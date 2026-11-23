Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, μετά την ήττα του με 2-0 σετ από τον Κάρλος Αλκαράθ στον μεγάλο τελικό των ATP Finals, μίλησε για τους παράγοντες που συντέλεσαν στην απώλεια του τίτλου. Ο Γερμανός τενίστας αναφέρθηκε στους έντονους πόνους στον αστράγαλο που τον επηρέασαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, καθώς και στο υψηλό επίπεδο του Ισπανού αντιπάλου του. Επιπλέον, ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά με τη συμμετοχή του στους τελικούς του Davis Cup.

Οι επιπτώσεις του τραυματισμού στον αστράγαλο

Ο Γερμανός, Νο.1 στο κόσμο, αποκάλυψε πως ο πόνος στον αστράγαλό του τον επηρέασε σημαντικά στον τρόπο παιχνιδιού του. Συγκεκριμένα, του στέρησε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά το καλό του σερβίς, το οποίο αποτελεί το δυνατότερό του όπλο. Ο Ζβέρεφ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Κάρλος είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο στις επιστροφές. Όμως σήμερα είχα και αρκετά έντονους πόνους στον αστράγαλο, κάτι που επηρέασε πολύ το σερβίς μου».

Ο τενίστας αναγκάστηκε να αλλάξει την κίνησή του, με αποτέλεσμα το σερβίς του να είναι πολύ χειρότερο σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Εξήγησε ότι ο αστράγαλός του επηρεάζει άμεσα το σερβίς του, καθώς πρέπει να τροποποιήσει το χτύπημά του και να αποφύγει να κάνει τόσο μεγάλο βήμα πίσω όταν σερβίρει. «Τελικά, το σερβίς μου είναι το κύριο όπλο μου, ειδικά εναντίον των καλύτερων παικτών στον κόσμο», συμπλήρωσε.

Αγώνας χωρίς το κύριο όπλο

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ τόνισε ότι αγωνίστηκε ουσιαστικά χωρίς το μεγαλύτερό του όπλο, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να κάνει τον αγώνα πολύ κλειστό και ανταγωνιστικό. Εξέφρασε την περηφάνια του για τον τρόπο που αγωνίστηκε και πάλεψε, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε λόγω του τραυματισμού. «Ουσιαστικά έπαιξα χωρίς το μεγαλύτερό μου όπλο και κατάφερα να κάνω τον τελικό ανταγωνιστικό», ανέφερε ο Γερμανός.

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που αναδεικνύει την επίδραση του τραυματισμού είναι ότι στους τελικούς του Τορίνο, ο Ζβέρεφ, μέχρι τον τελικό με τον Αλκαράθ, δεν δέχθηκε κανένα break σε τέσσερις αναμετρήσεις. Αντίθετα, ο Ισπανός αντίπαλός του δέχθηκε τέσσερα break καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Η μεγάλη ευκαιρία και η ποιότητα του Αλκαράθ

Ο Ζβέρεφ αναφέρθηκε στην μεγάλη ευκαιρία που σπατάλησε και έχασε μέσα από τα χέρια του το δεύτερο σετ. Ωστόσο, αναγνώρισε την αξία και την ποιότητα του Κάρλος Αλκαράθ, τονίζοντας ότι για να τον νικήσει κανείς, δεν αρκεί να βρίσκεται στο 100% της απόδοσής του. «Πρέπει να είσαι στο 110% και να παίξεις τέλεια. Σήμερα δεν μπόρεσα να το κάνω», δήλωσε ο Γερμανός τενίστας.

Κάνοντας μια αποτίμηση της φετινής του χρονιάς, ο Ζβέρεφ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα επιτεύγματά του. Δήλωσε ότι αν κάποιος του έδινε στην αρχή της χρονιάς ένα χαρτί με όλα όσα πέτυχε φέτος και του έλεγε ότι θα έχανε στον τελικό του Τορίνο, θα το υπέγραφε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Συμμετοχή στους τελικούς του Davis Cup

Όσον αφορά την παρουσία του στους τελικούς του Davis Cup, ο Γερμανός τενίστας ξεκαθάρισε τη θέση του. Δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως κινδυνεύει η συμμετοχή του στη διοργάνωση. Ο Ζβέρεφ ανέφερε ότι χρειάζεται μερικές ημέρες ξεκούρασης και αρκετή θεραπεία για να ανακάμψει πλήρως από τους πόνους στον αστράγαλο. «Νομίζω ότι χρειάζομαι μερικές ημέρες ξεκούρασης και αρκετή θεραπεία», κατέληξε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta