Μια έντονη στιγμή στον αγώνα Παναθηναϊκός-ΟΦΗ, που αφορούσε μια «κοκορομαχία» μεταξύ του Ταμπόρδα και του Σιέλη, πυροδότησε εκτεταμένες συζητήσεις στον αθλητικό κόσμο. Η απόφαση του διαιτητή Παπαπέτρου να μην τιμωρήσει με κόκκινη κάρτα τον παίκτη του Παναθηναϊκού αποτέλεσε το κύριο θέμα αντιπαράθεσης. Οι απόψεις διίστανται σχετικά με την ορθότητα της διαιτητικής κρίσης, με ειδικούς να αναλύουν τη φάση και να εκφράζουν τις διαφορετικές τους προσεγγίσεις.

Το επεισόδιο στο γήπεδο

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης μεταξύ Παναθηναϊκού και ΟΦΗ, σημειώθηκε ένα επεισόδιο που έφερε αντιμέτωπους τον Ταμπόρδα των «πρασίνων» και τον Σιέλη της κρητικής ομάδας. Η φάση, που περιγράφηκε ως «κοκορομαχία», προκάλεσε την άμεση αντίδραση των παικτών και την παρέμβαση του διαιτητή.

Ο ρέφερι της αναμέτρησης, κ. Παπαπέτρου, αφού αξιολόγησε την κατάσταση, επέλεξε να μην δείξει κόκκινη κάρτα στον Ταμπόρδα, μια απόφαση που έμελλε να αποτελέσει το επίκεντρο της μετέπειτα κριτικής και των διαφωνιών. Η συγκεκριμένη στιγμή του αγώνα αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία της αγωνιστικής δράσης.

Η συζήτηση που ακολούθησε

Η φάση με την κοκορομαχία του Ταμπόρδα με τον Σιέλη προκάλεσε μεγάλη συζήτηση αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Οι αντιδράσεις εντάθηκαν ιδιαίτερα μετά την τοποθέτηση του Κώστα Καραπαπά, η οποία έγινε μετά το τέλος της αναμέτρησης Ολυμπιακός-Ηρακλής, προσδίδοντας επιπλέον διάσταση στην ήδη υπάρχουσα διαφωνία.

Οι άνθρωποι του ΟΦΗ εξέφρασαν τις διαμαρτυρίες τους για την μη δοθείσα κόκκινη κάρτα, υποστηρίζοντας ότι η ενέργεια του Ταμπόρδα θα έπρεπε να είχε τιμωρηθεί με αποβολή. Η στάση των Κρητικών υπογράμμισε την αμφισβήτηση της διαιτητικής απόφασης και ενέτεινε τον δημόσιο διάλογο γύρω από το περιστατικό.

Η εξήγηση για την απόφαση του διαιτητή

Ο Βασίλης Μοιρώτσος, μιλώντας στην εκπομπή 1vs1, προσπάθησε να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους ο διαιτητής Παπαπέτρου δεν προχώρησε στην αποβολή του Ταμπόρδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρξε καμία αγκωνιά στη φάση, χαρακτηρίζοντας την ως «φάση με τον Ταμπόρδα ή η απώθηση του Ταμπόρδα».

Ο κ. Μοιρώτσος περιέγραψε το περιστατικό ως «μια φάση αρκετά συνηθισμένη σε κοκορομαχίες στο ποδόσφαιρο». Επεσήμανε μάλιστα ότι, αν τέτοιες φάσεις τιμωρούνταν με κόκκινες κάρτες, «θα έπρεπε να βγαίνουν κόκκινες κάρτες σωρηδόν». Πρόσθεσε επίσης ότι η φάση ξεκίνησε με τον παίκτη του ΟΦΗ να κρατάει τον Αργεντίνο μέσο, ο οποίος στη συνέχεια τον έσπρωξε, δίνοντας μια διαφορετική οπτική στην έναρξη του επεισοδίου.

Η αντίθετη άποψη για την αποβολή

Από την άλλη πλευρά, ο Στέφανος Αβραμίδης εξέφρασε τη διαφωνία του με την παραπάνω ανάλυση και τη διαιτητική απόφαση. Ο κ. Αβραμίδης υποστήριξε ότι ο ρέφερι θα έπρεπε να είχε αποβάλει τον Ταμπόρδα, θεωρώντας ότι η ενέργειά του εμπίπτει στις διατάξεις του κανονισμού για βίαιη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τον κ. Αβραμίδη, «δεν είναι κόκκινη κάρτα επειδή τον βρήκε γεμάτα με την κίνηση που έκανε». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι «και μόνο η δύναμη που βάζει στην κίνηση του, προβλέπεται από τον κανονισμό να τιμωρείται με κόκκινη κάρτα γιατί έχουμε να κάνουμε με βίαιη συμπεριφορά, με χτύπημα ή με απόπειρα να χτυπήσει τον αντίπαλο». Η άποψή του εστιάζει στην πρόθεση και τη βιαιότητα της κίνησης, ανεξάρτητα από την ακριβή επαφή.

Με πληροφορίες από: Athletiko