Ο Ολυμπιακός σημείωσε μια σημαντική νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 92-76, διατηρώντας την κορυφή της EuroLeague με ρεκόρ 10-3. Η αναμέτρηση ανέδειξε την ενέργεια των Πειραιωτών από το ξεκίνημα, παρά τον πρόσφατο αγώνα με τη Μακάμπι που κρίθηκε στην παράταση. Η ανάλυση της αναμέτρησης, με τη βοήθεια του Hudl Instat, εστιάζει στις ξεχωριστές επιδόσεις του Εβάν Φουρνιέ και του Ταϊρίκ Τζόουνς, καθώς και στην αποτελεσματική ομαδική λειτουργία.

Η κυριαρχία από την αρχή και η αμυντική βάση

Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν τις προθέσεις τους από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, παρουσιάζοντας ένα καταιγιστικό πρόσωπο. Παρά την πιθανή έλλειψη ενέργειας λόγω του προ ημερών αγώνα με τη Μακάμπι, όπου η νίκη είχε επιτευχθεί στην παράταση, η ομάδα του Ολυμπιακού μπήκε δυναμικά στο παρκέ.

Η βάση για την επικράτηση τέθηκε στην άμυνα, με τον Ολυμπιακό να υποχρεώνει τη Ρεάλ Μαδρίτης σε επτά λάθη μόλις στις πρώτες δέκα επιθέσεις της. Αυτή η αμυντική προσήλωση έθεσε τις βάσεις στην πίσω πλευρά του παρκέ, δημιουργώντας ένα σταθερό υπόβαθρο για την εξέλιξη του αγώνα.

Η σταθερή συνεισφορά του Εβάν Φουρνιέ

Από τη δεύτερη περίοδο και μετά, ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό και στην επίθεση, με τον Εβάν Φουρνιέ να προσφέρει σταθερές λύσεις. Ο Γάλλος γκαρντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 17 πόντους, έχοντας 3/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 2/3 βολές. Η παρουσία του ήταν καθοριστική, καθώς έδινε λύσεις από την περιφέρεια του γηπέδου.

Εκτός από το σκοράρισμα, ο Φουρνιέ μοίρασε και 5 ασίστ σε 29 λεπτά συμμετοχής, οι οποίες μεταφράστηκαν σε επιπλέον 10 πόντους για την ομάδα του. Συνολικά, ο Γάλλος ήταν υπεύθυνος για 27 πόντους του Ολυμπιακού, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη προσφορά του στο παιχνίδι.

Η εκρηκτική εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν ένας από τους παίκτες που τράβηξαν όλα τα βλέμματα με την εντυπωσιακή του εμφάνιση. Ολοκλήρωσε το ματς με 22 πόντους, έχοντας εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας: 9/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 1/1 βολή. Στην στατιστική του προσέθεσε επίσης 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα, όλα αυτά σε 22 λεπτά συμμετοχής.

Η παρουσία του Τζόουνς ήταν ιδιαίτερα αισθητή από την αρχή, καθώς έδωσε το σύνθημα στην άμυνα με μαζεμένα κλεψίματα στις πρώτες φάσεις. Αυτή η ενέργεια μεταφέρθηκε και στην επίθεση, με τους συμπαίκτες του να τον βρίσκουν στο σωστό σημείο, ανταμείβοντάς τον με ασίστ και καθιστώντας τον έναν σημαντικό παράγοντα στην αναμέτρηση. Στην εμφάνισή του ξεχώρισε και το απίθανο buzzer-beater από το κέντρο του γηπέδου στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η «ερυθρόλευκη» γεωμετρία και η ομαδική λειτουργία

Η νίκη του Ολυμπιακού χαρακτηρίστηκε από μια εξαιρετική ομαδική λειτουργία, που περιγράφεται ως η πιο «Ολυμπιακός» εμφάνιση της σεζόν. Συνολικά, χρησιμοποιήθηκαν 11 παίκτες, με τους 9 από αυτούς να καταγράφουν τουλάχιστον μία ασίστ. Πέντε παίκτες, συγκεκριμένα οι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τζόζεφ, Φουρνιέ, Παπανικολάου και Γουόρντ, είχαν τουλάχιστον τρεις ασίστ ο καθένας.

Η ομάδα του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε τον αγώνα με συνολικά 28 ασίστ, έναντι 13 λαθών, γεγονός που υπογραμμίζει την άριστη κυκλοφορία της μπάλας και την αλληλοϋποστήριξη των παικτών. Όλοι οι παίκτες ήταν στην ίδια σελίδα, πασάροντας και κόβοντας με συνέπεια. Χαρακτηριστικό είναι ένα σετ φάσεων στη δεύτερη περίοδο, όπου ο Ολυμπιακός έτρεξε το ίδιο play σε τρεις συνεχόμενες περιπτώσεις.

Ένα παράδειγμα αυτής της «ερυθρόλευκης» γεωμετρίας ήταν όταν ο Ολυμπιακός ετοιμάστηκε να εκτελέσει side Spain Pick and Roll, με τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ να παίρνει σκριν από τον Τζόουνς και τον Εντζάι να ανεβαίνει στις 45 μοίρες, ενώ ο Φουρνιέ έκοβε προς το καλάθι. Το ίδιο play εκτελέστηκε και στην επόμενη φάση, αλλά με διαφορετικό εκτελεστή, αναδεικνύοντας την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta