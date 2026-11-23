Ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, αναγκάστηκε να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές τόσο στα πρόσωπα όσο και στον σχηματισμό της ενδεκάδας, ενόψει του αγώνα της ομάδας με τον Αστέρα Τρίπολης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 17:00. Οι διαφοροποιήσεις αυτές κρίθηκαν απαραίτητες εξαιτίας των απουσιών που αντιμετωπίζει το συγκρότημα.

Οι υποχρεωτικές αλλαγές και οι απουσίες

Ο Έλληνας τεχνικός βρέθηκε μπροστά στην ανάγκη να αλλάξει τα πλάνα του, καθώς οι απουσίες βασικών παικτών δεν του επέτρεψαν να παρατάξει την ομάδα με τον συνηθισμένο της τρόπο. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Άρης πορεύτηκε με σχηματισμό 4-4-2, ωστόσο αυτός ο σχηματισμός δεν θα χρησιμοποιηθεί στον επερχόμενο αγώνα.

Συγκεκριμένα, η απουσία του Ούρος Ράσιτς δημιούργησε κενό στη μεσαία γραμμή, ενώ ο Τίνο Καντεβέρε δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στην προετοιμασία της ομάδας. Ο Καντεβέρε έχασε την προετοιμασία λόγω των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα της Ζιμπάμπουε, γεγονός που επηρέασε την επιθετική γραμμή.

Ο νέος σχηματισμός και οι επιλογές στην άμυνα

Ο Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε να παρατάξει τον Άρη με σχηματισμό 4-2-3-1, προσαρμόζοντας την τακτική του στις διαθέσιμες επιλογές. Στην εστία, κάτω από τα δοκάρια, θα βρίσκεται ο Βέλιο, ο οποίος αποτελεί τη σταθερά στην άμυνα της ομάδας.

Η τετράδα της άμυνας, μπροστά από τον τερματοφύλακα, είναι η αναμενόμενη. Στο κέντρο της οπισθοφυλακής θα αγωνιστούν οι Φαμπιάν και Σούταλο ως στόπερ, ενώ στα άκρα της άμυνας θα τοποθετηθούν οι Πετρίς και Ρίτσαρντς. Αυτή η σύνθεση της αμυντικής γραμμής θεωρείται η βασική επιλογή του προπονητή.

Η μεσαία γραμμή και οι παίκτες του άξονα

Στη μεσαία γραμμή, η απουσία του Ούρος Ράσιτς οδήγησε στην επιλογή του Ντέλε Μπασίρου για τη βασική ενδεκάδα. Ο Μπασίρου θα αγωνιστεί δίπλα στον Μάρτιν Χόνγκλα, δημιουργώντας ένα δίδυμο στον χώρο του κέντρου. Ο Φρέντικ Γένσεν είναι ο τρίτος παίκτης που θα συμπληρώσει τον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενισχύοντας την παρουσία του Άρη σε αυτόν τον νευραλγικό χώρο.

Οι επιλογές αυτές στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή διαχείριση του παιχνιδιού στο κέντρο, προσπαθώντας να καλύψουν τα κενά που δημιουργήθηκαν από τις αναγκαστικές απουσίες. Ο συνδυασμός των τριών παικτών στον άξονα αναμένεται να δώσει ισορροπία και δημιουργικότητα στην ομάδα.

Η επιθετική γραμμή και οι λύσεις στα άκρα

Στην κορυφή της επίθεσης, ο Κριστιάν Κουαμέ θα αναλάβει τον ρόλο του βασικού επιθετικού, έχοντας την ευθύνη του σκοραρίσματος. Η παρουσία του Κουαμέ στην αιχμή του δόρατος είναι κομβική για την επιθετική λειτουργία του Άρη, ειδικά μετά την απουσία του Καντεβέρε.

Για την κάλυψη των άκρων της επίθεσης, ο προπονητής επέλεξε να τοποθετήσει τους Γκαρέ και Κουαμέ. Αυτοί οι δύο παίκτες θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ρήγματα στις πτέρυγες και να τροφοδοτήσουν τον επιθετικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και τη δημιουργία ευκαιριών για γκολ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta