Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στην Ισπανία, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για αύριο, 24 Νοεμβρίου του 2026, στις 21:30, με ζωντανή κάλυψη. Ο προπονητής της ισπανικής ομάδας, Τσάβι Άλμπερτ, παραχώρησε δηλώσεις ενόψει του αγώνα, εκφράζοντας τον σεβασμό του προς τους «πράσινους» και αναλύοντας την κατάσταση της δικής του ομάδας.

Η αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Ισπανία για να αναμετρηθεί με τη Βαλένθια σε έναν κρίσιμο αγώνα της Euroleague. Η συνάντηση των δύο ομάδων αποτελεί μέρος της 14ης αγωνιστικής της διοργάνωσης, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί αύριο, 24 Νοεμβρίου του 2026, με την έναρξη να έχει οριστεί για τις 21:30.

Ο Τσάβι Άλμπερτ, ο προπονητής της Βαλένθια, μίλησε για την επερχόμενη αναμέτρηση, αναγνωρίζοντας την ποιότητα του αντιπάλου. Οι δηλώσεις του επικεντρώθηκαν τόσο στις ικανότητες του Παναθηναϊκού όσο και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δική του ομάδα, ειδικά όσον αφορά την κατάσταση των παικτών του.

Ο Παναθηναϊκός ως φαβορί της Euroleague

Ο Τσάβι Άλμπερτ δεν δίστασε να αποθεώσει τον Παναθηναϊκό, χαρακτηρίζοντάς τον ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου της Euroleague. Σύμφωνα με τον Ισπανό τεχνικό, όλοι γνωρίζουν τις ικανότητες, τη δύναμη και το πλούσιο ρόστερ που διαθέτουν οι «πράσινοι» αυτή τη σεζόν. Αυτή η αναγνώριση υπογραμμίζει το επίπεδο δυσκολίας που αναμένει η Βαλένθια στον αυριανό αγώνα.

Ο προπονητής της Βαλένθια τόνισε πως η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει μια ομάδα στην Euroleague. Η δήλωση αυτή καταδεικνύει τον σεβασμό που τρέφει για τον ελληνικό σύλλογο και την πλήρη επίγνωση της ποιότητας του αντιπάλου που θα βρεθεί απέναντί του.

Προβλήματα τραυματισμών στη Βαλένθια

Ο Τσάβι Άλμπερτ αναφέρθηκε εκτενώς στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Βαλένθια, ειδικά στη γραμμή των ψηλών. Επιβεβαίωσε ότι οι Νέιτ Ρίβερς και Χασιέλ Ριβέρο είναι εκτός αγώνα για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές ελλείψεις στην ομάδα του. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίστηκε ως «πολύ ευαίσθητη» για τη Βαλένθια.

Επιπλέον, ο Νίκολα Μιρότιτς έχει αρχίσει να αγωνίζεται, ωστόσο δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως ακόμα στην ομάδα. Ο προπονητής δήλωσε ότι θα του ζητηθεί να καταβάλει την ίδια προσπάθεια σε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, υποδηλώνοντας ότι η συμμετοχή του θα είναι διαχειρίσιμη και στοχευμένη λόγω της κατάστασής του.

Αυτοπεποίθηση και επίγνωση ενόψει FIBA windows

Παρά τις δυσκολίες, ο Τσάβι Άλμπερτ εξέφρασε την αυτοπεποίθηση της ομάδας του. Όπως δήλωσε, πέρα από τη νίκη, το καλύτερο είναι το συναίσθημα και η αυτοπεποίθηση που νιώθει κανείς όταν βλέπει το παιχνίδι να κυλά ομαλά και όλοι οι παίκτες να λειτουργούν αρμονικά. Αυτό το συναίσθημα αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ψυχολογία της Βαλένθια.

Ο προπονητής αναγνώρισε επίσης ότι πλησιάζουν τα «παράθυρα» της FIBA. Η ομάδα αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο με απόλυτη εμπιστοσύνη στο στυλ παιχνιδιού της και στα δυνατά της σημεία. Ωστόσο, υπάρχει και πλήρης επίγνωση ότι θα αντιμετωπίσουν μια ομάδα με ιδιαίτερες ικανότητες και δύναμη, τόσο στη ρακέτα όσο και έξω από αυτήν, όπου αναμένονται σωματικές δυσκολίες.

Με πληροφορίες από: Newsit