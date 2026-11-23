Οι οπαδοί της ΑΕΚ ετοιμάζονται για την αυριανή αναμέτρηση της ομάδας τους με την Κόμο, η οποία θα διεξαχθεί στο στάδιο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» της Ιταλίας. Η Ένωση έχει εξασφαλίσει έναν συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων για τους φιλάθλους της, οι οποίοι θα ταξιδέψουν για να υποστηρίξουν την ομάδα. Η παρουσία τους αναμένεται να είναι αισθητή σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του γηπέδου, το οποίο έχει διατεθεί για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων.

Ο αριθμός των εισιτηρίων που εξασφαλίστηκαν

Η ΑΕΚ κατάφερε να εξασφαλίσει λίγο κάτω από 1.000 εισιτήρια για την επικείμενη αναμέτρηση με την Κόμο. Αυτός ο αριθμός εισιτηρίων αφορά τους οπαδούς της ομάδας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα από κοντά, στο ιταλικό έδαφος. Η διάθεση των εισιτηρίων έγινε με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στους υποστηρικτές της Ένωσης να βρεθούν δίπλα στην ομάδα τους σε αυτή την ευρωπαϊκή δοκιμασία.

Η εξασφάλιση αυτού του αριθμού εισιτηρίων επιτρέπει σε έναν σημαντικό αριθμό φιλάθλων να ταξιδέψουν στην Ιταλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ θα έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν τη δική τους ξεχωριστή εξέδρα, δημιουργώντας ατμόσφαιρα και υποστηρίζοντας την ομάδα τους μακριά από την έδρα της.

Η συγκεκριμένη θέση των οπαδών στο γήπεδο

Οι οπαδοί της ΑΕΚ θα φιλοξενηθούν σε μια συγκεκριμένη εξέδρα του «Τζουζέπε Σινιγκάλια». Συγκεκριμένα, η θέση τους έχει οριστεί στα λευκά καθίσματα που βρίσκονται στο ένα πέταλο του γηπέδου. Αυτή η εξέδρα τοποθετείται δεξιά της κεντρικής κερκίδας, προσφέροντας μια σαφή οπτική γωνία στον αγωνιστικό χώρο.

Η επιλογή αυτής της εξέδρας για τους φιλοξενούμενους οπαδούς είναι σύνηθες φαινόμενο στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Τα λευκά καθίσματα θα γεμίσουν με τους φίλους της Ένωσης, οι οποίοι θα έχουν τη δική τους γωνιά για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Η συγκεκριμένη διάταξη εξασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων.

Η χωρητικότητα του σταδίου και οι περιορισμοί της UEFA

Το γήπεδο της Κόμο, το «Τζουζέπε Σινιγκάλια», έχει μια συνολική χωρητικότητα που φτάνει τις 12.000 θέσεις. Ωστόσο, για τους αγώνες που διεξάγονται στο πλαίσιο του Champions League, η UEFA επιβάλλει συγκεκριμένους περιορισμούς. Συγκεκριμένα, το ιταλικό κλαμπ έχει λάβει άδεια να διαθέτει μέχρι 10.000 θέσεις για τις αναμετρήσεις της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αυτός ο περιορισμός στη χωρητικότητα είναι ένα τυπικό μέτρο που εφαρμόζεται από την UEFA για λόγους ασφαλείας και οργάνωσης των αγώνων. Παρά τη μεγαλύτερη πραγματική χωρητικότητα του σταδίου, η διοργανώτρια αρχή θέτει ένα ανώτατο όριο για να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων του Champions League. Οι 10.000 θέσεις αποτελούν το μέγιστο όριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποδοχή φιλάθλων σε αυτές τις σημαντικές αναμετρήσεις.

Η αυριανή ευρωπαϊκή αναμέτρηση

Η αυριανή αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κόμο εντάσσεται στο πλαίσιο των αγώνων του Champions League. Η ελληνική ομάδα θα αγωνιστεί μακριά από την έδρα της, στην Ιταλία, διεκδικώντας ένα θετικό αποτέλεσμα. Η παρουσία των οπαδών της Ένωσης αναμένεται να δώσει ώθηση στους ποδοσφαιριστές, παρά το γεγονός ότι αγωνίζονται σε ξένο γήπεδο.

Η προετοιμασία για τον αγώνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ομάδα να εστιάζει στις λεπτομέρειες της αναμέτρησης. Η υποστήριξη από την εξέδρα των φιλοξενούμενων, έστω και με περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων, είναι πάντα σημαντική για την ψυχολογία των παικτών σε τέτοιου είδους ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta