Ο Σεσκ Φάμπρεγας, προπονητής της Κόμο, βρίσκεται αντιμέτωπος με αρκετά προβλήματα και αναγκαστικές αλλαγές στα πλάνα του, καθώς η ομάδα του ολοκληρώνει την προετοιμασία της για την επικείμενη αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Ο Ισπανός τεχνικός καλείται να διαχειριστεί τις διαθέσιμες επιλογές του ενόψει της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 24 Νοεμβρίου, στις 22:00. Τα κενά στο ρόστερ αναμένεται να καλυφθούν με τη συμπερίληψη ποδοσφαιριστών από την ομάδα Νέων.

Η προετοιμασία της Κόμο και οι δηλώσεις του Φάμπρεγας

Η Κόμο συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει του κρίσιμου αγώνα με την ΑΕΚ, με τον Σεσκ Φάμπρεγας να έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις. Ο Ισπανός τεχνικός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, αναφέρθηκε στην τρέχουσα κατάσταση της ομάδας του. Επεσήμανε πως, παρά τις δυσκολίες, η ομάδα βρίσκεται σε καλή κατάσταση, αλλά θα υπάρξουν απουσίες.

Συγκεκριμένα, ο Φάμπρεγας αποκάλυψε την πρόθεσή του να συμπεριλάβει στην αποστολή παίκτες από την Primavera, προκειμένου να καλύψει τα κενά που έχουν προκύψει. «Η ομάδα βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Θα μας λείψουν οι ποδοσφαιριστές που δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα, οπότε θα πάρουμε κάποιους παίκτες από την ομάδα Νέων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής.

Σημαντικές απουσίες στην ευρωπαϊκή λίστα

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κόμο αφορά τους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές του Σεσκ Φάμπρεγας. Πέρα από αυτούς, η ομάδα έχει να διαχειριστεί και σοβαρά ζητήματα τραυματισμών σε βασικούς παίκτες, τα οποία περιπλέκουν περαιτέρω τα πλάνα για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Οι απουσίες αυτές δημιουργούν την ανάγκη για αναπροσαρμογή του αρχικού σχήματος και της στρατηγικής, καθώς ο Ισπανός τεχνικός πρέπει να βρει τις κατάλληλες λύσεις από το υπάρχον ρόστερ, αλλά και από την ομάδα Νέων, για να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο.

Το πρόβλημα του Μόιζε Κεν

Μεταξύ των παικτών που δεν θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα με την ΑΕΚ είναι ο Μόιζε Κεν. Ο ποδοσφαιριστής εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στην κνήμη, με αποτέλεσμα να έχει τεθεί εκτός των πλάνων του Σεσκ Φάμπρεγας για την πέμπτη αγωνιστική του Champions League. Η απουσία του Κεν αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την επιθετική γραμμή της Κόμο, καθώς ο παίκτης είναι βασικό στέλεχος της ομάδας.

Ο τραυματισμός του Κεν προστίθεται στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα, αναγκάζοντας τον προπονητή να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις για την κάλυψη της θέσης του ενόψει της αναμέτρησης με τους «κιτρινόμαυρους».

Το απρόοπτο με τον Μαξάνς Κακερέ

Σαν να μην έφταναν τα παραπάνω προβλήματα, ένα ακόμη απρόοπτο προέκυψε με τον Μαξάνς Κακερέ. Ο 26χρονος Γάλλος μέσος αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο να προλάβει το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ο Κακερέ επρόκειτο να ξεκινήσει βασικός στην αναμέτρηση με την Κάλιαρι, ωστόσο αισθάνθηκε ενοχλήσεις την παραμονή του αγώνα, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός πλάνων. Τη θέση του στο αρχικό σχήμα πήρε τελικά ο Λούκας Ντα Κούνια.

Ο Σεσκ Φάμπρεγας εξήγησε πως οι εξετάσεις έδειξαν ένα μικρό πρόβλημα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να ρισκάρει τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή του. «Αρχικά πιστεύαμε ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό, αλλά το απόγευμα, μετά τη συνέντευξη Τύπου, έγιναν εξετάσεις και εντοπίστηκε ένα πολύ μικρό πρόβλημα», είχε δηλώσει ο Ισπανός προπονητής, προσθέτοντας: «Δεν μπορούμε να πάρουμε ρίσκα αυτή τη στιγμή».

Οι λύσεις από την ομάδα Νέων

Λόγω των πολλών απουσιών και των προβλημάτων τραυματισμών, ο Σεσκ Φάμπρεγας στρέφεται στην ομάδα Νέων της Κόμο για να συμπληρώσει το ρόστερ. Ανάμεσα στους νεαρούς ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν λύσεις στο ροτέισον του Ισπανού τεχνικού και να συμπεριληφθούν στην αποστολή βρίσκονται οι Παπατσιόλι, Φουστίνι και Ντε Πάολι.

Η ενσωμάτωση αυτών των νεαρών παικτών στην πρώτη ομάδα αποτελεί μια αναγκαστική επιλογή για τον Φάμπρεγας, προκειμένου να διατηρηθεί το βάθος του πάγκου και να καλυφθούν οι θέσεις που έχουν μείνει κενές λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Κόμο ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Athletiko