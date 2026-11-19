Ο Παναθηναϊκός, μετά την ήττα του από τη Βίρτους Μπολόνια, είχε επιτακτική ανάγκη να δείξει αντίδραση στον αγώνα του με τη Ζαλγκίρις. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με επιβλητικό τρόπο της λιθουανικής ομάδας στο Κάουνας, πραγματοποιώντας μία από τις κορυφαίες φετινές τους εμφανίσεις. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Κέντρικ Ναν, ένας από τους πρωταγωνιστές της νίκης, παραχώρησε δηλώσεις, αναλύοντας τα όσα συνέβησαν στο παρκέ.

Η επιβλητική νίκη και η ανάγκη αντίδρασης

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, σε ένα παιχνίδι που θεωρούνταν κρίσιμο για την ψυχολογία και την πορεία της ομάδας. Η προηγούμενη ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια είχε δημιουργήσει την ανάγκη για μία δυναμική απάντηση στο παρκέ, με τους «πράσινους» να αναζητούν την αντίδραση.

Οι «πράσινοι» ανταποκρίθηκαν πλήρως στην πρόκληση, καταγράφοντας μία από τις πιο πειστικές εμφανίσεις τους τη φετινή σεζόν. Η επικράτηση επί της λιθουανικής ομάδας ήταν επιβλητική, δείχνοντας την αποφασιστικότητα και την ποιότητα του συνόλου του Παναθηναϊκού μέσα στο γήπεδο.

Ο ρόλος του Κέντρικ Ναν και οι δηλώσεις του

Ο Κέντρικ Ναν, ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού, αναδείχθηκε σε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της αναμέτρησης. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ναν μίλησε για την πορεία του παιχνιδιού και την απόδοση της ομάδας του, δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένες στιγμές και παίκτες.

Ο ίδιος σημείωσε 14 πόντους αποκλειστικά στο τελευταίο δεκάλεπτο, αναλαμβάνοντας σημαντικές πρωτοβουλίες σε κρίσιμα σημεία του αγώνα. Στις δηλώσεις του, ο Ναν αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος των λεγομένων του για να επαινέσει τις εμφανίσεις των συμπαικτών του, υπογραμμίζοντας τη συλλογική προσπάθεια που οδήγησε στη νίκη.

Ειδική μνεία στους συμπαίκτες

Ο Κέντρικ Ναν έκανε ειδική αναφορά σε συγκεκριμένους παίκτες, τονίζοντας τη συμβολή τους στη νίκη. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στον Φαλ, επισημαίνοντας ότι «μας βοηθάει τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα» και ότι «μας δίνει σημαντική παρουσία μέσα στη ρακέτα», αναδεικνύοντας τον κομβικό του ρόλο.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, για τον οποίο ο Ναν δήλωσε: «Ο Νάιτζελ έκανε σπουδαία δουλειά απόψε στο πρώτο ημίχρονο και μας κουβάλησε». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο του Χέιζ-Ντέιβις στην αρχική φάση του αγώνα, όπου η συνεισφορά του ήταν καθοριστική.

Η ανάληψη ευθύνης στο τέταρτο δεκάλεπτο και οι τομείς βελτίωσης

Ο Αμερικανός γκαρντ περιέγραψε επίσης τον δικό του ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα, ειδικά στην κρίσιμη τελευταία περίοδο. Όπως ανέφερε ο ίδιος: «Στην τέταρτη περίοδο, η μπάλα βρέθηκε στα χέρια μου και ανέλαβα τα υπόλοιπα», αναδεικνύοντας την αυτοπεποίθηση και την ικανότητά του να παίρνει αποφάσεις σε κομβικά σημεία του παιχνιδιού.

Παρά τη νίκη, ο Κέντρικ Ναν επεσήμανε και τους τομείς στους οποίους η ομάδα πρέπει να βελτιωθεί. Τόνισε την ανάγκη να συνεχίσουν να είναι επιθετικοί και να περιορίσουν τα λάθη τους. Συμπλήρωσε ότι «νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερό μας πρόβλημα είναι τα λάθη και τα ριμπάουντ», αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες που πρέπει να διορθωθούν.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Ναν εξέφρασε την πεποίθηση ότι «αν καταφέρουμε να βελτιωθούμε σε αυτούς τους δύο τομείς, θα είμαστε στον σωστό δρόμο», υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεχούς προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της ομάδας και την περαιτέρω βελτίωσή της.

Με πληροφορίες από: Athletiko