Ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ένας από τους γνωστούς Έλληνες καλαθοσφαιριστές, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Gazz Floor By Novibet, όπου προέβη σε μία ενδιαφέρουσα αποκάλυψη σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Παπαπέτρου αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη διαφορά ανάμεσα σε αυτά που δήλωνε ο Σέρβος προπονητής στα μέσα ενημέρωσης και όσα έλεγε στους παίκτες του, πίσω από τις κλειστές πόρτες των αποδυτηρίων.

Η εμφάνιση στο Gazz Floor By Novibet

Η αποκάλυψη του Ιωάννη Παπαπέτρου έγινε κατά τη διάρκεια της εκπομπής Gazz Floor By Novibet, η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη (19/11). Ο Έλληνας αθλητής μοιράστηκε με το κοινό μία πτυχή της προσωπικότητας και της προπονητικής φιλοσοφίας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η οποία δεν ήταν ευρέως γνωστή.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Παπαπέτρου επέλεξε να φωτίσει τον τρόπο με τον οποίο ο Ομπράντοβιτς διαχειριζόταν την επικοινωνία του, τόσο προς τα έξω, όσο και προς το εσωτερικό της ομάδας του. Οι δηλώσεις του προσφέρουν μια εικόνα για την προσέγγιση του Σέρβου προπονητή στην ψυχολογία και τη διαχείριση των αθλητών του.

Η ειλικρίνεια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου περιέγραψε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως έναν προπονητή που χαρακτηρίζεται από απόλυτη ειλικρίνεια, ειδικά όταν απευθύνεται στους παίκτες του. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Παπαπέτρου, ο Ομπράντοβιτς δεν συνηθίζει να «χαϊδεύει αυτιά», αλλά αντιθέτως, εκφράζει την αλήθεια του χωρίς περιστροφές.

Επιπλέον, ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής τόνισε ότι ο Σέρβος κόουτς δεν φοβάται να πει τα πράγματα όπως είναι, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται απέναντί του. Η προσέγγισή του είναι ίδια για όλους τους παίκτες, χωρίς να κάνει διακρίσεις ή να ευνοεί κάποιους έναντι άλλων, κάτι που αποτελεί βασικό στοιχείο της προπονητικής του ταυτότητας.

Δημόσιες δηλώσεις και προστασία παικτών

Ο Παπαπέτρου εξήγησε ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε μία συγκεκριμένη τακτική όσον αφορά τις δημόσιες εμφανίσεις του και τις δηλώσεις του στις κάμερες. Ο Σέρβος προπονητής μπορούσε να βγαίνει στα μέσα ενημέρωσης και να προστατεύει τους παίκτες του, υιοθετώντας μία στάση που απέπνεε εμπιστοσύνη και στήριξη προς την ομάδα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, όπως ανέφερε ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ήταν η περίοδος που αγωνιζόταν στην Παρτίζαν. Πολλές φορές, ο Ομπράντοβιτς δήλωνε στα media φράσεις όπως «πιστεύω την ομάδα» ή άλλες παρόμοιες εκφράσεις που ενίσχυαν το ηθικό και την εικόνα της ομάδας προς τα έξω.

Η αλήθεια μέσα στα αποδυτήρια

Ωστόσο, η εικόνα αυτή άλλαζε άρδην μόλις ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έμπαινε στα αποδυτήρια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις κάμερες. Εκεί, η προσέγγισή του γινόταν πιο άμεση και λιγότερο διπλωματική, αποκαλύπτοντας την πραγματική του άποψη στους παίκτες του.

Η πρώτη ατάκα που έλεγε συχνά ο Σέρβος προπονητής, μόλις έκλεινε την πόρτα των αποδυτηρίων, ήταν αποκαλυπτική της φιλοσοφίας του: «Στους άλλους έξω είπα αυτά, σε εσάς τώρα θα πω την αλήθεια». Αυτή η φράση υπογράμμιζε τη διάκριση που έκανε ανάμεσα στην εξωτερική επικοινωνία και την εσωτερική, ειλικρινή συζήτηση με τους αθλητές του.

Μέσα από αυτή την αποκάλυψη του Ιωάννη Παπαπέτρου, αναδεικνύεται η μεθοδικότητα και η στρατηγική του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος επέλεγε να προστατεύει την ομάδα του δημόσια, ενώ παράλληλα διατηρούσε μια σχέση απόλυτης ειλικρίνειας και αμεσότητας με τους παίκτες του στα αποδυτήρια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta