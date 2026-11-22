Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σήμερα την Κηφισιά με την υποχρέωση για νίκη να είναι μονόδρομος, καθώς οι ασπρόμαυροι επιδιώκουν να μην απομακρυνθούν περαιτέρω από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Ο προπονητής Αλέσιο Λίσι καλείται να διαχειριστεί δύο σημαντικά ερωτηματικά στα πλάνα του, ενώ η ομάδα θέλει να αποφύγει μια επανάληψη της προηγούμενης γκέλας απέναντι στην Καλαμάτα. Η αναμέτρηση βρίσκει τον Δικέφαλο με επιστροφές αλλά και νέες απουσίες, που επιβάλλουν τακτικές προσαρμογές.

Τα ερωτηματικά του Αλέσιο Λίσι και η υποχρέωση της νίκης

Ο Ιταλός τεχνικός, Αλέσιο Λίσι, έχει να αντιμετωπίσει δύο βασικά ερωτηματικά στην κατάρτιση των πλάνων του για την κρίσιμη αναμέτρηση με την Κηφισιά. Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο αποτελεί έναν αντίπαλο απέναντι στον οποίο ο ΠΑΟΚ οφείλει να είναι διπλά προσεκτικός, προκειμένου να εξασφαλίσει τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Η ανάγκη για τη νίκη είναι επιτακτική για τους ασπρόμαυρους, οι οποίοι επιθυμούν να αποφύγουν μια επανάληψη της κατάστασης που βίωσαν στην προηγούμενη διακοπή του πρωταθλήματος, όταν «πάτησαν την μπάλα» κόντρα στην Καλαμάτα. Η συγκεκριμένη «γκέλα ολκής» είχε προκαλέσει τριγμούς και δυσκολίες στην ομάδα, απαιτώντας αρκετό χρόνο για να ξεπεραστούν οι επιπτώσεις της. Αυτός ο παράγοντας λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο για αυξημένη προσοχή και συγκέντρωση στον σημερινό αγώνα.

Επιστροφές και νέες απουσίες

Κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος, ο Αλέσιο Λίσι είδε δύο σημαντικούς ποδοσφαιριστές να επιστρέφουν στη διάθεσή του. Πρόκειται για τον Γιάννη Μιχαηλίδη και τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, των οποίων η επάνοδος προσφέρει επιπλέον επιλογές στον Ιταλό προπονητή ενόψει του αγώνα.

Ωστόσο, η χαρά των επιστροφών επισκιάζεται από νέες απώλειες. Ο Δημήτρης Μοναστηρλής και ο Γκρεγκ Τέιλορ τέθηκαν εκτός μάχης λόγω τραυματισμού, προσθέτοντας προβλήματα στην ομάδα. Επιπλέον, στην τελευταία προπόνηση, ο Σόλα Σορετίρε δεν μπόρεσε να λάβει μέρος, καθώς προσβλήθηκε από ίωση, διευρύνοντας τον κατάλογο των απουσιών, ο οποίος για μία ακόμη φορά είναι αρκετά μεγάλος.

Τακτικές προσαρμογές στη μεσαία γραμμή

Η απουσία του νεαρού Σόλα Σορετίρε επιτείνει τη λειψανδρία που έχει προκύψει στην αριστερή πλευρά της μεσαίας γραμμής του ΠΑΟΚ. Σε αυτή την πλευρά, ο Τάισον συνεχίζει να προπονείται με την ομάδα του ΠΑΟΚ Β’, ενώ ο Τάχα Αλί βρίσκεται στο στάδιο της αποθεραπείας του. Αυτή η κατάσταση οδηγεί τον Ιταλό τεχνικό σε αναζήτηση λύσεων, όπως αυτή που εφαρμόστηκε στο «Καραϊσκάκη».

Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ο Χρήστος Ζαφείρης ήταν ο ποδοσφαιριστής που κάλυψε τη θέση του αριστερού χαφ στο σύστημα 4-4-2. Αυτή η διάταξη έχει αποδειχθεί ότι έχει βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να βρει καλύτερη ισορροπία στις γραμμές του. Για τον σημερινό αγώνα, εκτός από τον Ζαφείρη, υπάρχει και η επιλογή του Τομ Λουσέ. Ο Γάλλος, ως πολυθεσίτης, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν και σε αυτόν τον ρόλο, με αρκετές πιθανότητες να αγωνιστεί μπροστά από τον Δημήτρη Γιαννούλη. Το ποιος από τους δύο θα επιλεγεί για αυτή τη θέση παραμένει ένα από τα ερωτηματικά.

Διλήμματα στην άμυνα και δεδομένες αλλαγές

Ένα ακόμη ερωτηματικό που απασχολεί τον Αλέσιο Λίσι αφορά το κεντρικό αμυντικό δίδυμο και το αν η επιστροφή του Γιάννη Μιχαηλίδη θα επιφέρει διαφοροποιήσεις. Από τη μία πλευρά, ο Μιχαηλίδης θεωρείται ο βασικός αριστεροπόδαρος στόπερ του Δικεφάλου, γεγονός που τον καθιστά μια ισχυρή επιλογή για την ενδεκάδα.

Από την άλλη πλευρά, το δίδυμο των Χατζηδιάκου και Ντιέγκο Κόστα, το οποίο αγωνίστηκε απέναντι στους «ερυθρόλευκους», πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση. Αυτή η εξαιρετική απόδοση δημιουργεί ένα δίλημμα στον προπονητή σχετικά με το ποιοι θα αποτελέσουν το κεντρικό αμυντικό ζευγάρι. Πέρα από αυτά τα ερωτηματικά, υπάρχουν και δεδομένες αλλαγές στο αρχικό σχήμα του Λίσι.

Συγκεκριμένα, στην εστία, ο Τσιφτσής θα επιστρέψει, αντικαθιστώντας τον τραυματία Μοναστηρλή. Επίσης, στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Κένι θα πάρει τη θέση του Ελουστόντο, καθώς ο Άγγλος εξέτισε την ποινή του και είναι πλέον διαθέσιμος.

Πιθανό αρχικό σχήμα και ο στόχος των τριών βαθμών

Βάσει των διαθέσιμων επιλογών και των τακτικών σκέψεων, ένα πιθανό αρχικό σχήμα για τον ΠΑΟΚ θα περιλαμβάνει τετράδα στην άμυνα. Ο Άγγλος Κένι και ο Γιαννούλης αναμένεται να καλύψουν τα δύο άκρα, ενώ στα στόπερ, ο Μιχαηλίδης –μάλλον– και ο Κόστα θα αποτελέσουν το κεντρικό δίδυμο. Στη μεσαία γραμμή, ο Ζίβκοβιτς θα αγωνιστεί δεξιά, με τον Σανταμαρία να είναι ένας από τους δύο κεντρικούς χαφ. Την τετράδα της μεσαίας γραμμής θα συμπληρώσουν οι Λουσέ και Ζαφείρης.

Στη γραμμή κρούσης, δεν αναμένονται αλλαγές, εκτός από το look του Εντιαγέ, με τον Μπάνζα να πλαισιώνει τον Σενεγαλέζο επιθετικό. Ανεξάρτητα από τις τελικές επιλογές και το ακριβές σχήμα, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται απαραίτητα τους τρεις βαθμούς της νίκας. Η κατάκτηση αυτών των βαθμών είναι ζωτικής σημασίας για να μην απομακρυνθεί κι άλλο από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και να διατηρήσει τις ελπίδες του για την κορυφή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta