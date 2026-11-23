Η ΑΕΚ κινείται σε ρυθμούς Champions League, ετοιμαζόμενη για την επόμενη ευρωπαϊκή της πρόκληση επί ιταλικού εδάφους. Η αποστολή της «Ένωσης» ξεκινάει το ταξίδι της για την Ιταλία, ενόψει της αναμέτρησης με την Κόμο. Στην αποστολή αυτή βρίσκεται κανονικά και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, παρά την τιμωρία που του έχει επιβληθεί και τον καθιστά μη διαθέσιμο για τον αγώνα.

Η ευρωπαϊκή αναμέτρηση στην Ιταλία

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την ευρωπαϊκή της υποχρέωση, με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στην Ιταλία. Η ομάδα ετοιμάζεται για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, μια διοργάνωση που αποτελεί κορυφαία πρόκληση για τον σύλλογο και απαιτεί την πλήρη συγκέντρωση των παικτών.

Η αποστολή της «Ένωσης» έχει ήδη ξεκινήσει το ταξίδι της προς την Ιταλία, όπου θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα της Κόμο. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, με την έναρξη να έχει οριστεί στις 22:00 το βράδυ, υπό το φως των προβολέων, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο Τάσος Δουβίκας και η Κόμο

Αντίπαλος της ΑΕΚ σε αυτή την κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση είναι η ιταλική ομάδα της Κόμο. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο του αγώνα είναι η παρουσία του Έλληνα ποδοσφαιριστή, Τάσου Δουβίκα, στο δυναμικό της ιταλικής ομάδας, προσθέτοντας ένα επιπλέον ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό που θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση.

Η αναμέτρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Είναι ένας αγώνας που αναμένεται να κρίνει πολλά για την πορεία των δύο ομάδων στην απαιτητική διοργάνωση, με την ΑΕΚ να επιδιώκει ένα θετικό αποτέλεσμα στην προσπάθειά της για πρόκριση ή καλύτερη θέση.

Η έκπληξη της παρουσίας του Κοϊτά

Παρά τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την τιμωρία του, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της ΑΕΚ που ταξιδεύει στην Ιταλία. Η παρουσία του διεθνή εξτρέμ είναι αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην επικείμενη αναμέτρηση με την Κόμο, κάτι που δημιουργεί ερωτήματα για τον ρόλο του.

Ο Μαυριτανός ποδοσφαιριστής, παρότι δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις αγωνιστικές του υπηρεσίες στον αγωνιστικό χώρο, ακολούθησε κανονικά την υπόλοιπη ομάδα. Η απόφαση αυτή υποδηλώνει την επιθυμία του να βρίσκεται κοντά στους συμπαίκτες του σε μια σημαντική ευρωπαϊκή στιγμή, προσφέροντας ηθική υποστήριξη.

Η ποινή των δύο αγωνιστικών

Ο λόγος της απουσίας του Αμπουμπακαρί Κοϊτά από τον αγωνιστικό χώρο είναι η ποινή που του επιβλήθηκε από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία. Ο διεθνής εξτρέμ είχε αποβληθεί κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ένα γεγονός που οδήγησε στην επιβολή της τιμωρίας του.

Συγκεκριμένα, στον Κοϊτά επιβλήθηκε ποινή δύο αγωνιστικών. Αυτό σημαίνει ότι θα απουσιάσει όχι μόνο από το παιχνίδι εναντίον της Κόμο στην Ιταλία, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη, αλλά και από την επόμενη ευρωπαϊκή αναμέτρηση της «Ένωσης» που ακολουθεί στο πρόγραμμα του Champions League.

Η δεύτερη αναμέτρηση από την οποία ο Μαυριτανός εξτρέμ θα μείνει εκτός είναι αυτή απέναντι στη Γαλατασαράι. Έτσι, ο παίκτης θα παρακολουθήσει δύο σημαντικούς ευρωπαϊκούς αγώνες από την εξέδρα, χωρίς να μπορεί να συνεισφέρει ενεργά στο παιχνίδι της ομάδας του, μένοντας εκτός αγωνιστικής δράσης για αυτές τις αναμετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko