Ο Κωνσταντίνος Σούβλατζης, ο 17χρονος επιθετικός της Εθνικής Παίδων, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην ιστορική πρώτη νίκη της Ελλάδας σε τελική φάση Μουντιάλ U17. Η ελληνική ομάδα επικράτησε της Αιγύπτου με σκορ 2-1 στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο διεξάγεται στο Κατάρ. Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο νεαρός ποδοσφαιριστής μίλησε για την εμπειρία του και τις προσδοκίες της ομάδας.

Η παρθενική νίκη της εθνικής παίδων στο μουντιάλ u17

Η Εθνική Παίδων της Ελλάδας σημείωσε μια σημαντική επιτυχία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ U17, κατακτώντας την παρθενική της νίκη σε τελική φάση της διοργάνωσης. Αντίπαλος της ελληνικής ομάδας ήταν η Αίγυπτος, την οποία και επικράτησε με σκορ 2-1. Αυτή η νίκη αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για το ελληνικό ποδόσφαιρο στην κατηγορία των Παίδων.

Ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου U17, το οποίο φιλοξενείται στο Κατάρ. Ο Κωνσταντίνος Σούβλατζης ήταν καθοριστικός για την έκβαση του παιχνιδιού, αναδεικνυόμενος σε βασικό συντελεστή της επιτυχίας της Εθνικής Ελλάδας.

Οι δηλώσεις του κωνσταντίνου σούβλατζη μετά τον αγώνα

Μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Αίγυπτο, ο Κωνσταντίνος Σούβλατζης παραχώρησε συνέντευξη στο Flash interview του επίσημου καναλιού της διοργάνωσης. Ο 17χρονος επιθετικός αναφέρθηκε εκτενώς στο συναισθηματικό σκέλος της νίκας, στην εμφάνιση της ελληνικής ομάδας, καθώς και στους στόχους που έχουν τεθεί για τη συνέχεια του τουρνουά.

Στις δηλώσεις του, ο Σούβλατζης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα και την απόδοση της ομάδας. Τα λόγια του αντανακλούσαν τον ενθουσιασμό και την αφοσίωσή του, καθώς και την επιθυμία του να συνεχιστεί η θετική πορεία.

«Το καλύτερο συναίσθημα που είχα ποτέ μου»

Ο Κωνσταντίνος Σούβλατζης περιέγραψε τα συναισθήματά του μετά την ιστορική νίκη, τονίζοντας ότι ήταν μια μοναδική εμπειρία. «Αισθάνομαι απίστευτα και ελπίζω όλη η ομάδα να συνεχίσει έτσι ακριβώς», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης: «Ήταν το καλύτερο συναίσθημα που είχα ποτέ μου και ελπίζω να σκοράρω περισσότερο».

Η ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, πολύ ωραία, γεγονός που συνέβαλε στην απόδοση των παικτών. Ο νεαρός επιθετικός έδειξε την προσήλωσή του, εκφράζοντας την ελπίδα να συνεχίσει να προσφέρει στην ομάδα με γκολ και καλές εμφανίσεις.

Οι στόχοι της εθνικής παίδων στη διοργάνωση του Κατάρ

Ο Σούβλατζης δεν περιορίστηκε μόνο στην αναφορά των συναισθημάτων του, αλλά έθεσε και τους στόχους της Εθνικής Παίδων για τη συνέχεια του Μουντιάλ U17. «Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι σε κάθε παιχνίδι μετά από αυτό», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σταθερότητας στην απόδοση.

Ο απώτερος στόχος της ομάδας, όπως τον περιέγραψε ο 17χρονος ποδοσφαιριστής, είναι να προχωρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο στη διοργάνωση. «Θέλουμε να συνεχίσουμε για να πάμε στη φάση των 32, των 16 και μετά στον τελικό», δήλωσε, αναδεικνύοντας τις υψηλές φιλοδοξίες της ελληνικής αποστολής στο Κατάρ. Η δημοσίευση της συνέντευξης κοινοποιήθηκε και από τον επίσημο λογαριασμό FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™️ (@u17worldcupqa).

Με πληροφορίες από: Athletiko