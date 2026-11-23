Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε στους φιλάθλους του την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για την επικείμενη εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Άρη. Ο αγώνας, ο οποίος αποτελεί μέρος της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, έχει οριστεί για τις 6 Δεκεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 17:30, και θα φιλοξενηθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ).

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, κάλεσε τους φίλους του «τριφυλλιού» να προμηθευτούν εγκαίρως τα εισιτήριά τους, προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα τους στην αναμέτρηση με τους Θεσσαλονικείς. Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, από τις 14:00 το μεσημέρι, προσφέροντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να εξασφαλίσουν τη θέση τους στις κερκίδες.

Έναρξη διάθεσης και τρόποι αγοράς

Η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα Παναθηναϊκός – Άρης ξεκίνησε επίσημα τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00. Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή αγορά για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Για την ολοκλήρωση της αγοράς κάθε εισιτηρίου, είναι υποχρεωτική η καταχώρηση συγκεκριμένων προσωπικών στοιχείων. Συγκεκριμένα, απαιτείται η αναγραφή του ονοματεπωνύμου, καθώς και του αριθμού ΑΜΚΑ, για κάθε φίλαθλο που θα εισέλθει στο γήπεδο. Αυτή η προϋπόθεση εφαρμόζεται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την ταυτοποίηση των κατόχων εισιτηρίων.

Οι τιμές των εισιτηρίων ανά θύρα

Οι τιμές των εισιτηρίων για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Άρη ποικίλλουν ανάλογα με τη θύρα και την επιλογή θέσης στο ΟΑΚΑ. Οι φίλαθλοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορες κατηγορίες τιμών, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί ως εξής: για τις θύρες 35 και 19, η τιμή ανέρχεται στα 20 ευρώ. Για τις θύρες 3, 15, 33 και 21, το κόστος είναι 25 ευρώ. Οι θύρες 5, 13, 23 και 31 διατίθενται προς 30 ευρώ.

Πιο ακριβές επιλογές περιλαμβάνουν τις θύρες 7 και 11, με τιμή 40 ευρώ, τη θύρα 9 στα 50 ευρώ και τη θύρα 29 στα 70 ευρώ. Για όσους επιθυμούν μια πιο premium εμπειρία, η θύρα VIP έχει τελική τιμή 205 ευρώ. Επιπλέον, υπάρχουν εισιτήρια στις θύρες 2, 4 και 6, με τιμές 15, 20 και 25 ευρώ αντίστοιχα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε όλες τις παραπάνω τελικές τιμές περιλαμβάνεται μια υποχρεωτική εισφορά ύψους 5 ευρώ, η οποία προορίζεται για την ενίσχυση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Α.Ο.

Είσοδος στο γήπεδο και εφαρμογή gov.gr Wallet

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της χρήσης της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η εφαρμογή αυτή πρέπει να είναι εγκατεστημένη στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου του εισιτηρίου, καθώς αποτελεί το μοναδικό μέσο για την επικύρωση της εισόδου. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός συνιστά στους φιλάθλους να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εγκατάσταση της εφαρμογής.

Για τον λόγο αυτό, όσοι φίλαθλοι δεν έχουν ήδη προβεί στην εγκατάσταση της εφαρμογής gov.gr Wallet στις συσκευές τους, παρακαλούνται να το πράξουν εγκαίρως. Η έγκαιρη εγκατάσταση και εξοικείωση με τη λειτουργία της εφαρμογής θα συμβάλει στην αποφυγή τυχόν καθυστερήσεων ή προβλημάτων κατά την προσέλευση στο ΟΑΚΑ την ημέρα του αγώνα, διασφαλίζοντας μια ομαλή εμπειρία για όλους.

Εκπτώσεις για άτομα με αναπηρία

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει προβλέψει ειδικές εκπτώσεις για άτομα με αναπηρία, προσφέροντας τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα με μειωμένο κόστος. Συγκεκριμένα, διατίθενται εισιτήρια με έκπτωση 50% επί της αρχικής τιμής του εισιτηρίου για άτομα που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Στην τιμή αυτή προστίθεται και η υποχρεωτική εισφορά των 5 ευρώ υπέρ του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Για την εφαρμογή της εν λόγω έκπτωσης, οι ενδιαφερόμενοι φίλαθλοι καλούνται να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αυτά περιλαμβάνουν είτε την Κάρτα Αναπηρίας, εφόσον αυτή είναι Κλιμακίου ΙΙ και άνω, είτε ένα πιστοποιητικό ΚΕ.Π.Α. που να βεβαιώνει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@paotickets.gr, ώστε να γίνει η σχετική επαλήθευση και να χορηγηθεί η έκπτωση.

Με πληροφορίες από: Athletiko