Μια νέα κόντρα έχει γεννηθεί στον κόσμο του ΝΒΑ, προκαλώντας συζητήσεις και αντιδράσεις. Ο Έντι Τζόνσον, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και του ΝΒΑ, εξαπέλυσε επίθεση προς τον Ντρέιμοντ Γκριν των Γουόριορς, υποστηρίζοντας ότι ο ενεργός NBAer θα έπρεπε να αφιερώνει λιγότερο χρόνο στα podcast και περισσότερο στην βελτίωση του παιχνιδιού του. Η απάντηση του Ντρέιμοντ Γκριν ήταν άμεση και αιχμηρή, προσθέτοντας νέα διάσταση στην αντιπαράθεση.

Η κριτική του Έντι Τζόνσον για τα podcast

Ο Έντι Τζόνσον εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την αυξανόμενη τάση των ενεργών παικτών του ΝΒΑ να ασχολούνται με podcast. Σύμφωνα με τον ίδιο, παίκτες που λαμβάνουν ετήσιες αποδοχές που ξεπερνούν τα 50 με 60 εκατομμύρια δολάρια, θα έπρεπε να επικεντρώνονται αποκλειστικά στο άθλημά τους. Τόνισε πως, με τέτοια χρήματα, δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία άλλη ενασχόληση εκτός από τον αθλητισμό.

Ο Τζόνσον αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ενεργός στον χώρο των podcast. Ο πρώην NBAer υποστήριξε ότι ο Γκριν πιστεύει πως έχει φτάσει στην κορυφή ως καλαθοσφαιριστής και ότι έχει «τα καταφέρει». Ωστόσο, ο Τζόνσον διαφώνησε με αυτή την άποψη, επισημαίνοντας πως από την πλευρά της ομάδας, ο Γκριν γνωρίζει ότι κάθε χρόνο πρέπει να δίνει τον καλύτερό του εαυτό για να μπορεί να κερδίσει, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη κατακτήσει πρωταθλήματα.

Οι αδυναμίες που επεσήμανε ο Τζόνσον

Στην κριτική του, ο Έντι Τζόνσον δεν δίστασε να αναφερθεί σε συγκεκριμένες αγωνιστικές αδυναμίες του Ντρέιμοντ Γκριν. Απαντώντας στην υποτιθέμενη πεποίθηση του Γκριν ότι βρίσκεται στην κορυφή ως παίκτης, ο Τζόνσον δήλωσε κατηγορηματικά: «Όχι, δεν είσαι. Είσαι ακόμα κακός στα ελεύθερα βολές. Συνέχισε να δουλεύεις πάνω σε αυτό για να βελτιωθείς. Δεν είσαι καλός σουτέρ. Συνέχισε να δουλεύεις πάνω σε αυτό για να βελτιωθείς».

Ο Τζόνσον πρότεινε στον Γκριν να χρησιμοποιήσει τον χρόνο που αφιερώνει στα social media και στα podcast για να προπονηθεί. Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι «όλες εκείνες τις ώρες που περνάς στα social media και σε ένα podcast, θα έπρεπε να τις περνάς στο γυμναστήριο. Ίσως να είχε πιάσει το σουτ σου», υπονοώντας ότι η βελτίωση του σουτ του θα μπορούσε να προέλθει από μεγαλύτερη αφοσίωση στην προπόνηση.

Η άμεση απάντηση του Ντρέιμοντ Γκριν

Ο Ντρέιμοντ Γκριν δεν άφησε ασχολίαστη την κριτική του Έντι Τζόνσον και ανταπέδωσε με δριμύτητα. Ξεκίνησε την απάντησή του χαρακτηρίζοντας «διασκεδαστικό» το γεγονός ότι «έχεις τύπους που συγκρίνουν τους νεαρούς εαυτούς τους με τον γέρο εαυτό μου». Στη συνέχεια, σχολίασε ότι «λέει πολλά» αυτή η στάση, υποδηλώνοντας ότι η κριτική προέρχεται από μια συγκεκριμένη νοοτροπία.

Ο Γκριν αναφέρθηκε επίσης στην τάση των ανθρώπων να «καυχώνται για τα βιογραφικά τους». Επεσήμανε ότι αν ο ίδιος ανταποδώσει και καμαρώσει για το δικό του βιογραφικό, τότε θεωρείται «νταής» στον «soft κόσμο» που ζούμε, όπου οι άνθρωποι λένε «Ωχ, κάποιος πειράζει κάποιον». Δήλωσε ότι οι άνθρωποι θα πουν ό,τι θέλουν να πουν, και ότι ο ίδιος, αν έχει χρόνο, συνήθως απαντάει μόνο μία φορά και μετά τους αφήνει να μιλάνε στο μικρόφωνό τους ή στον υπολογιστή τους.

«Πάντα οι χαμένοι διαφωνούν»

Στην απάντησή του, ο Ντρέιμοντ Γκριν δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές για τον Έντι Τζόνσον, υπονοώντας ότι δεν είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «στην περίπτωση του Τζόνσον, σε όποιον έχει να του πληκτρολογεί. Γιατί ξέρουμε καλά ότι δεν ξέρει πώς να χρησιμοποιεί αυτά τα πράγματα». Αυτή η δήλωση ενίσχυσε τον προσωπικό τόνο της αντιπαράθεσης.

Ο παίκτης των Γουόριορς ολοκλήρωσε την απάντησή του με μια γενικότερη παρατήρηση σχετικά με το ποιες κατηγορίες ανθρώπων εμπλέκονται σε διαφωνίες. «Αν προσέξεις, ποτέ δεν είναι πραγματικά οι μεγάλοι που διαφωνούν, και ποτέ δεν είναι οι νικητές που διαφωνούν. Πάντα είναι οι χαμένοι και οι τύποι που απλώς δεν τα κατάφεραν... εντελώς. Και έτσι, ας διαφωνήσουν», είπε ο Γκριν, υπονοώντας σαφώς ότι κατατάσσει τον Τζόνσον στην κατηγορία των «χαμένων» που δεν κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta