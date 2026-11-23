Οι Μαϊάμι Χιτ συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία στο NBA, σημειώνοντας την έβδομη συνεχόμενη νίκη τους απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Η ομάδα του Μαϊάμι επικράτησε με σκορ 123-113, δείχνοντας χαρακτήρα παρά την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας φόργουορντ έμεινε εκτός αγώνα λόγω τενοντίτιδας στη βουβωνική χώρα, ωστόσο η ομάδα δεν πτοήθηκε.

Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η πορεία των Χιτ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε στον αγώνα των Μαϊάμι Χιτ εναντίον των Θάντερ, καθώς αντιμετωπίζει τενοντίτιδα στη βουβωνική χώρα. Παρόλα αυτά, οι Χιτ δεν επηρεάστηκαν από την απουσία του και συνέχισαν το νικηφόρο τους σερί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Έλληνας παίκτης δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας και αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στη δράση.

Η νίκη αυτή ήταν η έβδομη συνεχόμενη για τους Μαϊάμι Χιτ στο πρωτάθλημα του NBA, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική τους κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Η ομάδα του προπονητή Σποέλστρα έχει πλέον ρεκόρ 10 νικών και 6 ηττών, έχοντας διαγράψει το κακό ξεκίνημα της σεζόν και έχοντας αποκτήσει χημεία στο παιχνίδι της.

Η κυριαρχία του Μπαμ Αντεμπάγιο και οι κορυφαίοι των Χιτ

Στον αγώνα κόντρα στους Θάντερ, ο Μπαμ Αντεμπάγιο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές. Ο Αμερικανός ψηλός πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας triple-double με 24 πόντους, 15 ριμπάουντ και 12 ασίστ. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για την επικράτηση των Χιτ, καθώς βγήκε μπροστά και οδήγησε την ομάδα του.

Σημαντική ήταν και η συμβολή άλλων παικτών των Χιτ. Ο Πέλε Λάρσον πρόσθεσε 21 πόντους, έχοντας 3/7 εύστοχα τρίποντα, ενώ είχε επίσης 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Νίκολα Γιόβιτς σημείωσε 15 πόντους με 3/6 τρίποντα και 8 ριμπάουντ. Από την πλευρά τους, οι Πόρτις, Μίτσελ και Κόνγουελ συνέβαλαν με 10, 14 και 10 πόντους αντίστοιχα, ενώ οι Τόμπσον, Γουίγκινς, Φοντέκιο και Γκάρντνερ πρόσθεσαν 9, 5, 11 και 4 πόντους ο καθένας.

Οι απουσίες και οι επιδόσεις των Θάντερ

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ αντιμετώπισαν επίσης σημαντικές απουσίες στον αγώνα. Συγκεκριμένα, στερήθηκαν τις υπηρεσίες των Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Τσετ Χόλμγκρεν, Γουίλιαμς Χόλμγκρεν και Μίτσελ, γεγονός που δυσκόλεψε αρκετά την ομάδα. Παρά τις ελλείψεις, οι Θάντερ πάλεψαν, αλλά δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το αποτέλεσμα, με το ρεκόρ τους να διαμορφώνεται σε 10 νίκες και 7 ήττες.

Πρώτος σκόρερ για τους Θάντερ αναδείχθηκε ο Μπένετ Στιρτζ, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους με 5/12 τρίποντα και μοίρασε 5 ασίστ. Ο ΜακΚέιν προσέθεσε 20 πόντους με 2/7 τρίποντα. Άλλοι παίκτες που ξεχώρισαν ήταν ο Μίτσελ με 17 πόντους, ο Ντιξ με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, καθώς και ο Κένριχ Γουίλιαμς με 12 πόντους και 4 ριμπάουντ. Οι Κλίφορντ, Φοντέκιο, Πίβι, Χάρτενσταϊν και Μπαρνχάιζερ συνέβαλαν με 11, 11, 9, 2 και 8 πόντους αντίστοιχα.

Η εξέλιξη του αγώνα και το τελικό αποτέλεσμα

Ο αγώνας ξεκίνησε με τους Χιτ να δείχνουν από νωρίς τις διαθέσεις τους. Στο ημίχρονο, το σκορ ήταν 67-52 υπέρ των Μαϊάμι Χιτ, οι οποίοι είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους. Η διαφορά διατηρήθηκε και στο τρίτο δωδεκάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε με τους Χιτ να προηγούνται με 95-80. Παρά τις προσπάθειες των Θάντερ να επιστρέψουν, οι Χιτ διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους.

Τελικά, οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν με το τελικό σκορ 123-113, πανηγυρίζοντας μία ακόμα σημαντική νίκη στην πορεία τους στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Μαϊάμι επιβεβαίωσε ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστική και να κερδίζει ακόμα και χωρίς την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, δείχνοντας το βάθος του ρόστερ της και την καλή της χημεία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta