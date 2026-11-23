Ο Ντιέγο Σιμεόνε, ο εμβληματικός προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, έγραψε ιστορία στο ισπανικό ποδόσφαιρο, σημειώνοντας ένα νέο, σημαντικό ρεκόρ. Μετά την πρόσφατη επικράτηση της ομάδας του επί της Χετάφε με σκορ 3-0, ο Αργεντινός τεχνικός έφτασε τις 345 νίκες στη La Liga. Αυτό το επίτευγμα τον ανέβασε στην κορυφή της σχετικής λίστας, καθιστώντας τον τον προπονητή με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος, ένα ορόσημο που υπογραμμίζει την μακροχρόνια και επιτυχημένη παρουσία του στον πάγκο των «ροχιμπλάνκος».

Το ιστορικό ρεκόρ στη La Liga

Η νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης επί της Χετάφε με το καθαρό σκορ 3-0 δεν ήταν απλώς ένα ακόμη αποτέλεσμα για την ομάδα, αλλά μια στιγμή ιστορικής σημασίας για τον προπονητή της. Ο Ντιέγο Σιμεόνε πρόσθεσε ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα στο ενεργητικό του, καθώς έφτασε τις 345 νίκες στο ισπανικό πρωτάθλημα. Με αυτόν τον αριθμό, ανέβηκε στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας, αφήνοντας πίσω του τον εμβληματικό Λουίς Αραγονές, έναν προπονητή με βαθιά ιστορία στον ισπανικό ποδόσφαιρο.

Το συγκεκριμένο ρεκόρ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν συνυπολογίσει κανείς τον αριθμό των παιχνιδιών που χρειάστηκε ο Αργεντινός τεχνικός για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Συγκεκριμένα, ο «Τσόλο» συμπλήρωσε τις 345 νίκες σε 567 αναμετρήσεις στη La Liga, με το ποσοστό επιτυχίας του να αγγίζει το 60%. Αυτή η εντυπωσιακή επίδοση επιβεβαιώνει τη σταθερότητα, την αποτελεσματικότητα και τη μακροχρόνια και επιδραστική παρουσία του στην τεχνική ηγεσία της Ατλέτικο Μαδρίτης, καθιστώντας τον έναν από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία του συλλόγου και του πρωταθλήματος.

Η πλούσια τροπαιοθήκη υπό τον «Τσόλο»

Η προσφορά του Ντιέγο Σιμεόνε στην Ατλέτικο Μαδρίτης δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς των νικών, αλλά και στην εντυπωσιακή τροπαιοθήκη που έχει χτίσει ο σύλλογος υπό την καθοδήγησή του. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, οι Μαδριλένοι έχουν κατακτήσει συνολικά οκτώ τίτλους, ένα επίτευγμα που αναδεικνύει την κυριαρχία τους σε διάφορες διοργανώσεις. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο πρωταθλήματα Ισπανίας, δύο Europa League, δύο Σούπερ Καπ Ευρώπης, ένα Κύπελλο Ισπανίας και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική τους υπεροχή.

Ο Σιμεόνε έχει ξεπεράσει τον Λουίς Αραγονές και σε αριθμό τίτλων, έχοντας οδηγήσει την Ατλέτικο στην κατάκτηση δύο περισσότερων τροπαίων, γράφοντας τη δική του ξεχωριστή ιστορία στον σύλλογο. Οι οκτώ τίτλοι που έχει κατακτήσει η Ατλέτικο υπό την καθοδήγηση του Σιμεόνε ξεπέρασαν ακόμη και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες των φιλάθλων της, όταν ο Αργεντινός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας πριν από περίπου 15 χρόνια. Εκείνη την περίοδο, ο σύλλογος βρισκόταν σε μια ιδιαίτερα δύσκολη φάση, και η έλευση του Σιμεόνε σηματοδότησε μια νέα εποχή επιτυχιών.

Οι οδυνηρές στιγμές στους τελικούς του Champions League

Παρά τις πολλές επιτυχίες και τα ιστορικά ρεκόρ που έχει σημειώσει ο Ντιέγο Σιμεόνε στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης, η θητεία του περιλαμβάνει και ορισμένες οδυνηρές στιγμές. Οι δύο ήττες σε τελικούς του Champions League εξακολουθούν να αποτελούν τις πιο πικρές στιγμές της πορείας του, καθώς η κατάκτηση του κορυφαίου ευρωπαϊκού τροπαίου παραμένει ένας ανεκπλήρωτος στόχος. Και στις δύο περιπτώσεις, ο αντίπαλος ήταν η συμπολίτισσα και αιώνια αντίπαλος, Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο πρώτος από αυτούς τους τελικούς χάθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, μετά από έναν αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η δεύτερη ήττα ήρθε στην παράταση, έπειτα από μια δραματική εξέλιξη, με την ισοφάριση των «μερένγκες» να σημειώνεται στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Αυτές οι αναμετρήσεις, αν και δεν επισκιάζουν τη συνολική του προσφορά, παραμένουν ως οι πιο δύσκολες αναμνήσεις στην κατά τα άλλα λαμπρή πορεία του Σιμεόνε στον πάγκο της Ατλέτικο.

Με πληροφορίες από: Athletiko