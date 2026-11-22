Ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς, μακριά από τα κορτ και τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, επέστρεψε στη Σερβία και βρήκε την ευκαιρία να βγει και να διασκεδάσει σε νυχτερινό κέντρο της πρωτεύουσας. Η έξοδός του στο Βελιγράδι, το βράδυ της Παρασκευής, 20 Νοεμβρίου 2026, εξελίχθηκε σε ένα μικρό σόου, με τον ίδιο να ανεβαίνει στη σκηνή και να τραγουδάει, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των θαμώνων.

Η εμφάνιση στη σκηνή του Βελιγραδίου

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε σε γνωστό μαγαζί της σερβικής πρωτεύουσας, έχοντας στην παρέα του φίλους του, για να απολαύσει μια βραδιά διασκέδασης. Η τραγουδίστρια που εμφανιζόταν εκείνη τη βραδιά, Μαριγιάνα Ζλόπασα, δεν άργησε να αντιληφθεί την παρουσία του διάσημου συμπατριώτη της ανάμεσα στους θαμώνες του κέντρου.

Βλέποντας τον κορυφαίο τενίστα, η Μαριγιάνα Ζλόπασα δεν έχασε την ευκαιρία και τον κάλεσε να ανέβει στη σκηνή. Ο Σέρβος κορυφαίος τενίστας, χωρίς να φέρει αντίρρηση, αποδέχτηκε την πρόσκληση και τραγούδησε στο πλάι της, προσφέροντας μια ξεχωριστή και απρόσμενη στιγμή διασκέδασης στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι τον υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό και χειροκρότημα.

Το τραγούδι και η δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Σέρβος πρωταθλητής επέλεξε να ερμηνεύσει μαζί με τη Μαριγιάνα Ζλόπασα το κομμάτι «Nijedne usne se ne ljube same». Πρόκειται για μία από τις γνωστές επιτυχίες του αείμνηστου Σέρβου τραγουδιστή Τζέι Ραμαντανόφσκι, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την πλούσια μουσική κληρονομιά της χώρας του και δείχνοντας μια διαφορετική πτυχή της προσωπικότητάς του.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο της εμφάνισης του Τζόκοβιτς στη σκηνή καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο γρήγορα βρήκε τον δρόμο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια η τραγουδίστρια, Μαριγιάνα Ζλόπασα, δημοσίευσε το βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να απολαμβάνει εμφανώς αυτή την ξεχωριστή και απρόσμενη εμπειρία, μακριά από τα φώτα των γηπέδων.

Περίοδος αποφόρτισης μετά το τέλος της αγωνιστικής σεζόν

Με την αγωνιστική σεζόν στο τένις να έχει πλέον ολοκληρωθεί για τον 38χρονο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Σέρβος αθλητής έχει την ευκαιρία να αποφορτιστεί από την ένταση και τις απαιτήσεις των αγώνων. Αυτή η περίοδος του επιτρέπει να περάσει ποιοτικό χρόνο με τους δικούς του ανθρώπους, να χαλαρώσει και να γεμίσει τις «μπαταρίες» του ενόψει των μελλοντικών του υποχρεώσεων.

Πριν από την επιστροφή του στο Βελιγράδι και την εμφάνισή του στο νυχτερινό κέντρο, ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το τελευταίο διάστημα βρέθηκε στο Άγιον Όρος, σε μία κίνηση που υποδηλώνει την αναζήτηση στιγμών ηρεμίας, περισυλλογής και πνευματικής ανάτασης, μακριά από τον πρωταθλητισμό.

Μια ευκαιρία μακριά από την πίεση του πρωταθλητισμού

Για τον άνθρωπο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο παγκόσμιο τένις, με ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 24 τίτλων Grand Slam και αμέτρητες άλλες διακρίσεις, τέτοιες στιγμές προσωπικής διασκέδασης αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία. Του επιτρέπουν να αφήσει για λίγο πίσω του την τεράστια πίεση και τις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού, ανανεώνοντας τη διάθεσή του και βρίσκοντας ισορροπία.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, γνωστός για την αφοσίωσή του στον αθλητισμό και την επιδίωξη της τελειότητας, δείχνει με αυτές τις εμφανίσεις πως γνωρίζει και πώς να απολαμβάνει τις στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μετά από μια απαιτητική και γεμάτη προκλήσεις αγωνιστική περίοδο, προσφέροντας μια διαφορετική εικόνα του κορυφαίου αθλητή.

Με πληροφορίες από: Newsit