Ο Γιώργος Κούδας, μία εμβληματική μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, συμπληρώνει σήμερα, 23 Νοεμβρίου, 80 χρόνια ζωής. Η πορεία του ταυτίστηκε απόλυτα με τον ΠΑΟΚ, τη Θεσσαλονίκη και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της σε ολόκληρες γενιές φιλάθλων. Ο «Μεγαλέξανδρος» γιορτάζει τα γενέθλιά του, αποτελώντας ζωντανό μύθο για τον «Δικέφαλο».

Μια ζωή αφιερωμένη στον ΠΑΟΚ

Ο Γιώργος Κούδας, γεννημένος στις 23 Νοεμβρίου 1946, δηλαδή είκοσι χρόνια μετά την ίδρυση του ΠΑΟΚ, γιορτάζει τα ογδοηκοστά του γενέθλια. Το ημερολόγιο φέρνει έτσι τα πράγματα, ώστε το 2026 να γιορτάζουν μαζί τα 80 χρόνια του «Μεγαλέξανδρου» και τα 100 χρόνια του «Δικεφάλου». Πρόκειται για δύο διαδρομές που συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και παρέμειναν δεμένες για μια ολόκληρη ζωή.

Ο ίδιος ο Γιώργος Κούδας περιγράφει τη σχέση του με τον σύλλογο με τον δικό του τρόπο, χωρίς μεγάλες κουβέντες, παρότι δικαιούται να πει όσες θέλει. «Μια από τις ατάκες που έχω πει πολλές φορές είναι πως εγώ στη ζωή μου παντρεύτηκα τον ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο μία φορά. Πολλές. Και θα πορεύομαι με τον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ μου… ρίχνει και 20 χρόνια, αλλά δεν πειράζει. Μεγάλωσα με τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ μεγάλωσε μαζί μου», έχει δηλώσει ο θρύλος του ΠΑΟΚ.

Αυτές οι λίγες λέξεις συμπυκνώνουν σχεδόν ολόκληρη τη βαθιά του σχέση με τον σύλλογο. Μια σχέση που διαμορφώθηκε μέσα από γήπεδα γεμάτα λάσπη, αποδυτήρια μιας άλλης εποχής, θριάμβους, απογοητεύσεις και τίτλους. Παράλληλα, περιλαμβάνει και εκείνη τη μοναδική αναγνώριση που δεν αποτυπώνεται σε κανέναν στατιστικό πίνακα, την αγάπη του κόσμου.

Τα πρώτα βήματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης

Η ιστορία του Γιώργου Κούδα ξεκινά από την περιοχή του Αγίου Παύλου στη Θεσσαλονίκη. Προερχόμενος από μια φτωχή οικογένεια, τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν με πάνινες μπάλες στην παλιά λαχαναγορά και στα περίφημα μάρμαρα του Διοικητηρίου. Σε αυτά τα μέρη, ένα πιτσιρίκι μπορούσε να ξεχάσει την ώρα, το φαγητό, ακόμη και το σχολείο, αρκεί να είχε μια μπάλα στα πόδια του.

Αυτές οι εικόνες από την παιδική του ηλικία σκιαγραφούν το πάθος του για το ποδόσφαιρο από πολύ μικρή ηλικία, σε ένα περιβάλλον που διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και την αγάπη του για το παιχνίδι. Η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε το λίκνο της ποδοσφαιρικής του εξέλιξης, πριν ακόμη ενταχθεί στον «Δικέφαλο».

Η δοκιμή που άλλαξε την ιστορία

Τον Σεπτέμβριο του 1958, ο μικρός Γιώργος, σε ηλικία δώδεκα ετών, βρέθηκε για δοκιμή στον ΠΑΟΚ. Ο κυρ Παύλος, ο άνθρωπος που είχε διακρίνει το ταλέντο του, τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε στις αλάνες που βρίσκονταν μπροστά από το υπό κατασκευή γήπεδο της Τούμπας. Εκεί, περισσότερα από εκατό παιδιά περίμεναν την ευκαιρία τους να δείξουν τις ικανότητές τους.

Την πρώτη μέρα, ο Κούδας πέρασε σχεδόν απαρατήρητος, χωρίς να ξεχωρίσει ιδιαίτερα ανάμεσα στα τόσα παιδιά. Ευτυχώς, όμως, για τον ίδιο και για τον ΠΑΟΚ, ακολούθησε και μια δεύτερη μέρα δοκιμών, η οποία αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία του. Αυτή η δεύτερη ευκαιρία ήταν αρκετή για να αναγνωριστεί το ταλέντο του και να ξεκινήσει η θρυλική του διαδρομή.

Το πρώτο δελτίο του, η φωτογραφία με τον τρίποδα, καθώς και ο Βασίλης Σιδηρόπουλος, ο περίφημος «Καπάντζας», ο οποίος έφερε τον φωτογράφο για να «πιάσει το πουλάκι», όπως θυμάται ο ίδιος, αποτελούν κομμάτια μιας ιστορίας που έχει διηγηθεί πολλές φορές. Κάθε φορά, ο Γιώργος Κούδας επιστρέφει με την ίδια ευκολία σε εκείνο το παιδί των δώδεκα χρόνων, που δεν φανταζόταν όλα όσα θα ακολουθούσαν.

Η Τούμπα ως δεύτερο σπίτι

Ο ίδιος ο Κούδας έχει αναφέρει: «Ούτε που φανταζόμουν όλα αυτά που ακολούθησαν. Το τι θα γινόταν για μένα ο ΠΑΟΚ, αλλά και το τι θα γινόμουν εγώ για τον ΠΑΟΚ…». Πράγματι, το γήπεδο της Τούμπας έγινε το δεύτερο σπίτι του. Έπαιζε στο μικρό γηπεδάκι που βρισκόταν μπροστά από τη σημερινή Θύρα 4, όπου οι φίλαθλοι περίμεναν να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια των μικρών ομάδων πριν από τους αγώνες των μεγάλων.

Οι πιτσιρικάδες, όπως ο νεαρός τότε Κούδας, άκουγαν τις επευφημίες του κόσμου, πανηγύριζαν τα γκολ τους και ονειρεύονταν τη μέρα που θα φορούσαν τη φανέλα της πρώτης ομάδας. Αυτή η ατμόσφαιρα και η άμεση επαφή με το κοινό διαμόρφωσαν την προσωπικότητα του ποδοσφαιριστή και ενίσχυσαν την αφοσίωσή του στον ΠΑΟΚ. Η Τούμπα δεν ήταν απλώς ένα γήπεδο, αλλά ένα σχολείο και ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για τον «Μεγαλέξανδρο».

Με πληροφορίες από: Gazzetta