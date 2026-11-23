Μια ιδιαίτερη στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της Αλ Νασρ, όπου ο προπονητής Άγγελος Ποστέκογλου έλαβε ξεκάθαρη θέση υπέρ του ποδοσφαιριστή Σαντιό Μανέ. Ο προπονητής απάντησε με έντονο ύφος σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την απουσία του Μανέ από αναμέτρηση της ομάδας. Η απουσία του παίκτη οφειλόταν σε ένα σημαντικό προσωπικό γεγονός, την γέννηση του δεύτερου παιδιού του.

Η απουσία του Σαντιό Μανέ

Ο Σαντιό Μανέ απουσίαζε από την αναμέτρηση της Αλ Νασρ προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό της συζύγου του. Η σύζυγός του έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, ένα γεγονός με μεγάλη προσωπική σημασία για τον ποδοσφαιριστή. Ο Μανέ θεώρησε αυτονόητο να μοιραστεί αυτή την προσωπική στιγμή με την οικογένειά του, έχοντας προηγουμένως εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια από τον σύλλογο.

Η απόφαση του παίκτη να παραστεί στη γέννηση του παιδιού του ήταν μια προσωπική επιλογή, η οποία είχε την πλήρη έγκριση της ομάδας του. Η διοίκηση της Αλ Νασρ και ο προπονητής του είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους για την απουσία του, αναγνωρίζοντας τη σημασία της περίστασης για τον παίκτη και την οικογένειά του.

Η ερώτηση που προκάλεσε την αντίδραση

Παρά την προφανή φύση της απουσίας και την εξασφαλισμένη άδεια, μία ερώτηση από δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Άγγελου Ποστέκογλου. Ο δημοσιογράφος αμφισβήτησε την απουσία του Σαντιό Μανέ, θέτοντας το θέμα με τρόπο που φάνηκε να υποτιμά τη σημασία του γεγονότος.

Ο προπονητής επέλεξε να απαντήσει με έναν διαφορετικό και άμεσο τρόπο, στρέφοντας την ερώτηση πίσω στον ίδιο τον δημοσιογράφο. Τον ρώτησε ευθέως εάν είναι πατέρας και αν μπορεί να κατανοήσει το βάρος και τη σημασία μιας τέτοιας περίστασης. Ο δημοσιογράφος απάντησε αρνητικά στην ερώτηση του προπονητή.

Η αποστομωτική απάντηση του προπονητή

«Είστε πατέρας; Έχετε παιδιά;» ρώτησε σε έντονο ύφος ο Άγγελος Ποστέκογλου τον δημοσιογράφο. Μετά την αρνητική απάντηση, ο προπονητής συνέχισε την τοποθέτησή του, εξηγώντας τη σημασία της γέννησης ενός παιδιού. «Μάλλον γι' αυτό κάνετε αυτή την ερώτηση. Όταν αποκτήσετε παιδιά, θα καταλάβετε ότι πρόκειται για το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή, για τη μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ποστέκογλου.

Ο προπονητής τόνισε με έμφαση ότι ο Μανέ βρισκόταν στο πλευρό της συζύγου του την ώρα που εκείνη έφερνε στον κόσμο το παιδί τους. Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο στη ζωή από αυτό το γεγονός. Ο Ποστέκογλου ξεκαθάρισε ότι ο Σαντιό Μανέ είχε την πλήρη άδεια και την ευχή του για να είναι παρών σε αυτή την οικογενειακή στιγμή.

Η στήριξη στον Μανέ και η αφοσίωση στον σύλλογο

Ο Άγγελος Ποστέκογλου δεν δίστασε να υπερασπιστεί τον χαρακτήρα και την αφοσίωση του Σαντιό Μανέ. «Ο Σαντιό Μανέ είναι ένας από τους καλύτερους ανθρώπους στον κόσμο, φίλε μου», ανέφερε ο προπονητής απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο. Με αυτή τη δήλωση, ο Ποστέκογλου θέλησε να τονίσει την ποιότητα του χαρακτήρα του παίκτη, πέρα από τις αγωνιστικές του ικανότητες.

Ο προπονητής ολοκλήρωσε την απάντησή του με μια σαφή προειδοποίηση προς τον δημοσιογράφο. «Μην αμφισβητήσετε ποτέ ξανά ούτε τον ίδιο ούτε την αφοσίωσή του σε αυτόν τον σύλλογο», πρόσθεσε ο Ποστέκογλου. Με αυτόν τον τρόπο, ο προπονητής της Αλ Νασρ έδειξε την πλήρη εμπιστοσύνη του στον Σαντιό Μανέ και την ακλόνητη στήριξή του προς τον παίκτη για την επιλογή του να δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά του σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta