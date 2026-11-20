Η Βαλένθια κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα της και να επικρατήσει της Βίρτους Μπολόνια με σκορ 92-87, σε έναν αγώνα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Οι Ισπανοί έδειξαν αξιοσημείωτα ψυχικά αποθέματα, ειδικά στο φινάλε, για να κάμψουν την αντίσταση των Ιταλών, σε μία αναμέτρηση της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Με αυτή τη νίκη, η Βαλένθια ανέβηκε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 10-3, ενώ η Βίρτους υποχώρησε στο 5-8. Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα και μία εντυπωσιακή εξέλιξη στην τελευταία περίοδο.

Η αρχή της αναμέτρησης και το πρώτο προβάδισμα

Η Βαλένθια ξεκίνησε την αναμέτρηση με δυναμισμό, επιβάλλοντας τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά. Με τους Σορτς, Τέιλορ και Σακό να ηγούνται, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να χτίσουν γρήγορα μια διψήφια διαφορά, φτάνοντας στο 14-4. Η επιθετική τους πολυφωνία ήταν εμφανής, δυσκολεύοντας την άμυνα της Βίρτους Μπολόνια.

Οι Ιταλοί προσπάθησαν να αντιδράσουν, κυρίως μέσα από τη ρακέτα με τους Ντιούφ και Ντιαρά, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να ανακόψουν τη φόρα των Ισπανών. Στο φινάλε της πρώτης περιόδου, η Βαλένθια είχε προβάδισμα οκτώ πόντων, πριν ο Μπέλο μειώσει τη διαφορά στους πέντε με δύο εύστοχα τρίποντα, διαμορφώνοντας το 30-25.

Διατήρηση του ελέγχου στο ημίχρονο

Στη δεύτερη περίοδο, η Βαλένθια συνέχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα, διατηρώντας τη διψήφια διαφορά της. Ο Πουέρτο με συνεχόμενους πόντους συνέβαλε στην αύξηση του προβαδίσματος, φτάνοντας το σκορ στο 40-29. Ο Μίροτιτς επίσης διατήρησε το προβάδισμα σε ισπανικά χέρια, δείχνοντας σταθερότητα στην επίθεση.

Παρόλα αυτά, η Βίρτους Μπολόνια έβγαλε αντίδραση στο τελευταίο δίλεπτο του ημιχρόνου. Με καλάθι του Μπέλο και βολές του Άλστον Τζούνιορ, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά στους δέκα πόντους, με το ημίχρονο να κλείνει στο 50-40.

Η αντίδραση της Βίρτους στο τρίτο δεκάλεπτο

Με την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά στον αγώνα, δείχνοντας διάθεση να ανατρέψουν την κατάσταση. Οι «νυχτερίδες» απάντησαν άμεσα με τους Πουέρτο, Σορτς και Τέιλορ, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +13. Η Βαλένθια φάνηκε να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι σε εκείνο το σημείο.

Ωστόσο, οι Ιταλοί αντέδρασαν ξανά, με μπροστάρη τον Καρ, και κατάφεραν να «ροκανίσουν» τη διαφορά στους τρεις πόντους. Παρά την πίεση, οι γηπεδούχοι διατήρησαν το προβάδισμα. Στο φινάλε του δεκαλέπτου, παρά τις τέσσερις εύστοχες βολές του Μπέλο και το καλάθι του Έντουαρντς δύο δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, η Βαλένθια έκλεισε το δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 67-63.

Η μεγάλη ανατροπή και το θρίλερ του φινάλε

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, οι φιλοξενούμενοι πάτησαν «γκάζι» και πραγματοποίησαν ένα εντυπωσιακό σερί 0-14, γυρίζοντας το ματς τούμπα και εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +10 υπέρ τους, φτάνοντας στο 67-76 με τον Φρέιζιερ στο 34ο λεπτό. Οι «νυχτερίδες» προσπάθησαν να αντιδράσουν, βρίσκοντας σκορ με το τρίποντο του Μίροτιτς, όμως ο Κλίντμαν απάντησε άμεσα από τη γραμμή των βολών, διατηρώντας το προβάδισμα ασφαλείας για την ιταλική ομάδα.

Η Βαλένθια, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο Σορτς μείωσε σε 77-82 και λίγο αργότερα ισοφάρισε σε 82-82, δύο λεπτά πριν από το τέλος. Ο Σακό σκόραρε για το 84-84, έχοντας φτάσει τους 20 πόντους και τα 11 ριμπάουντ. Ο Σορτς έγραψε το 86-84, ενώ ο Μπρουκς με κρίσιμες βολές διαμόρφωσε το 88-84 στα 14 δευτερόλεπτα. Ο Μπρουκς, μετά από φάουλ του Έντουαρντς, με δύο ακόμη βολές έκανε το 90-87, και ο ίδιος παίκτης από τη γραμμή των βολών σφράγισε το τελικό 92-87.

Η βαθμολογική σημασία της νίκης

Η νίκη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Βαλένθια, καθώς την ανεβάζει στο 10-3 και την τοποθετεί μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας της EuroLeague. Αντίθετα, η Βίρτους Μπολόνια υποχρεώθηκε σε ήττα και έπεσε στο 5-8, χάνοντας έδαφος στη διεκδίκηση των υψηλών θέσεων.

Για τους νικητές, ο Σορτς αναδείχθηκε σε κορυφαίο παίκτη με 20 πόντους και 7 ασίστ, σημειώνοντας κρίσιμα καλάθια στο φινάλε. Ο Σακό είχε επίσης εξαιρετική παρουσία με 20 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Μπρουκς συνέβαλε με σημαντικές βολές στο τέλος. Από την πλευρά της Βίρτους, ο Μπέλο ξεχώρισε με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta