώνα με τη Ρεάλ, καταθέτοντας στο γήπεδο την ίδια ένταση και προσπάθεια. Αυτός ο δρόμος, όπως ανέφερε, είναι ο ενδεδειγμένος για την ομάδα.

Ο διεθνής μπακ στάθηκε στην απόλυτη αφοσίωση, ζητώντας από όλους να δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους. Ταυτόχρονα, τόνισε την κρισιμότητα της πιστής εφαρμογής του πλάνου που έχει καταστρώσει ο προπονητής. Η ελπίδα όλων, όπως δήλωσε, είναι να επιτευχθεί ο στόχος της κατάκτησης των τριών βαθμών από την αναμέτρηση.

Ο στόχος της νίκης και η εκτίμηση του αντιπάλου

Ο Ρότα ξεκαθάρισε με κατηγορηματικό τρόπο ότι η αποστολή της ΑΕΚ ταξίδεψε στην Ιταλία με έναν και μοναδικό σκοπό: τη νίκη. Δήλωσε χαρακτηριστικά πως «όποιον παίκτη κι αν ρωτήσεις» θα επιβεβαιώσει αυτή την προσήλωση στον αγωνιστικό στόχο. Η ομάδα είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ αναγνώρισε την αξία του αντιπάλου, της Κόμο. Τη χαρακτήρισε ως μια ομάδα που βρίσκεται σε «καλό μομέντουμ», ενώ πρόσθεσε ότι είναι «καλή ομάδα» και παίζει «καλό ποδόσφαιρο». Ωστόσο, ο Ρότα έστειλε το μήνυμα ότι οι δυνάμεις είναι ισομερείς στο γήπεδο, δηλώνοντας ότι θα είναι «11 εμείς, 11 κι αυτοί», και πως στο τέλος «ο καλύτερος ας κερδίσει».

Η ιδιαίτερη σχέση και ο «μπελάς» Δουβίκας

Ένα από τα σημεία των δηλώσεων του Λάζαρου Ρότα που ξεχώρισε ήταν η αναφορά στον συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα, Τάσο Δουβίκα. Ο Δουβίκας θα βρεθεί απέναντι στον Ρότα και την ΑΕΚ στον επικείμενο αγώνα. Ο Ρότα αποκάλυψε ότι διατηρούν στενή επαφή και πως ο Δουβίκας του προσφέρθηκε να τον βοηθήσει σε οτιδήποτε τυχόν χρειαστεί κατά την παραμονή τους στην Ιταλία, δείχνοντας το πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ τους.

Παρά τη φιλική τους σχέση εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Ρότα δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον Τάσο Δουβίκα ως «μπελά» για την αυριανή αναμέτρηση. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την αναγνώριση της επικινδυνότητας και των ικανοτήτων του Δουβίκα ως επιθετικού. Ο Ρότα εξέφρασε επίσης τη χαρά του για την πορεία του συμπαίκτη του, τονίζοντας ότι «δουλεύει σκληρά» και πως η προσπάθειά του είναι εμφανής.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του σχετικά με τον Τάσο Δουβίκα, ο Λάζαρος Ρότα υπογράμμισε ότι «όλα τα άλλα» θα κριθούν «μέσα στο γήπεδο». Με αυτή τη φράση, ο διεθνής μπακ έθεσε το πλαίσιο της αναμέτρησης, τονίζοντας ότι η φιλία και η επαφή εκτός αγωνιστικού χώρου παραμερίζονται όταν ξεκινά ο αγώνας, όπου κυριαρχεί ο ανταγωνισμός και η προσπάθεια για τη νίκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta