Με μεγάλη επιτυχία και ισχυρό αντίκτυπο σε όλους τους μετέχοντες ολοκληρώθηκε η 1η Σύνοδος Ελλήνων Πρωταθλητών, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 21 Νοεμβρίου 2026. Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ) στην Αρχαία Ολυμπία, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία των διοργανωτών.

Στη Σύνοδο συμμετείχαν 47 αθλήτριες και αθλητές, προερχόμενοι από 30 διαφορετικά αθλήματα, με επίκεντρο τις Ολυμπιακές αξίες και το μέλλον των αθλητών. Η πρωτοβουλία αυτή αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για τους Έλληνες πρωταθλητές να ενημερωθούν και να επιμορφωθούν σε θέματα που αφορούν την αγωνιστική και επαγγελματική τους διαδρομή.

Διοργάνωση και υποστήριξη της Συνόδου

Η 1η Σύνοδος Ελλήνων Πρωταθλητών διοργανώθηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), μέσω της Επιτροπής Αθλητών, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ) και την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝΟΑ). Η πρωτοβουλία αυτή είχε ως βασικό στόχο την ενημέρωση και επιμόρφωση των αθλητών σχετικά με τις εξελίξεις που σημειώνονται στο Ολυμπιακό Κίνημα.

Επιπλέον, η Σύνοδος επικεντρώθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις του αθλητισμού και στην προετοιμασία των αθλητών για την επαγγελματική τους πορεία, μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής τους διαδρομής. Η διοργάνωση υποστηρίχθηκε από την Telekom, η οποία είναι Χρυσός Χορηγός της ΕΟΕ και της ΔΟΑ για την περίοδο 2026–2028, σηματοδοτώντας την πρώτη στοχευμένη δράση της νέας χορηγικής συνεργασίας.

Χαιρετισμοί στην τελετή έναρξης

Κατά τη διάρκεια της Τελετής Έναρξης της Συνόδου, απηύθυναν χαιρετισμούς σημαντικά πρόσωπα από τον χώρο του αθλητισμού και των διοργανωτών φορέων. Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, ο Πρόεδρος της ΕΘΝΟΑ και δις Ολυμπιονίκης, Δημοσθένης Ταμπάκος, καθώς και ο Πρόεδρος της ΔΟΑ, Χαρίλαος Τσολάκης, παρουσίασαν τον ρόλο και την αποστολή των οργανισμών που εκπροσωπούν.

Επίσης, χαιρετισμό απηύθυνε η Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών της ΕΟΕ και αργυρή Ολυμπιονίκης, Βούλα Κοζομπόλη, τονίζοντας τη σημασία της εκδήλωσης για τους αθλητές. Από την πλευρά της Telekom, ο Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Sustainability & Channel Productions, απηύθυνε επίσης χαιρετισμό, αναδεικνύοντας τη στήριξη του χορηγού στην πρωτοβουλία.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στρατηγικές

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Συνόδου ξεκίνησε με την ενημέρωση των αθλητών για την επόμενη ημέρα του Ολυμπιακού Κινήματος. Ο Δρ Διονύσης Γάγγας, Σύμβουλος του Προέδρου της ΔΟΑ, παρουσίασε τη στρατηγική της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής με τίτλο «Fit for the Future», εξηγώντας τις κατευθύνσεις και τους στόχους για το μέλλον.

Στη συνέχεια, η Δρ Δικαία Χατζηευσταθίου, Καθηγήτρια Εφαρμοσμένων Ολυμπιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church του Ηνωμένου Βασιλείου, πραγματοποίησε ομιλία σχετικά με την προστασία της γυναικείας κατηγορίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και τις αναγκαίες δράσεις στον τομέα αυτό.

Ομάδες εργασίας και παρουσιάσεις

Μετά τις αρχικές παρουσιάσεις, οι αθλητές χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας, προκειμένου να συζητήσουν και να επεξεργαστούν συγκεκριμένα θέματα. Τον συντονισμό των ομάδων αυτών ανέλαβαν η εκπρόσωπος των αθλητών στην ΕΟΕ και Olympian, Νόρα Δράκου, η έξι φορές συμμετέχουσα σε Ολυμπιακούς Αγώνες και μέλος της Επιτροπής Αθλητών της ΕΟΕ, Άγη Κασούμη, καθώς και ο αργυρός Ολυμπιονίκης και μέλος της Επιτροπής Αθλητών της ΕΟΕ, Δημήτρης Μούγιος.

Οι ομάδες εργασίας παρουσίασαν στη συνέχεια τα συμπεράσματά τους, προσφέροντας μια πλατφόρμα για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ των πρωταθλητών. Η διαδικασία αυτή συνέβαλε στην ενεργή συμμετοχή των αθλητών και στην περαιτέρω εμβάθυνση στα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση.

Θέματα αθλητισμού και προσωπική εικόνα

Το πρόγραμμα της Συνόδου περιλάμβανε επίσης την παρουσίαση του δημοσιογράφου Αντρέα Παλομπαρίνι, με θέμα «Πέρα από τις Επιδόσεις: Χτίζοντας την Προσωπική Εικόνα του Αθλητή». Η παρουσίαση αυτή εστίασε στη σημασία της διαμόρφωσης μιας ισχυρής προσωπικής εικόνας για τους αθλητές, πέρα από τις αγωνιστικές τους επιδόσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και το πάνελ συζήτησης για σύγχρονα θέματα του αθλητισμού. Σε αυτό συμμετείχαν ο Γιώργος Μαυρωτάς, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, και ο Ιωάννης Κάπος, Πρόεδρος της Επιτροπής «Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας» της ΕΟΕ. Η συζήτηση κάλυψε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που απασχολούν τον σύγχρονο αθλητισμό, προσφέροντας διαφορετικές οπτικές γωνίες στους συμμετέχοντες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta