Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων για το Nations League και υποδέχεται τον Ηρακλή στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η αναμέτρηση, που διεξάγεται στις 19:00 και μεταδίδεται από το Magenta Sport League 1, εντάσσεται στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν στην επιστροφή στα «τρίποντα» προκειμένου να παραμείνουν κοντά στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, ενώ αντιμετωπίζουν σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα.

Η βαθμολογική θέση και η πρόσφατη φόρμα των ομάδων

Οι Πειραιώτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας συγκεντρώσει 23 βαθμούς. Είναι ισόβαθμοι με την ΑΕΚ, μετά τη χθεσινή νίκη της Ένωσης επί της Καλαμάτας, που σημειώθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2026. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από ένα εντός έδρας ισόπαλο αποτέλεσμα 1-1 με τον ΠΑΟΚ, το οποίο τον έφερε τέσσερις βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής έχει μαζέψει 10 βαθμούς στο πρωτάθλημα, με την ομάδα να έχει χάσει την προηγούμενη αγωνιστική στο «Καυτανζόγλειο» από τον Παναθηναϊκό. Η ήττα αυτή προήλθε από ένα γκολ που σημειώθηκε στο φινάλε των καθυστερήσεων. Παρά τα αποτελέσματα που δεν τον δικαιώνουν, ο Ηρακλής του Βάλτερ Ματζάρι έχει πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις στη φετινή Super League, ενώ έχει εκφράσει και παράπονα από διαιτητικές αποφάσεις.

Σημαντικές απουσίες και αγωνιστικές σκέψεις

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, προπονητής του Ολυμπιακού, καλείται να διαχειριστεί σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα, ιδιαίτερα στη μεσαία γραμμή της ομάδας. Οι τραυματισμοί των Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο δημιουργούν ένα τεράστιο κενό στις θέσεις των χαφ για τους Πειραιώτες. Λόγω αυτών των απουσιών, στην αποστολή για το αποψινό ματς προστέθηκε ο Φίλης, ενώ ο Ισπανός τεχνικός εξετάζει το ενδεχόμενο να παρατάξει την ομάδα με σχήμα δύο φορ, προκειμένου να καλύψει τα κενά και να ενισχύσει την επιθετική γραμμή.

Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, ο Ηρακλής αντιμετωπίζει μόνο μία απουσία. Ο Ράντογια είναι ο μοναδικός απών από την αποστολή του «Γηραιού» για τον αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης», γεγονός που περιορίζει τα προβλήματα για τον προπονητή Βάλτερ Ματζάρι.

Το αήττητο σερί και το απαιτητικό πρόγραμμα

Παρά τις δυσκολίες, ο Ολυμπιακός διατηρεί ένα αξιοσημείωτο αήττητο σερί έντεκα αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις. Σε αυτό το διάστημα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταγράψει εννέα νίκες και δύο ισοπαλίες, επιδεικνύοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα. Ο απολογισμός των γκολ σε αυτούς τους αγώνες είναι 19 υπέρ και μόλις τέσσερα τέρματα κατά, γεγονός που υπογραμμίζει την αμυντική τους λειτουργία.

Η τρέχουσα εβδομάδα είναι ιδιαίτερα απαιτητική για την ομάδα του Πειραιά, καθώς εκτός από τον αγώνα με τον Ηρακλή, έχει μπροστά της και μια κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Μίλαν στις 26 Νοεμβρίου 2026, στις 19:45, στο πλαίσιο του Europa League. Αυτό το βαρύ πρόγραμμα προσθέτει επιπλέον πίεση στην ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, η οποία καλείται να διαχειριστεί τις δυνάμεις της.

Οι πιθανές αρχικές συνθέσεις και οι διαιτητές της αναμέτρησης

Οι πιθανές αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων, όπως αναφέρονται, είναι οι εξής:

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Σιπιόνι, Σίλβα, Ρόκα, Φορτούνης, Μάριους.

Ορτέγα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Σιπιόνι, Σίλβα, Ρόκα, Φορτούνης, Μάριους. Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Σόρια, Νανού, Σουρλής, Κράιντς, Λόπεθ, Σίλβα, Ροσέντο.

Την αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα διευθύνουν οι βοηθοί διαιτητές Αλέξανδρος Μπαλιάκας από την Κοζάνη και Λυκούργος Τσολακίδης από την Αθήνα, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Newsit