Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αποσπάσει ένα σπουδαίο «διπλό» από την έδρα της Ζαλγκίρις στο Κάουνας, επικρατώντας με σκορ 87-72 για τη 13η αγωνιστική της Euroleague. Με αυτή τη νίκη, οι «πράσινοι» έβαλαν τέλος στο αρνητικό τους σερί, βελτιώνοντας παράλληλα το ρεκόρ τους σε 9-4. Η ομάδα του «τριφυλλιού» σταμάτησε επίσης το αήττητο σερί έξι νικών των Λιθουανών, οι οποίοι πλέον έχουν ρεκόρ 8-5.

Η αρχή του αγώνα και η «πράσινη» υπεροχή

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις του. Οι «πράσινοι» απάντησαν άμεσα στο αρχικό 3-0 των γηπεδούχων, βρίσκοντας λύσεις τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έδωσε το σύνθημα με ένα εύστοχο τρίποντο, ενώ ο Γιαμπουσέλε συνέβαλε καθοριστικά, σκοράροντας τόσο από την περιφέρεια όσο και κοντά στο καλάθι.

Η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού αποτέλεσε τη βάση της επιτυχίας, με τον Μουστάφα Φαλ να αναλαμβάνει το μαρκάρισμα του Γιόνας Βαλαντσιούνας. Ο Γάλλος ψηλός έκανε τρομερή δουλειά, περιορίζοντας τον Λιθουανό σέντερ και εκμεταλλευόμενος την αστοχία του. Με τον Φαλ να προσφέρει λύσεις και στη ρακέτα και τον Κέντρικ Ναν να προσθέτει πόντους με σουτ από μακρινή απόσταση, η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς διατήρησε σταθερά το προβάδισμά της. Η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 11 πόντους, με τον Παναθηναϊκό να ολοκληρώνει το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 28-17.

Διατήρηση του ελέγχου και αντίδραση της Ζαλγκίρις στο πρώτο ημίχρονο

Το «τριφύλλι» διατήρησε τον έλεγχο και στη δεύτερη περίοδο, παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων να αντιδράσουν. Η άμυνα του Παναθηναϊκού συνέχισε να λειτουργεί αποτελεσματικά στο μεγαλύτερο μέρος του δεκαλέπτου, με τους «πράσινους» να φτάνουν το σκορ στο 30-22. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις συνέχισε να παρέχει σταθερά επιθετικές λύσεις, έχοντας σημειώσει 16 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, ενώ και ο Κέντρικ Ναν συνέβαλε με τους δικούς του πόντους.

Ωστόσο, η Ζαλγκίρις κατάφερε να αντιδράσει, κυρίως χάρη στον Τουμπέλις, ο οποίος βρήκε διαδοχικούς πόντους και συνέβαλε στη μείωση της διαφοράς. Οι Λιθουανοί πλησίασαν στους έξι πόντους, αλλά η ομάδα του «Ζοτς» πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 47-39, χάρη στο σωστό πλάνο στην άμυνα.

Η αντεπίθεση των γηπεδούχων και η παρέμβαση Σλούκα

Η Ζαλγκίρις πραγματοποίησε την αντεπίθεσή της στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα, δίνοντας «δικαιώματα» στον κυριαρχικό Παναθηναϊκό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, μετά από επτά άστοχα δίποντα, κατάφερε να πετύχει δύο καρφώματα, δίνοντας πνοή στην ομάδα του. Ο Τουμπέλις συνέχισε να ταλαιπωρεί την πράσινη άμυνα, φτάνοντας τους 17 πόντους και κρατώντας τους Λιθουανούς στο ματς.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα για πρώτη φορά στον αγώνα, φτάνοντας στο 55-54. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο, ο Κώστας Σλούκας μπήκε στο γήπεδο αντί του Φρανσίσκο. Με την ηρεμία και την εμπειρία του, ο Σλούκας κατάφερε να φέρει τους «πράσινους» ξανά μπροστά στο σκορ, ολοκληρώνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο +4 (59-55) και προετοιμάζοντας την ομάδα για την τελευταία στροφή της αναμέτρησης.

Η «έκρηξη» του Ναν στο φινάλε και η επικράτηση

Ο Κέντρικ Ναν μπήκε αποφασισμένος στο τέταρτο δεκάλεπτο, με στόχο να σταματήσει το αρνητικό σερί του Παναθηναϊκού. Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος είχε σημειώσει μόλις 7 πόντους στα πρώτα τρία δεκάλεπτα, πραγματοποίησε μία εκρηκτική εμφάνιση. Έβαλε τρία μεγάλα τρίποντα στην έναρξη της περιόδου, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 70-60, και έκτοτε η ομάδα του δεν κοίταξε πίσω.

Με τον Σλούκα στο παρκέ να προσφέρει ηρεμία στην οργάνωση του παιχνιδιού και την αμυντική αντίδραση της ομάδας, το «τριφύλλι» κατάφερε να πάρει τη νίκη πιο εύκολα από ότι αναμενόταν. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δύσκολη έδρα της Ζαλγκίρις με το τελικό σκορ 87-72, ολοκληρώνοντας μία σπουδαία εμφάνιση.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Κορυφαίος του αγώνα και MVP αναδείχθηκε ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με συνολικά 21 πόντους, εκ των οποίων οι 14 σημειώθηκαν στην τέταρτη περίοδο με 3/3 τρίποντα. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν επίσης σταθερά καλός, συνεισφέροντας τα μέγιστα με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Μουστάφα Φαλ έκανε τρομερή δουλειά στο μαρκάρισμα του Γιόνας Βαλαντσιούνας, περιορίζοντάς τον στους 9 πόντους με 3/10 σουτ.

Πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Κώστα Σλούκα, ο οποίος σημείωσε 8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ, προσφέροντας ηρεμία και οργάνωση στο παιχνίδι. Ακόμη, ο Χουάντσο Ερνανγκόμενθ, παρότι αγωνίστηκε μόλις 11 λεπτά, είχε καθοριστική συμβολή με την παρουσία του στην άμυνα και στα ριμπάουντ. Από την πλευρά της Ζαλγκίρις, ο Τουμπέλις με 17 πόντους και ο Έντουαρντς ήταν αυτοί που κράτησαν τους Λιθουανούς στο παιχνίδι για τρία δεκάλεπτα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki