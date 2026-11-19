Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη στο Κάουνας, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με σκορ 87-72, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των Λιθουανών, Τόμας Μασιούλις, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου. Εκεί, συνεχάρη τον Παναθηναϊκό για τη νίκη του και αναφέρθηκε σε διάφορες πτυχές του αγώνα, εστιάζοντας στην απόδοση του Κέντρικ Ναν και σχολιάζοντας, μεταξύ άλλων, και τη διαιτησία.

Οι συγχαρητήριες δηλώσεις και ο «ασταμάτητος» Ναν

Ο Τόμας Μασιούλις ξεκίνησε τις δηλώσεις του συγχαίροντας τον Παναθηναϊκό για την επικράτησή του. Όπως ανέφερε, η ομάδα του δεν έπαιξε καλά στην άμυνα κατά την πρώτη περίοδο, επιτρέποντας πολλούς εύκολους πόντους πριν ακόμα φτάσει στο μπόνους των φάουλ. Ο προπονητής των Λιθουανών τόνισε πως σε εκείνο το σημείο θα μπορούσαν να είχαν κάνει φάουλ, κάτι που δεν συνέβη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Κέντρικ Ναν, τον οποίο χαρακτήρισε «ασταμάτητο». Συγκεκριμένα, ο Μασιούλις δήλωσε ότι στην τέταρτη περίοδο η ομάδα του δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Ναν, ο οποίος συνέχισε να σκοράρει. Επανέλαβε τα συγχαρητήριά του στον Παναθηναϊκό για τη νίκη.

Η αμυντική λειτουργία και η αυτοκριτική

Σχετικά με τους 15 πόντους που σημείωσε ο Παναθηναϊκός από δεύτερη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, ο Τόμας Μασιούλις το απέδωσε στη σωματική δύναμη και την αθλητικότητα των παικτών του «τριφυλλιού». Είχε προηγηθεί η ήττα του Παναθηναϊκού, κάτι που, όπως είπε, τους έκανε να μπουν στο παιχνίδι με μεγάλο κίνητρο. Ο Μασιούλις χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ως μια ομάδα γεμάτη ταλέντο και υπογράμμισε ότι δεν μπορούν να της χαρίζουν εύκολους πόντους. Παρόλο που αναγνώρισε ότι δεν είναι εύκολο να περιορίσεις τέτοιους παίκτες, δήλωσε πως η Ζάλγκιρις θα μπορούσε να είχε τα πάει πολύ καλύτερα.

Ο προπονητής των Λιθουανών παραδέχτηκε ότι η τρίτη περίοδος ήταν πολύ καλύτερη για την ομάδα του, καθώς έκαναν φάουλ και έπαιξαν πιο επιθετικά στην άμυνα. Ωστόσο, χαρακτήρισε περίεργο το γεγονός ότι δεν μπόρεσαν να το κάνουν αυτό από την αρχή του αγώνα. Ο Μασιούλις ανέλαβε την ευθύνη, λέγοντας ότι ήταν δικό του λάθος ως προπονητή που δεν κατάφερε να απαιτήσει από την ομάδα να έχει αυτή τη στάση εξαρχής. Επισήμανε ότι υπήρχε «υπερβολική πολυτέλεια» σε αυτό το κομμάτι και ότι η διαφορά θα μπορούσε να είχε μειωθεί κατά τουλάχιστον 10 πόντους, αν είχαν δείξει μεγαλύτερη σταθερότητα στην άμυνα.

Σχόλια για τη διαιτησία και τον αριθμό των βολών

Όταν ρωτήθηκε για τη διαιτησία, ο Τόμας Μασιούλις απάντησε ότι αν τον ρωτούν, τότε κάτι γνωρίζουν και κάτι έχουν δει. Δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει πολλά, αλλά χαρακτήρισε «πραγματικά περίεργο» το γεγονός ότι η ομάδα του εκτέλεσε μόλις 7 βολές, δεδομένης της έντασης των επαφών στο παιχνίδι. Πρόσθεσε ότι θα χρειαστεί να ξαναδεί τον αγώνα, αλλά τόνισε ότι η ομάδα του έχασε ελεύθερα σουτ και εκεί πρέπει να επικεντρωθούν, όχι σε πράγματα που δεν μπορούν να αλλάξουν.

Ο Λιθουανός προπονητής εξήγησε τη διαδικασία μετά από έναν τέτοιο αγώνα, όπου μπορούν να στείλουν 12 φάσεις για εξέταση. Ωστόσο, όπως είπε, τους απαντούν ότι τόσα λάθη μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τα νώτα τους. Ο Μασιούλις ανέφερε ότι στέλνουν τις φάσεις και λαμβάνουν τις εξηγήσεις τους, κάτι που θεωρεί φυσιολογικό. Συμπλήρωσε ότι οι διαιτητές, όπως οι προπονητές και οι παίκτες, κάνουν λάθη, αλλά υπογράμμισε την ένταση των επαφών.

Η αντιμετώπιση του Γιόνας Βαλαντσιούνας

Αναφορικά με την εμφάνιση του Βαλαντσιούνας και την άμυνα του Παναθηναϊκού πάνω του, ο Τόμας Μασιούλις δήλωσε ότι δεν τον εξέπληξε. Περίμεναν ότι θα υπήρχε κάποια αλλαγή στην αντιμετώπισή του. Ο προπονητής της Ζάλγκιρις σημείωσε ότι ο Φαλ είναι κατάλληλος για να παίξει απέναντι στον Γιόνας, κάτι που φάνηκε καθαρά κατά τη διάρκεια του αγώνα. Επανέλαβε ότι περίμεναν κάτι ανάλογο στην αμυντική προσέγγιση του Παναθηναϊκού.

Η αναγκαιότητα αλλαγής νοοτροπίας

Ο Μασιούλις υπογράμμισε την ανάγκη η ομάδα του να αλλάξει νοοτροπία, ειδικά όσον αφορά την άμυνα. Ανέφερε χαρακτηριστικά την φράση «Άμυνα, άμυνα...» για να τονίσει την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί σε αυτόν τον τομέα. Ενώ η Ζάλγκιρις ήθελε να κερδίσει το παιχνίδι μέσα από την επίθεσή της, ο προπονητής της επισήμανε ότι απέναντι σε μια τόσο ταλαντούχα ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, η αμυντική προσήλωση είναι καθοριστική. Πρόσθεσε ότι θα μπορούσαν επίσης να είχαν κάνει πολύ καλύτερα φάουλ σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta