Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς επικράτησαν των Ιντιάνα Πέισερς με σκορ 128-119 στο πλαίσιο του NBA Cup, σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από την ιστορική εμφάνιση του Τζέιμς Χάρντεν. Ο 37χρονος γκαρντ σημείωσε 51 πόντους, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη και γράφοντας παράλληλα το όνομά του στα βιβλία της ιστορίας του NBA. Η επίδοση αυτή τον ανέβασε στην 3η θέση της λίστας με τους περισσότερους αγώνες 50+ πόντων.

Η ασύλληπτη επίδοση του «Μούσια»

Ο Τζέιμς Χάρντεν, γνωστός και ως «Μούσιας», ήταν πραγματικά ασταμάτητος στην 18η σεζόν του στη λίγκα, πραγματοποιώντας μια ασύλληπτη εμφάνιση που του χάρισε 51 πόντους. Με αυτή την επίδοση, έφτασε συνολικά τα 26 παιχνίδια στην καριέρα του με 50 ή περισσότερους πόντους. Αυτό το επίτευγμα του επέτρεψε να ξεπεράσει τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ, ανεβαίνοντας μόνος του στην 3η θέση της σχετικής λίστας όλων των εποχών στο NBA.

Επιπλέον, ο Χάρντεν έγινε μόλις ο έκτος παίκτης στην ιστορία των Κλίβελαντ Καβαλίερς που κατάφερε να σπάσει το φράγμα των 50 πόντων σε έναν αγώνα. Η επίδοσή του αποτελεί ρεκόρ πόντων με τη φανέλα των «Καβς», ενώ ήταν η πρώτη του «πενηντάρα» μετά τους 55 πόντους που είχε σημειώσει ως παίκτης των Κλίπερς απέναντι στους Χόρνετς τον Νοέμβριο του 2025.

Εντυπωσιακή ευστοχία και πολύτιμοι συμπαραστάτες

Ο «Μούσιας» επέδειξε εντυπωσιακή ευστοχία καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τελείωσε το ματς με 15/26 σουτ εντός πεδιάς, ενώ ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός από την περιφέρεια, σημειώνοντας 7/11 τρίποντα. Από τη γραμμή των ελευθέρων βολών ήταν αλάνθαστος, με 14/14 προσπάθειες.

Πέρα από το σκοράρισμα, ο Χάρντεν «γέμισε» τη στατιστική του με 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ, συμβάλλοντας σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού. Πολύτιμοι συμπαραστάτες του στην προσπάθεια για τη νίκη ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ, ο οποίος πρόσθεσε 20 πόντους, και ο Πέιτον Γουάτσον, ο οποίος επέστρεψε από τον τραυματισμό του και σημείωσε 15 πόντους.

Η εξέλιξη του αγώνα και το σερί των Καβαλίερς

Οι γηπεδούχοι Κλίβελαντ Καβαλίερς έδειξαν να «καθαρίζουν» το ματς στην τρίτη περίοδο. Με το σκορ να βρίσκεται σε οριακό σημείο, στο 74-73, οι «Καβς» πάτησαν γκάζι και πραγματοποίησαν ένα εκρηκτικό σερί 21-4 σε διάστημα λιγότερο από τέσσερα λεπτά. Αυτή η εντυπωσιακή επίδοση τους επέτρεψε να χτίσουν μια σημαντική διαφορά ασφαλείας.

Η διαφορά αυτή έφτασε μέχρι και τους 23 πόντους, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 113-90 υπέρ των Καβαλίερς. Η κυριαρχία τους σε αυτό το διάστημα του αγώνα φάνηκε να τους δίνει ένα ισχυρό προβάδισμα για την τελική επικράτηση.

Η αντεπίθεση των Πέισερς και η ψυχραιμία του Μίτσελ

Παρά το μεγάλο προβάδισμα των Καβαλίερς, οι Ιντιάνα Πέισερς αρνήθηκαν να παραδοθούν και έδειξαν σημάδια αντίδρασης. Με μπροστάρηδες τους Ίβιτσα Ζούμπατς, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ, και Πασκάλ Σιάκαμ, ο οποίος πρόσθεσε επίσης 21 πόντους, οι Πέισερς απάντησαν με ένα δικό τους επιμέρους σερί 21-4.

Αυτή η αντεπίθεση τους επέτρεψε να μειώσουν τη διαφορά σε απόσταση δύο κατοχών, δημιουργώντας εκ νέου αγωνία για την έκβαση του αγώνα. Ωστόσο, σε αυτό το κρίσιμο σημείο, μίλησε η ψυχραιμία του Ντόνοβαν Μίτσελ, ο οποίος με ένα καθοριστικό καλάθι στην αμέσως επόμενη επίθεση έβαλε «φρένο» στην αντεπίθεση της Ιντιάνα, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη για το Κλίβελαντ.

Με πληροφορίες από: Athletiko