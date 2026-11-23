Η Μαρκό αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα με τον ΠΑΣ Πύργου, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στον Πύργο για την 12η αγωνιστική της Superbet League 2. Το αποτέλεσμα αυτό είχε ως συνέπεια η πρωτοπόρος ομάδα να αφήσει δύο βαθμούς, ωστόσο διατήρησε το αήττητο σερί της και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος. Από την πλευρά του, ο ΠΑΣ Πύργος κατάφερε να αποσπάσει έναν σημαντικό πόντο, χάρη στην εξαιρετική αμυντική του λειτουργία.

Η εξέλιξη του αγώνα και οι πρώτες ευκαιρίες

Η αναμέτρηση στον Πύργο χαρακτηρίστηκε από λίγες καλές στιγμές, αλλά και από ένταση και πάθος που διατηρήθηκαν μέχρι το φινάλε. Στα πρώτα λεπτά, το παιχνίδι κινήθηκε σε χαμηλό τέμπο, με τον ΠΑΣ Πύργου να είχε τον έλεγχο και να μην απειλείται καθόλου από την αντίπαλη ομάδα.

Η πρώτη μεγάλη χαμένη ευκαιρία καταγράφηκε στο 29ο λεπτό, όταν ο Λάζαρης του Πύργου επιχείρησε ένα δυνατό σουτ. Ο τερματοφύλακας της Μαρκό, Έξαρχος, αντέδρασε εντυπωσιακά και απέκρουσε την μπάλα σε κόρνερ. Δέκα λεπτά αργότερα, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μαυριά, ο Εραμούσπε πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε εκτός εστίας. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, στο 43ο λεπτό, ο Μαυριάς βρέθηκε μόνος του στον άξονα και εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ, με την μπάλα να φεύγει ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Πιο δυνατή η Μαρκό στο δεύτερο μέρος

Στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, η Μαρκό μπήκε πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας διάθεση να απειλήσει την εστία του ΠΑΣ Πύργου. Η πρώτη αξιόλογη στιγμή για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 55ο λεπτό, όταν ο Μεντόσα επιχείρησε ένα δυνατό σουτ εκτός μεγάλης περιοχής. Ο τερματοφύλακας Τσεκούρας επενέβη και απέκρουσε την προσπάθεια.

Έξι λεπτά αργότερα, στο 61ο λεπτό, ο Μιούλερ δοκίμασε και αυτός το πόδι του με ένα σουτ, το οποίο όμως πέρασε εκτός εστίας. Στο 70ο λεπτό, ο Σεμπά έκανε μια σέντρα από τα αριστερά, και ο Μιούλερ προσπάθησε να απειλήσει με ένα ανάποδο ψαλιδάκι, αλλά ο Τσεκούρας μπλόκαρε εύκολα την μπάλα.

Τελικό σφύριγμα και οι τελευταίες προσπάθειες

Καθώς το παιχνίδι πλησίαζε προς το τέλος του, οι προσπάθειες των δύο ομάδων για ένα γκολ εντάθηκαν, χωρίς ωστόσο να αλλάξει το μηδέν στον πίνακα του σκορ. Στο 77ο λεπτό, ένα μακρινό σουτ από τον Μαυριά δεν δυσκόλεψε ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα Έξαρχο, ο οποίος έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα με σχετική ευκολία.

Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, η Μαρκό αύξησε την πίεσή της και αγωνίστηκε πιο επιθετικά, αναζητώντας το γκολ που θα της έδινε τη νίκη. Παρά την επιθετική της διάθεση, η ομάδα δεν κατάφερε να βρει την ουσία στις τελικές της προσπάθειες, με αποτέλεσμα το 0-0 να παραμείνει μέχρι το τελικό σφύριγμα.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν με τις εξής συνθέσεις:

Για τον ΠΑΣ Πύργος, με προπονητή τον Δημήτρη Σπανό, αγωνίστηκαν οι: Τσεκούρας, Κάρδαρης, Ευαγγέλου, Εραμούσπε, Σαραμαντάς, Τσορνομάζ (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 59' από τον Σκεντεράι), Λάζαρης (που αντικαταστάθηκε στο 68' από τον Σαρδέλη), Μούσια, Φοφανά, Δούμτσιος (που αντικαταστάθηκε στο 68' από τον Δασκαλόπουλο), και Μαυριάς (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 91' από τον Δημητρίου).

Για τη Μαρκό, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Σούλη Παπαδόπουλου, έπαιξαν οι: Έξαρχος, Καστάνιο, Τσάκνης (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 81' από τον Μπουσάι), Σμάλης, Ντέτλερ, Κυριακίδης (που αντικαταστάθηκε στο 61' από τον Οικονομίδη), Φατιόν (που αντικαταστάθηκε στο 93' από τον Αλεξόπουλο), Μιούλερ (που αντικαταστάθηκε στο 81' από τον Μπετσίροβιτς), Σεμπά, Μεντόσα (που αντικαταστάθηκε στο 61' από τον Παυλίδη), και Ελ Αραμπί.

Με πληροφορίες από: Athletiko