Μετά τη σημαντική νίκη της με 1-0 επί της Καλαμάτας, την οποία κατέκτησε στο πλαίσιο της Stoiximan Super League, η ΑΕΚ στρέφει πλέον το βλέμμα της και την προσοχή της στην επικείμενη ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Η ομάδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Κόμο, στην οποία αγωνίζεται ο Τάσος Δουβίκας, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η UEFA, ως αρμόδια αρχή, γνωστοποίησε επίσημα τους διαιτητές που θα αναλάβουν να διευθύνουν τον αγώνα, ορίζοντας μια πλήρη ισπανική διαιτητική ομάδα για την αναμέτρηση.

Η ευρωπαϊκή αναμέτρηση της ΑΕΚ

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την ιταλική Κόμο είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, με την έναρξη του αγώνα να έχει οριστεί για τις 22:00 το βράδυ. Το παιχνίδι θα φιλοξενηθεί στο ιστορικό γήπεδο «Τζουζέπε Σινιγκάλια», αποτελώντας μια σημαντική δοκιμασία για την ελληνική ομάδα στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης. Η παρουσία του Τάσου Δουβίκα στην Κόμο προσθέτει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Η ελληνική ομάδα εισέρχεται σε αυτή την ευρωπαϊκή πρόκληση έχοντας στις αποσκευές της την πρόσφατη επιτυχία στο εγχώριο πρωτάθλημα. Η νίκη που κατέκτησε επί της Καλαμάτας με σκορ 1-0, σε έναν αγώνα της Stoiximan Super League, προσδίδει στην ΑΕΚ την απαραίτητη ώθηση και ψυχολογία ενόψει του κρίσιμου αγώνα που θα διεξαχθεί στην Ιταλία, όπου θα αναζητήσει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ο βασικός διαιτητής, Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας

Την ευθύνη της διεύθυνσης του αγώνα ως πρώτος διαιτητής έχει αναλάβει ο Ισπανός Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας. Ο 35χρονος ρέφερι είναι γνωστός για την εμπειρία του από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας σφυρίξει σε αρκετές σημαντικές αναμετρήσεις σε προηγούμενες φάσεις και διοργανώσεις, γεγονός που τον καθιστά μια αξιόπιστη επιλογή για την UEFA.

Συγκεκριμένα, ο Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας είχε διευθύνει την αναμέτρηση ανάμεσα στη Σαμπάχ και την Μπορούσια Ντόρτμουντ, ένα παιχνίδι που διεξήχθη για την 3η αγωνιστική της φετινής League Phase του Champions League. Επιπλέον, ο ίδιος διαιτητής ήταν εκείνος που σφύριξε και το ματς του ΟΦΗ με την Χόφενχαϊμ τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο του Europa League, όπου οι Κρητικοί είχαν καταφέρει να επικρατήσουν με σκορ 2-0, σημειώνοντας μια σημαντική νίκη.

Η σύνθεση της ισπανικής διαιτητικής ομάδας

Τον κεντρικό διαιτητή, Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας, θα πλαισιώσουν δύο συμπατριώτες του, οι οποίοι θα εκτελέσουν καθήκοντα βοηθών διαιτητών. Πρόκειται για τους Αλφρέδο Ροντρίγκες Μορένο και Κάρλος Άλβαρες Φερνάντες. Η παρουσία τους στις πλάγιες γραμμές του γηπέδου είναι καθοριστική για την παρακολούθηση των φάσεων και την ορθή εφαρμογή των κανονισμών, ιδίως όσον αφορά τα οφσάιντ και τις παραβάσεις εκτός της οπτικής γωνίας του πρώτου διαιτητή.

Επιπλέον, τα καθήκοντα του τέταρτου διαιτητή για την αναμέτρηση έχουν ανατεθεί στον Βίκτορ Γκαρθία Βερδούρα. Ο τέταρτος διαιτητής έχει σημαντικό ρόλο στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, καθώς είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανονισμών στην τεχνική περιοχή, την επικοινωνία με τους προπονητές και τους αναπληρωματικούς παίκτες, καθώς και για την επίβλεψη των αλλαγών.

Το σύστημα VAR και οι βοηθοί του

Για την υποστήριξη των διαιτητικών αποφάσεων και την επίλυση τυχόν αμφισβητούμενων φάσεων, το σύστημα Video Assistant Referee (VAR) θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία κατά τη διάρκεια του αγώνα. Επικεφαλής του VAR έχει οριστεί ο Γκιγιέρμο Κουάδρα Φερνάντες, ο οποίος θα παρακολουθεί τις φάσεις από το κέντρο ελέγχου και θα παρεμβαίνει όταν κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Τον Γκιγιέρμο Κουάδρα Φερνάντες θα συνδράμει ως βοηθός του VAR (AVAR) ο επίσης Ισπανός Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε. Η παρουσία μιας πλήρους και έμπειρης διαιτητικής ομάδας, τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στο σύστημα VAR, υπογραμμίζει τη σημασία της αναμέτρησης και την προσπάθεια της UEFA για την αμερόληπτη και δίκαιη διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Με πληροφορίες από: Athletiko