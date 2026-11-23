Μια γλωσσική παρεξήγηση, που ωστόσο αναδεικνύει μια ιστορική διαμάχη γύρω από τον βασιλιά των σπορ, έλαβε χώρα πρόσφατα με πρωταγωνιστή τον προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Ο Αργεντινός τεχνικός χρησιμοποίησε τη λέξη «σόκερ» αντί για «φούτμπολ» σε δηλώσεις του, προκαλώντας άμεσα μια διόρθωση από τον ίδιο, αλλά και συζητήσεις σχετικά με την προέλευση και τη χρήση των δύο όρων.

Το περιστατικό συνέβη μετά το αποτυχημένο ντεμπούτο του στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε έναν αγώνα όπου η ομάδα του ηττήθηκε με 4-0 από τη Λίβερπουλ στο Anfield. Η στιγμή αυτή έφερε στην επιφάνεια τη διαφορά στην ορολογία του ποδοσφαίρου ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς.

Η προέλευση της λέξης «soccer»

Η λέξη «soccer» δεν αποτελεί αμερικανική επινόηση, όπως πολλοί πιστεύουν. Αντιθέτως, γεννήθηκε στην Αγγλία, από όπου και ξεκίνησε το ταξίδι της. Στη συνέχεια, ταξίδεψε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου απέκτησε τη σημερινή της χρήση.

Η επιστροφή της στην Αγγλία, ωστόσο, έγινε με διαφορετικό τρόπο, καθώς πλέον αντιμετωπίζεται από πολλούς ως… βρισιά. Αυτό αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της γλώσσας, όπου λέξεις μπορούν να έχουν δύο διαφορετικά νοήματα, όπως για παράδειγμα το «ποντίκι» ή το «παράθυρο», που ανάλογα με το συμφραζόμενο, αποκτούν διαφορετική ερμηνεία.

Το ποδόσφαιρο στις Ηνωμένες Πολιτείες

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η έννοια του «ποδοσφαίρου» (football) είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που γνωρίζουμε στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Εκεί, το ποδόσφαιρο παίζεται κατά 99,999% κρατώντας τη μπάλα με τα χέρια, κάτι που το διαφοροποιεί σημαντικά. Για να δικαιολογηθεί αυτή η παραδοξότητα, το άθλημα ονομάζεται «αμερικανικό ποδόσφαιρο» και είναι το δημοφιλέστερο σπορ στη χώρα.

Όταν όμως στα μέρη αυτά παίζεται το κανονικό, το «ορθόδοξο» ποδόσφαιρο, όπως το γνωρίζουμε, η ονομασία αλλάζει. Για παράδειγμα, όταν ο Μέσι φοράει τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι και μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, οι Αμερικανοί το αποκαλούν μονολεκτικά: «σόκερ».

Το περιστατικό με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, μετά την ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 4-0 από τη Λίβερπουλ στο Anfield, εμφανίστηκε για δηλώσεις. Θέλοντας να απολογηθεί στους φιλάθλους της νέας του ομάδας για την εικόνα που παρουσίασε απέναντι σε μια παραδοσιακή δύναμη και ιστορικό αντίπαλο, είπε: «οι φίλαθλοι και όσοι αγαπούν το σόκερ…».

Αμέσως μετά την έκφραση αυτή, έκανε μια παύση μερικών μιλισεκόντ, άκουσε τι είπε και διόρθωσε την έκφραση ζητώντας συγγνώμη («sorry, football»). Με αυτόν τον τρόπο, προσπέρασε το «λάθος» του, το οποίο όμως δεν ήταν τόσο τυχαίο όσο φάνηκε αρχικά.

Ο λόγος πίσω από τη «συνήθεια» του προπονητή

Ο Αργεντινός προπονητής, ο οποίος έπαιξε «fútbol» και έγινε ποδοσφαιριστής, βρέθηκε να αποκαλεί τον βασιλιά των σπορ με τον τρόπο που τον αποκαλούν οι Αμερικάνοι του βορρά, παρόλο που πλέον προπονεί μια ομάδα στη χώρα που γέννησε το ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι πως το έκανε από συνήθεια.

Ο Ποτσετίνο είχε μάθει τον τελευταίο καιρό να αποκαλεί το άθλημα «σόκερ» γιατί ήταν ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου των ΗΠΑ. Εκεί, αν τους έλεγε να παίξουν «ποδόσφαιρο», θα καταλάβαιναν κάτι εντελώς διαφορετικό, λόγω της κυρίαρχης χρήσης του όρου για το αμερικανικό ποδόσφαιρο.

Η κατάσταση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να συγχωρέσουν, θέλοντας και μη, τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο για τη βαριά ήττα στο Anfield. Ωστόσο, η ομάδα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» μοιάζουν με «Ροζ Γατάκια» και κινδυνεύουν με υποβιβασμό, γεγονός που απαιτεί να κοιτάξουν όλοι μπροστά.

Με πληροφορίες από: Athletiko