Με την επιστροφή του Σιμόν Μπάνζα από τις υποχρεώσεις του με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Δικεφάλου ετοιμάζεται για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 22 Νοεμβρίου στις 19:30, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο Κονγκολέζος φορ ήταν ο τελευταίος διεθνής παίκτης που ενσωματώθηκε στις προπονήσεις, την ώρα που το ιατρικό δελτίο της ομάδας παραμένει γεμάτο.

Η επιστροφή του Σιμόν Μπάνζα

Ο Σιμόν Μπάνζα έδωσε το «παρών» στην προπόνηση της Πέμπτης, σηματοδοτώντας την πλήρη επιστροφή του από τις υποχρεώσεις που είχε με την εθνική του ομάδα. Η ενσωμάτωσή του στο πρόγραμμα του ΠΑΟΚ κρίνεται σημαντική, καθώς ο παίκτης αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της επιθετικής γραμμής του συλλόγου.

Ο Κονγκολέζος επιθετικός ήταν ο τελευταίος από τους διεθνείς ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου που επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και ενσωματώθηκε ξανά στις προπονήσεις. Η παρουσία του προσθέτει μια επιπλέον επιλογή στον προπονητή Αλέσιο Λίσι, ενόψει του κρίσιμου αγώνα με την Κηφισιά.

Το ιατρικό δελτίο και οι απουσίες

Παρά την επιστροφή του Μπάνζα, το «ασπρόμαυρο» απουσιολόγιο παραμένει γεμάτο, καθώς αρκετοί συμπαίκτες του εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός κανονικού προγράμματος. Συγκεκριμένα, από την προπόνηση της Πέμπτης απουσίαζαν οι Πέλκας, Γιάκιτς, Μοναστηρλής και Τέιλορ, οι οποίοι ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας.

Επιπλέον, ο Τσάλοφ πραγματοποίησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, προσπαθώντας να επανέλθει σε πλήρη αγωνιστική δράση. Οι απουσίες αυτές αναγκάζουν τον Αλέσιο Λίσι να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για την επικείμενη αναμέτρηση, έχοντας να διαχειριστεί τις ελλείψεις στο έμψυχο δυναμικό.

Η προετοιμασία της Πέμπτης

Η δουλειά στο αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς η κλεψύδρα αδειάζει σιγά σιγά για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση. Το απόγευμα της Πέμπτης, το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ περιλάμβανε μια σειρά από ασκήσεις και τακτικές προσεγγίσεις.

Αρχικά, οι παίκτες ξεκίνησαν με προθέρμανση, ακολουθούμενη από rondo και παιχνίδι κατοχής της μπάλας. Στη συνέχεια, το βάρος έπεσε σε αμυντική και επιθετική τακτική, με τους ποδοσφαιριστές να δουλεύουν πάνω σε συγκεκριμένα σενάρια. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με ένα οικογενειακό δίτερμα, δίνοντας την ευκαιρία στους παίκτες να εφαρμόσουν όσα διδάχθηκαν.

Επόμενα βήματα και η αναμέτρηση με την Κηφισιά

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με την Κηφισιά συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Την Παρασκευή, η ομάδα του Αλέσιο Λίσι έχει προγραμματίσει την επόμενη προπόνησή της στις 10:30 το πρωί. Αυτή θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, όπου οι παίκτες θα συνεχίσουν να δουλεύουν πάνω στην τακτική και τη φυσική τους κατάσταση.

Η αναμέτρηση με την Κηφισιά είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον ΠΑΟΚ, καθώς αποτελεί μέρος της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο αγώνας θα διεξαχθεί εντός έδρας, δίνοντας την ευκαιρία στην ομάδα να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα μπροστά στο κοινό της, παρά τις σημαντικές απουσίες που αντιμετωπίζει.

Με πληροφορίες από: Athletiko