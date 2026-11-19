Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απηύθυνε ένα μήνυμα ευχαριστιών προς τους πιστούς φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι βρέθηκαν στη Λιθουανία για να υποστηρίξουν τους «πράσινους» στην αναμέτρηση της EuroLeague. Η κίνηση αυτή ήρθε αμέσως μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού επί της Ζάλγκιρις στο Κάουνας, ένα αποτέλεσμα που χαρακτηρίστηκε ως σημαντικό διπλό και σηματοδότησε την επιστροφή της ομάδας στις νίκες.

Η κομβική νίκη στο Κάουνας για τη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πανηγυρίσει μια ιδιαίτερα σημαντική εκτός έδρας νίκη στην έδρα της Ζάλγκιρις, στο Κάουνας, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η ελληνική ομάδα επικράτησε με τελικό σκορ 87-72, εξασφαλίζοντας ένα αποτέλεσμα που είχε μεγάλη σημασία για την περαιτέρω πορεία της στη διοργάνωση. Η νίκη αυτή ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή, προσφέροντας πολύτιμους βαθμούς και ανεβάζοντας την ψυχολογία του συνόλου.

Η αναμέτρηση αυτή σηματοδότησε την επιτυχημένη επιστροφή του «τριφυλλιού» στις επιτυχίες, καθώς προηγουμένως είχε καταγράψει ένα αρνητικό σερί δύο συνεχόμενων ηττών. Με την επικράτηση επί της Ζάλγκιρις, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αφήσει πίσω του αυτό το ανεπιθύμητο σερί, επανερχόμενος σε θετικότερο αγωνιστικό κλίμα και δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Η αδιάκοπη στήριξη των φιλάθλων στη Λιθουανία

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού έδωσαν δυναμικά το «παρών» στις εξέδρες του γηπέδου της Λιθουανίας, προσφέροντας την αδιάκοπη στήριξή τους στην ομάδα μακριά από την έδρα της. Η παρουσία τους στο Κάουνας δεν πέρασε απαρατήρητη από την ΚΑΕ, η οποία θέλησε να τους ευχαριστήσει δημόσια για την αφοσίωση και την παρουσία τους σε έναν τόσο κρίσιμο αγώνα.

Το ταξίδι των φιλάθλων στη Λιθουανία και η αδιάλειπτη στήριξή τους αποτέλεσαν έναν σημαντικό παράγοντα για την ομάδα, η οποία κατάφερε να πάρει το διπλό. Η ΚΑΕ αναγνώρισε αυτή την προσπάθεια και την αφοσίωση των οπαδών, στέλνοντας ένα μήνυμα εκτίμησης για την παρουσία τους δίπλα στην ομάδα σε μια δύσκολη εκτός έδρας αποστολή.

Το επίσημο μήνυμα ευχαριστιών από την ΚΑΕ

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και την επικράτηση επί της Ζάλγκιρις, η «πράσινη» ΚΑΕ προχώρησε σε μία ανάρτηση για να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες της. Το μήνυμα απευθυνόταν ειδικά στους φιλάθλους που ταξίδεψαν στο Κάουνας και στάθηκαν στο πλευρό της ομάδας καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη τους για τον σύλλογο.

Στην ανάρτηση, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τόνισε χαρακτηριστικά: «Εντυπωσιακή νίκη στο Κάουνας. Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας». Το μήνυμα αυτό συνοδευόταν και από μία αντίστοιχη δήλωση στα αγγλικά, η οποία ανέφερε: «STATEMENT WIN IN KAUNAS, THANK YOU #PAOFans FOR ALWAYS BEING BY OUR SIDE ☘️ We keep on going ???? #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment». Αυτή η διπλή αναφορά υπογράμμισε τη σημασία που απέδωσε η διοίκηση στην παρουσία των οπαδών.

Η αγωνιστική ανάκαμψη του συνόλου του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Η ομάδα του προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετά από μια περίοδο δύο συνεχόμενων ανεπιτυχών αποτελεσμάτων, κατάφερε να βρει ξανά τον δρόμο προς τις νίκες. Η επικράτηση με 87-72 επί της Ζάλγκιρις στο Κάουνας ήταν κομβικής σημασίας για την αγωνιστική της ανάκαμψη και την ψυχολογία των παικτών της στη EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός, με αυτή την επιτυχία στην 13η αγωνιστική της διοργάνωσης, έδειξε ότι διαθέτει την ικανότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εκτός έδρας αγώνων και να ξεπεράσει τις δύσκολες στιγμές. Η νίκη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ομάδα στην προσπάθειά της να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο και να διεκδικήσει τους στόχους της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta