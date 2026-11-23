Ο Μάριους πραγματοποίησε την Κυριακή (22/11) την πιο γεμάτη εμφάνισή του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στον αγώνα κόντρα στον Ηρακλή, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύτηκε. Ο Αφρικάνος κεντρικός επιθετικός είχε σημαντική συμβολή στο παιχνίδι, καταγράφοντας ένα γκολ, μία ασίστ και πέντε τελικές προσπάθειες. Η συγκεκριμένη παρουσία ενός σέντερ φορ με τέτοια διάρκεια απειλής στην αντίπαλη εστία είχε να παρατηρηθεί στον Ολυμπιακό για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Η «γεμάτη» εμφάνιση του Μάριους

Η απόδοση του Μάριους στον πρόσφατο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή, που έληξε με σκορ 6-2, χαρακτηρίστηκε ως η πιο ολοκληρωμένη του με την ερυθρόλευκη φανέλα. Ο Αφρικάνος επιθετικός, αν και δεν θεωρείται παίκτης που θα ενθουσιάσει τα πλήθη, έδειξε ένα πολύ σοβαρό απολογισμό στην επίθεση.

Συγκεκριμένα, ο Μάριους συνέβαλε με μία ασίστ, πέτυχε ένα γκολ και είχε συνολικά πέντε τελικές προσπάθειες. Αυτή η σταθερή απειλή προς την αντίπαλη εστία είναι κάτι που είχε να φανεί από επιθετικό του Ολυμπιακού για πάνω από ένα χρόνο, θυμίζοντας την περίοδο που ο Ελ Κααμπί βρισκόταν σε εξαιρετική φόρμα, πριν από τη συμμετοχή του στο Κόπα Άφρικα και τον τραυματισμό του.

Η συμβολή του στην επίθεση

Ο Μάριους έκανε τη δουλειά που αναμένεται από έναν φορ στον Ολυμπιακό, προσαρμοσμένος στα δικά του χαρακτηριστικά, καθώς δεν διαθέτει την τεχνική του Ελ Αραμπί. Πέτυχε ένα ωραίο, σεντερφορίσιο γκολ και είχε άψογη συνεργασία με τον Τζαμαϊκανό Μπέιλι στο γκολ του τελευταίου.

Είχε επίσης σημαντική παρουσία στην αντίπαλη περιοχή, δημιουργώντας ευκαιρίες. Σε μία φάση, ξεμαρκαρίστηκε πολύ καλά και έχασε μια μεγάλη ευκαιρία με κοντινή κεφαλιά, καθώς δεν σημάδεψε σωστά. Σε άλλη περίπτωση, βγήκε σωστά στο πρώτο δοκάρι για να ολοκληρώσει μια εξαιρετική επίθεση μετά από γύρισμα του Φρόιλερ, αλλά το σουτ του κόντραρε στον αντίπαλο στόπερ, καταλήγοντας σε κόρνερ.

Χαμένες ευκαιρίες και συνεργασίες

Πέρα από το γκολ και την ασίστ, ο Μάριους είχε και άλλες στιγμές που θα μπορούσαν να του προσφέρουν περισσότερα. Μόλις στο 3ο λεπτό του αγώνα, είχε ένα σουτ μέσα από την περιοχή, από καλή θέση, το οποίο επίσης κόντραρε. Ακόμη, επιχείρησε ένα σουτ εκτός περιοχής, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως μια κακή ιδέα.

Θα μπορούσε μάλιστα να είχε πετύχει χατ τρικ, αν είχε εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες με την κεφαλιά και το σουτ από το πρώτο δοκάρι. Μια ακόμη πιο εύκολη ευκαιρία για γκολ χάθηκε όταν ο Φορτούνης, αμέσως μετά το 4-2, δεν του έδωσε μια απλή ασίστ, επιλέγοντας να σουτάρει ο ίδιος άστοχα.

Η συνολική εικόνα και οι προσδοκίες

Παρόλο που η εμφάνιση του Μάριους δεν χαρακτηρίστηκε ως τέλεια, καθώς δεν είχε πολλές επαφές με την μπάλα και απαιτείται μεγαλύτερη συμμετοχή του στο παιχνίδι, η συνολική του παρουσία ήταν ιδιαίτερα θετική. Η ικανότητά του να απειλεί με διάρκεια την αντίπαλη άμυνα και η έντονη παρουσία του στην περιοχή ήταν στοιχεία που ξεχώρισαν.

Επιπλέον, οι καλές συνεργασίες του με τους Ζότα και Μπέιλι στην επίθεση έδειξαν ότι μπορεί να αποτελέσει έναν σημαντικό παράγοντα για την ομάδα. Αναμένονται πλέον οι επόμενες εμφανίσεις του σε πιο απαιτητικά παιχνίδια, ώστε να επιβεβαιωθεί η σταθερότητα αυτής της απόδοσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta