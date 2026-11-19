Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Παίδων, Βασίλης Παπαδάκης, στάθηκε στην απόλυτη προσήλωση των διεθνών στο πλάνο και στη διαχείριση της αναμέτρησης, μετά την ιστορική πρώτη νίκη της ομάδας στο Μουντιάλ. Η Εθνική επικράτησε με 2-1 της Αιγύπτου στην πρεμιέρα του Μουντιάλ Κ17, με τον Έλληνα τεχνικό να εκφράζει την ικανοποίησή του για την εμφάνιση των παικτών του.

Ο Βασίλης Παπαδάκης υπογράμμισε πως η ομάδα μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με υπομονή και συγκέντρωση, βρίσκοντας τα δύο τέρματα την κατάλληλη στιγμή. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Αίγυπτος διατήρησε τη συνοχή της ακόμη και με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή, ενώ πλέον η προσοχή στρέφεται στο επόμενο παιχνίδι με τον Παναμά.

Η προσήλωση στο πλάνο και η φανταστική εμπειρία

Ο ομοσπονδιακός προπονητής περιέγραψε την εμπειρία ως φανταστική για τον ίδιο και τα παιδιά. Εξήγησε ότι η ομάδα απομονώθηκε πλήρως στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ώστε να είναι απόλυτα συγκεντρωμένη σε αυτό, χωρίς να επηρεάζεται από όσα συνέβαιναν γύρω της. Όλο αυτό που συνέβαινε, όπως είπε, έδινε ενέργεια, καθώς το ίδιο το παιχνίδι παρασύρει τους αθλητές.

Ο Παπαδάκης τόνισε ότι η ομάδα παίζει για τη νίκη και όλα όσα υπάρχουν στο σύνολο βοηθούν, ώστε να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Η προσήλωση στο πλάνο και η διαχείριση της αναμέτρησης αποτέλεσαν βασικούς παράγοντες για την επιτυχία της ομάδας στην πρεμιέρα.

Ο ρόλος της κόκκινης κάρτας και η τακτική της Αιγύπτου

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στον ρόλο της κόκκινης κάρτας που δέχτηκε η Αίγυπτος, ωστόσο σημείωσε ότι η ομάδα του αντιμετώπισε όλα όσα είχε προετοιμάσει η αντίπαλη ομάδα για τον αγώνα από την έναρξή του. Η Εθνική γνώριζε ότι η Αίγυπτος είναι δυνατή στις μονομαχίες και στις δεύτερες μπάλες, μέσα από τις οποίες δημιουργούσε προϋποθέσεις για να απειλήσει.

Παρ' όλα αυτά, η ελληνική ομάδα αντιμετώπιζε αυτές τις καταστάσεις αποτελεσματικά. Ο Βασίλης Παπαδάκης επισήμανε ότι ακόμη και μετά την κόκκινη κάρτα, ο τρόπος παιχνιδιού της Αιγύπτου δεν άλλαξε. Παρέμειναν η δύναμη, το πάθος, οι μεγάλες μπάλες και οι αντεπιθέσεις ως βασικά στοιχεία της τακτικής τους.

Το κλειδί της νίκης στο δεύτερο ημίχρονο

Ως κλειδί της νίκης, ο προπονητής χαρακτήρισε την είσοδο της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο και τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκαν οι παίκτες. Τα παιδιά ήταν απόλυτα συγκεντρωμένα στο πλάνο του παιχνιδιού, επέδειξαν υπομονή και κατάφεραν να βρουν τα δύο γκολ σε ένα πολύ σημαντικό σημείο της αναμέτρησης.

Ο Παπαδάκης δήλωσε ότι γνώριζαν πως η Αίγυπτος θα ασκούσε πίεση ακόμη και με δέκα παίκτες. Η αντίπαλη ομάδα σκόραρε ένα καταπληκτικό γκολ, και παρόλο που η Εθνική δυσκολεύτηκε και δέχθηκε πίεση, καθώς τίποτα δεν είναι εύκολο, οι παίκτες έμειναν συγκεντρωμένοι και πήραν μια δίκαιη νίκη.

Επόμενοι στόχοι: Παναμάς και Κατάρ

Ο ομοσπονδιακός προπονητής τόνισε ότι η ομάδα χαίρεται και πανηγυρίζει τη νίκη για τις λίγες ώρες που απομένουν. Ωστόσο, από αύριο η προσοχή στρέφεται αποκλειστικά στο επόμενο παιχνίδι με τον Παναμά, το οποίο θεωρείται εξίσου σημαντικό.

Ο Βασίλης Παπαδάκης ανέφερε ότι κάθε αγώνας αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, αλλά πλέον γνωρίζουν και τη βαθμολογική σημασία της αναμέτρησης. Η ομάδα θα δουλέψει πάρα πολύ για το παιχνίδι με τον Παναμά και μετά θα δει την αναμέτρηση με το Κατάρ, διατηρώντας την ίδια προσήλωση και συγκέντρωση.

Με πληροφορίες από: Athletiko