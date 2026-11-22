Τα αδέρφια Αλέξης, Δημήτρης και Μιχάλης Τσιντσίνης, γνωστοί από το κανάλι τους στο YouTube «TechItSerious», αναλαμβάνουν πλέον τα ηνία του τμήματος μπάσκετ της Νίκης Βόλου. Η κίνησή τους αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τον ιστορικό σύλλογο, με στόχο να τον σώσουν από τη διάλυση και να τον οδηγήσουν σε μια νέα εποχή. Ο Μιχάλης Τσιντσίνης μίλησε πρόσφατα για το πενταετές πλάνο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Οι TechItSerious και η σχέση τους με τη Νίκη Βόλου

Οι TechItSerious αποτελούνται από τρία αδέρφια από τον Βόλο, τον Αλέξη, τον Δημήτρη και τον Μιχάλη Τσιντσίνη. Έχουν δημιουργήσει μια μεγάλη κοινότητα στο YouTube, μέσα από βίντεο που καλύπτουν gaming, car projects, φαγητό, γήπεδο και unboxings. Τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την παρουσία τους είναι ο αυθορμητισμός, το χιούμορ και ένα αυθεντικό, οικογενειακό κλίμα που τους επιτρέπει να αλληλεπιδρούν ιδανικά με το κοινό τους.

Η τρέλα των αδερφών για τον αθλητισμό και ειδικότερα για την αγαπημένη τους ομάδα, τη Νίκη Βόλου, δεν περιορίζεται σε επιφανειακό επίπεδο. Πριν αναλάβουν τη διοίκηση, είχαν ήδη βάλει την υπογραφή τους στον σύλλογο σχεδιάζοντας τη φανέλα του. Τώρα, αποφάσισαν να βγουν μπροστά σε μια δύσκολη στιγμή, αναλαμβάνοντας το τμήμα μπάσκετ με το σύνθημα: «Μεγάλη τιμή, αλλά ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη, να συμβάλλουμε ώστε να παραδώσουμε στα παιδιά μας τη μεγάλη μας Νίκη, ακόμη μεγαλύτερη».

Η κρίσιμη κατάσταση που οδήγησε στην ανάληψη

Για να κατανοήσει κανείς το μέγεθος της ευθύνης που ανέλαβαν τα τρία αδέρφια, είναι απαραίτητο να αναφερθεί στην πρόσφατη ιστορία του συλλόγου. Πέρυσι, η Νίκη Βόλου αγωνίστηκε στην Elite League, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της μέσω wild card. Παρά το γεγονός ότι διέθετε το πιο νεανικό ρόστερ της κατηγορίας και σημείωσε τρεις νίκες στο ξεκίνημα, η ομάδα αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά ζητήματα.

Χρήματα που είχαν υπολογιστεί για την ομάδα δεν έφτασαν ποτέ, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν παίκτες και η χρονιά να κλείσει στα play-outs, μετά από ένα μπαράζ με τους Σοφάδες. Το καλοκαίρι, η οικονομική κατάσταση ήταν τόσο δυσχερής που, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Μιχάλης Τσιντσίνης, «τα κουκιά δεν έβγαιναν» ούτε καν για τη National League 1, ούτε για το τοπικό πρωτάθλημα. Οι προπονητές των Ακαδημιών αποχώρησαν ελλείψει ξεκάθαρων απαντήσεων, παρασύροντας μαζί τους και πολλά παιδιά, αφήνοντας τον ιστορικό σύλλογο του Βόλου ακέφαλο και σε πορεία διάλυσης.

Το πενταετές πλάνο και οι δηλώσεις του Μιχάλη Τσιντσίνη

Ο Μιχάλης Τσιντσίνης εξήγησε την απόφαση να αναλάβουν, δηλώνοντας στο Gazzetta: «Βλέποντας μια προσπάθεια ετών να πηγαίνει στράφι και την ομάδα να οδεύει προς τη διάλυση, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα αδιέξοδο». Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η ευθύνη δεν βαρύνει απαραίτητα τις προηγούμενες διοικήσεις, αλλά οφείλεται και σε όσους είχαν υποσχεθεί πράγματα που δεν υλοποιήθηκαν, καθώς και στη γενικότερη οικονομική συγκυρία.

Η νέα εποχή στο τμήμα μπάσκετ της Νίκης Βόλου φέρει πλέον τη σφραγίδα των αδερφών Τσιντσίνη, οι οποίοι έχουν θέσει σε εφαρμογή ένα πενταετές πλάνο. Αυτό το πλάνο φιλοδοξεί να βάλει τέλος στο φαινόμενο του «καψίματος» των παραγόντων, αλλάζοντας τα δεδομένα στην επαρχία. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη του συλλόγου για τα επόμενα χρόνια.

Η πρόταση και τα επόμενα βήματα

Η πρόταση για την ανάληψη των ηνίων ήρθε από τον Νίκο Ρούμπο, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν γενικός διευθυντής του τμήματος και παλαιότερα είχε διατελέσει πρόεδρος του Ολυμπιακού. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της νέας εποχής για το τμήμα μπάσκετ της Νίκης Βόλου, με τους TechItSerious να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διοίκηση.

Πέρα από το αγωνιστικό και διοικητικό κομμάτι, οι αδερφοί Τσιντσίνη ετοιμάζουν και μια σειρά ντοκιμαντέρ. Αυτή η σειρά θα καταγράφει την προσπάθειά τους και την πορεία της ομάδας, προσφέροντας μια εσωτερική ματιά στις προκλήσεις και τους στόχους τους, ενώ παράλληλα θα μεταφέρει ένα μήνυμα ενότητας στον κόσμο του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta