Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναχώρηση για τη Βαλένθια, όπου θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague. Ο προπονητής των «πρασίνων», Ζέλικο Ομπράντοβιτς, παραχώρησε δηλώσεις, αναλύοντας τον βαθμό δυσκολίας του επικείμενου αγώνα. Ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε την ανάγκη ελέγχου του ρυθμού και αναφέρθηκε στον Τι Τζέι Σορτς ως σημαντικό παίκτη της Βαλένθια, τονίζοντας ωστόσο ότι η ισπανική ομάδα διαθέτει συνολικά ένα καλό σύνολο.

Η αναχώρηση για τη Βαλένθια και ο βαθμός δυσκολίας

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το ταξίδι του στην Ισπανία, όπου θα δώσει έναν κρίσιμο αγώνα για την Euroleague. Η αναμέτρηση με τη Βαλένθια, για την 14η αγωνιστική της διοργάνωσης, αποτελεί μία σημαντική πρόκληση για την ελληνική ομάδα. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενόψει της αναχώρησης, εξέφρασε τις σκέψεις του για τον βαθμό δυσκολίας που παρουσιάζει το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ο προπονητής των «πρασίνων» τόνισε ότι η Βαλένθια είναι μια ομάδα που σκοράρει πολύ, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Για τον λόγο αυτό, έδωσε έμφαση στην ανάγκη οι παίκτες του να ελέγξουν τον ρυθμό του αγώνα, προκειμένου να μπορέσουν να επιβάλλουν το δικό τους παιχνίδι απέναντι στους Ισπανούς.

Η σημασία του Τι Τζέι Σορτς και το σύνολο της Βαλένθια

Στις δηλώσεις του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε ιδιαίτερα στην ποιότητα της αντίπαλης ομάδας. Αναγνώρισε τον Τι Τζέι Σορτς ως έναν σημαντικό παίκτη για τη Βαλένθια, επισημαίνοντας την αξία του στο παιχνίδι τους.

Ωστόσο, ο έμπειρος τεχνικός ξεκαθάρισε ότι η προσοχή δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε έναν παίκτη. «Είναι σημαντικός παίκτης ο Σορτς, δεν είναι μόνο αυτός όμως γιατί έχουν καλή ομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η Βαλένθια διαθέτει ένα δυνατό και καλά οργανωμένο σύνολο που απαιτεί συνολική αντιμετώπιση.

Η κατάσταση του Παναθηναϊκού και η αξία της διακοπής

Σχετικά με την κατάσταση της δικής του ομάδας, ο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στην αξία της πρόσφατης διακοπής. Τόνισε ότι η περίοδος αυτή ήταν σημαντική για να πραγματοποιηθούν κάποιες προπονήσεις, με στόχο την καλύτερη ενσωμάτωση και επιστροφή παικτών στη δράση. Σημείωσε, όμως, ότι δεν έχουν γίνει ακόμα πολλές προπονήσεις στα πόδια των αθλητών.

Ο προπονητής μίλησε επίσης για τον Κώστα, τονίζοντας πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα. Παράλληλα, επισήμανε ότι υπάρχουν και άλλοι παίκτες στο ρόστερ που μπορούν να προσφέρουν. «Όλοι ξέρουν πόσο σημαντικός είναι ο Κώστας για εμάς, αλλά έχουμε και άλλους παίκτες που είναι στο ρόστερ», ανέφερε.

Ετοιμότητα παικτών και μελλοντικοί στόχοι

Αναφορικά με την ετοιμότητα των παικτών, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δήλωσε ότι δεν σκέφτονται τα διαδοχικά παιχνίδια. Ενημέρωσε ότι το Σάββατο δόθηκε χρόνος ξεκούρασης σε παίκτες και πλέον όλοι είναι έτοιμοι να αγωνιστούν στην επερχόμενη αναμέτρηση.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε στο τρέχον ρεκόρ της ομάδας, δηλώνοντας ότι «το ρεκόρ είναι αυτό που είναι». Υπογράμμισε ότι η ομάδα έχει ένα μακρύ ταξίδι μπροστά της και ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος στόχος πέρα από το να είναι οι παίκτες υγιείς και να παίζουν το καλύτερο δυνατό μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Athletiko