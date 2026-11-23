Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί χωρίς τον Κώστα Σλούκα στο απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι με τη Βαλένθια, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague. Η απόφαση ελήφθη για λόγους συντήρησης και διαχείρισης του Έλληνα γκαρντ, ο οποίος θα παραμείνει στην Αθήνα. Οι «πράσινοι» αναζητούν ένα σημαντικό διπλό στην Ισπανία, προκειμένου να διατηρηθούν ψηλά στη βαθμολογία της διοργάνωσης, σε μια αναμέτρηση που διεξάγεται την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

Η απουσία του Κώστα Σλούκα

Ο Κώστας Σλούκας δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την κρίσιμη αναμέτρηση της Τρίτης 24 Νοεμβρίου κόντρα στη Βαλένθια. Ο έμπειρος Έλληνας γκαρντ έμεινε εκτός της αποστολής που ταξίδεψε στην Ισπανία, καθώς κρίθηκε αναγκαία η συντήρηση και η προσεκτική διαχείριση της φυσικής του κατάστασης από το τεχνικό επιτελείο.

Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη, ο Σλούκας θα παραμείνει στην Αθήνα. Αυτή η επιλογή έγινε με σκοπό να μην πιεστεί περαιτέρω ο παίκτης, διασφαλίζοντας έτσι ότι θα είναι πλήρως έτοιμος και πανέτοιμος για τα επόμενα δύσκολα παιχνίδια που ακολουθούν. Τα παιχνίδια αυτά περιλαμβάνουν τόσο τις εγχώριες διοργανώσεις στην Ελλάδα όσο και τις απαιτητικές αναμετρήσεις της Euroleague.

Η αποστολή και οι διαθέσιμοι παίκτες

Συνολικά, δεκατέσσερις παίκτες ακολούθησαν την πράσινη αποστολή στην Ισπανία για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Βαλένθια. Στη θέση του οργανωτή, δηλαδή στο «1», οι Φρανσίσκο και Γκραντ αναμένεται να επωμιστούν το μεγαλύτερο βάρος των αγωνιστικών υποχρεώσεων, καλύπτοντας το κενό που δημιουργείται από την απουσία του Σλούκα.

Επιπλέον, δεν αποκλείεται να προσφέρει πολύτιμες βοήθειες και ο Μπάντιο, ενισχύοντας την περιφερειακή γραμμή της ομάδας με την παρουσία του. Στη διάθεση του προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκονται επίσης οι νεαροί Μωραΐτης και Καλαϊτζάκης, οι οποίοι προσφέρουν επιπλέον λύσεις και βάθος στο ρόστερ του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση αυτή.

Ο στόχος του Παναθηναϊκού στην Ισπανία

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στην Ισπανία με έναν ξεκάθαρο και φιλόδοξο στόχο: να διεκδικήσουν ένα μεγάλο διπλό στην έδρα της Βαλένθια. Η κατάκτηση της νίκης επί της ισπανικής ομάδας είναι ζωτικής σημασίας για τον Παναθηναϊκό, καθώς θα του επιτρέψει να διατηρηθεί σε υψηλές θέσεις της βαθμολογίας στην Euroleague, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή του πορεία.

Η αναμέτρηση με τη Βαλένθια θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς πρόκειται για μια ομάδα με την οποία ο Παναθηναϊκός είχε συναντηθεί και την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, στα playoffs της διοργάνωσης. Αυτό το ιστορικό προσδίδει έναν επιπλέον βαθμό δυσκολίας και ενδιαφέροντος στην επικείμενη αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής, καθώς οι δύο ομάδες γνωρίζονται καλά.

Η προετοιμασία πριν το ταξίδι

Πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Ισπανία, οι παίκτες του Παναθηναϊκού πραγματοποίησαν την καθιερωμένη προπόνησή τους το μεσημέρι της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου. Αυτή η προπόνηση αποτέλεσε το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας επί ελληνικού εδάφους, πριν το απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι.

Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας και τις τελευταίες οδηγίες από τον προπονητή, η αποστολή του Παναθηναϊκού ξεκίνησε το ταξίδι της για την Βαλένθια. Εκεί, θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να κρίνει σημαντικούς βαθμούς για την ευρωπαϊκή πορεία του συλλόγου στη φετινή Euroleague.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta