Η Μπάγερν Μονάχου σημείωσε μια εμφατική νίκη επί της Μπασκόνια, επικρατώντας με το ευρύ σκορ 100-81. Ο αγώνας, που διεξήχθη στην έδρα της γερμανικής ομάδας στη Βαυαρία, ήταν μέρος της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η γερμανική ομάδα δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να επιβληθεί των Βάσκων, οι οποίοι συνεχίζουν τις κακές τους εμφανίσεις στη διοργάνωση.

Άνετη επικράτηση στη Βαυαρία

Για την Μπάγερν Μονάχου, το απόγευμα εξελίχθηκε ιδιαίτερα άνετα, καθώς η ομάδα του κόουτς Γκαβέλ δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στους Βάσκους. Η γερμανική ομάδα κατάφερε να «ξεμπερδέψει» άνετα με την αντίπαλό της, δείχνοντας την ανωτερότητά της καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και φτάνοντας σε μια ευρεία επικράτηση με σκορ 100-81.

Αντίθετα, η Μπασκόνια συνέχισε τις κακές εμφανίσεις της στη διοργάνωση, καταγράφοντας ακόμα μία ήττα στην 13η αγωνιστική της EuroLeague. Η πορεία της ομάδας χαρακτηρίζεται από μια διαρκή πτώση, καθώς φαίνεται να πηγαίνει «από το κακό στο χειρότερο» και «από ήττα σε ήττα», χωρίς να μπορεί να βρει σταθερότητα και να αντιδράσει αποτελεσματικά.

Ο Ντουέιν Ουάσιγκτον οδήγησε την Μπάγερν

Στην κορυφή των διακριθέντων για την ομάδα του κόουτς Γκαβέλ βρέθηκε ο Ντουέιν Ουάσιγκτον, ο οποίος πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση. Ο Αμερικανός «μπομππέρ» αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό της Μπάγερν, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του με την εκτελεστική του δεινότητα και την πολυδιάστατη παρουσία του στο παρκέ.

Ο Ουάσιγκτον ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 23 πόντους, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα και την αποτελεσματικότητά του. Παράλληλα, η συνεισφορά του δεν περιορίστηκε μόνο στην επίθεση, καθώς συμπλήρωσε την εμφάνισή του με επτά ριμπάουντ και δύο ασίστ στους συμπαίκτες του, δείχνοντας την ολοκληρωμένη του εικόνα.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Τίμαν, ο οποίος ακολούθησε τον Ουάσιγκτον σε παραγωγικότητα. Ο Τίμαν πρόσθεσε 15 πόντους στον ενεργητικό της Μπάγερν, ενισχύοντας την επιθετική της γραμμή και βοηθώντας στην επίτευξη του υψηλού σκορ των 100 πόντων, που επισφράγισε την άνετη νίκη της γερμανικής ομάδας.

Οι προσπάθειες της Μπασκόνια

Παρά τις προσπάθειές της, η Μπασκόνια βρέθηκε για άλλη μια φορά σε θέση αδυναμίας, παραδιδόμενη στην ανωτερότητα των αντιπάλων της. Η ομάδα δεν κατάφερε να αντισταθεί αποτελεσματικά στην πίεση της Μπάγερν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διεκδικήσει τη νίκη και να υποστεί μια ακόμα ήττα στη φετινή EuroLeague.

Ωστόσο, μέσα σε αυτή την ήττα, υπήρξαν και φωτεινές εξαιρέσεις για την Μπασκόνια, με τον Κέναν Καμένιας να ξεχωρίζει. Ο Καμένιας πραγματοποίησε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, γεμίζοντας τη στατιστική του με εντυπωσιακά νούμερα, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα για την ομάδα του και την συνολική της εικόνα.

Συγκεκριμένα, ο Καμένιας τελείωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, αποδεικνύοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα. Επιπλέον, κατέγραψε 13 ριμπάουντ, αναδεικνύοντας την κυριαρχία του κάτω από τα καλάθια και προσφέροντας πολύτιμες βοήθειες στην ομάδα του σε έναν δύσκολο αγώνα. Την ίδια ώρα, ο Στίουαρτ ήταν ένας ακόμα παίκτης της Μπασκόνια που διακρίθηκε επιθετικά, σημειώνοντας 17 πόντους.

Με πληροφορίες από: Athletiko