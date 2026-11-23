Η ΑΕΚ βρίσκεται στην Ιταλία ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την Κόμο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σήμερα το απόγευμα, όπου θα αναφερθεί στα δεδομένα του αγώνα. Η αναμέτρηση με την ιταλική ομάδα είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 22:00.

Η άφιξη της ΑΕΚ στην Ιταλία

Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε στην Ιταλία από το πρωί της Δευτέρας, προκειμένου να προετοιμαστεί για την σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Κόμο σε έναν κρίσιμο αγώνα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η παρουσία της ομάδας στην ιταλική πόλη σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης της προετοιμασίας για το παιχνίδι.

Οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο βρίσκονται ήδη σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, με τον στόχο να είναι η καλύτερη δυνατή εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο. Η αναμέτρηση αποτελεί μέρος της πορείας της ΑΕΚ στη διοργάνωση, με την ομάδα να επιδιώκει ένα θετικό αποτέλεσμα μακριά από την έδρα της.

Η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον αγώνα, ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, θα μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου. Η συνέντευξη Τύπου είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 18:30 το απόγευμα της Δευτέρας, παρέχοντας την ευκαιρία στον τεχνικό της Ένωσης να αναλύσει τις σκέψεις του για την επικείμενη αναμέτρηση.

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί από το «Τζουζέπε Σινιγκάλια», το γήπεδο όπου θα διεξαχθεί και ο αγώνας. Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να αναφερθεί στην κατάσταση της ομάδας, τις προκλήσεις που θέτει η Κόμο ως αντίπαλος, καθώς και το πλάνο που έχει καταστρώσει το τεχνικό επιτελείο για την αναμέτρηση της Τρίτης.

Το πρόγραμμα της Ένωσης στην Ιταλία

Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς, το πρόγραμμα της ΑΕΚ περιλαμβάνει την επίσημη προπόνηση της ομάδας. Αυτή είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 19:30 το απόγευμα, μία ώρα μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων του προπονητή.

Η προπόνηση της Ένωσης θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Κόμο, το «Τζουζέπε Σινιγκάλια», δίνοντας την ευκαιρία στους ποδοσφαιριστές να εξοικειωθούν με τον αγωνιστικό χώρο. Η συγκεκριμένη προπόνηση είναι καθοριστικής σημασίας για την τελική προετοιμασία της ομάδας, καθώς θα γίνουν οι τελευταίες δοκιμές και ρυθμίσεις ενόψει του αγώνα της Τρίτης.

Η μεγάλη αναμέτρηση με την Κόμο

Η κορύφωση της παρουσίας της ΑΕΚ στην Ιταλία θα είναι η αναμέτρηση με την Κόμο, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου. Ο αγώνας έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 22:00 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, και αποτελεί μέρος της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η αναμέτρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της ΑΕΚ στον θεσμό, καθώς η ομάδα θα επιδιώξει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην ιταλική ομάδα. Η αναμέτρηση με την Κόμο στην Ιταλία αποτελεί μία ακόμα ευρωπαϊκή δοκιμασία για την Ένωση, η οποία καλείται να δείξει τις δυνατότητές της μακριά από την έδρα της. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αυριανή αναμέτρηση, με την ΑΕΚ να είναι έτοιμη για την «Ώρα Ευρώπης».

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko