Μία σημαντική συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα αναφορικά με το αν ο Ολυμπιακός θα αξιοποιήσει το δικαίωμά του να αναβάλει έναν αγώνα του πρωταθλήματος. Η σκέψη αυτή προκύπτει λόγω των αυξημένων ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας του Πειραιά, σε συνδυασμό με τις εγχώριες αναμετρήσεις. Η πιθανότητα αναβολής αφορά είτε το παιχνίδι με τον Άρη είτε αυτό κόντρα στην ΑΕΚ, με την οριστική απόφαση να αναμένεται σύντομα.

Το δικαίωμα αναβολής και οι αρχικές σκέψεις

Η συζήτηση γύρω από την πιθανή αναβολή ενός αγώνα του Ολυμπιακού στο πλαίσιο της Stoiximan Super League έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα. Οι «ερυθρόλευκοι» διαθέτουν το δικαίωμα να ζητήσουν την αναβολή μίας αναμέτρησης λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων, ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει τη διοίκηση και το αγωνιστικό τμήμα.

Η σκέψη για την αξιοποίηση αυτού του δικαιώματος διέρρευσε πριν από τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων. Έκτοτε, η ομάδα του Πειραιά έχει προβεί σε εσωτερικές διεργασίες για να αξιολογήσει τα δεδομένα και να καταλήξει στην καλύτερη δυνατή επιλογή, λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα.

Τα πιθανά σενάρια: Άρης ή ΑΕΚ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο είναι οι βασικές επιλογές που εξετάζει ο Ολυμπιακός για την αναβολή αγώνα πρωταθλήματος. Η πρώτη αφορά την αναμέτρηση με τον Άρη, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 29 του μήνα στη Θεσσαλονίκη. Ο συγκεκριμένος αγώνας ακολουθεί την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Μίλαν, ενώ μετά τον Άρη, στις 2 Δεκεμβρίου, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν να αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό για τη League Phase του κυπέλλου.

Η δεύτερη επιλογή που βρίσκεται στο τραπέζι είναι η αναβολή του αγώνα με την ΑΕΚ, ο οποίος έχει οριστεί για τις 5 Δεκεμβρίου στο Καραϊσκάκη. Αυτό το παιχνίδι έρχεται μετά την αναμέτρηση κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, ενώ μετά την ΑΕΚ ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τσέλιε για τη League Phase του Europa League. Το βαρύ πρόγραμμα των διαδοχικών αγώνων αποτελεί τον κύριο παράγοντα για τις σκέψεις αυτές.

Το βαρύ πρόγραμμα και οι τραυματισμοί

Το αγωνιστικό τμήμα του Ολυμπιακού βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει συνεχόμενα παιχνίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, από την πλευρά του, εκφράζει την πεποίθηση ότι η ομάδα του μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των δυνατών αυτών αναμετρήσεων, παρά τη δυσκολία τους.

Ωστόσο, η επιβάρυνση συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι κλήθηκαν και στις Εθνικές τους ομάδες, καθώς και οι απανωτοί τραυματισμοί, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Πιο πρόσφατα παραδείγματα αποτελούν οι τραυματισμοί των Πουέρτα και Τσικίνιο. Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο επιθυμούν να αποφύγουν την κόπωση σε παίκτες που θεωρούνται «κλειδιά» για την παρουσία του Ολυμπιακού στον αγωνιστικό χώρο, γεγονός που ενισχύει τις σκέψεις για αναβολή.

Η σύσκεψη στο Ρέντη και η αναμονή της απόφασης

Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Ρέντη, με τη συμμετοχή της διοίκησης και του αγωνιστικού τμήματος του Ολυμπιακού. Σκοπός της συνάντησης ήταν να εξεταστούν όλα τα δεδομένα και να εκτιμηθεί αν τελικά θα γίνει χρήση του δικαιώματος αναβολής ενός αγώνα πρωταθλήματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σύσκεψη διεξήχθη σε κλίμα αξιολόγησης των επιλογών.

Παρόλο που δεν ελήφθη οριστική απόφαση κατά τη διάρκεια της σύσκεψης της Τετάρτης, το θέμα αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αποφασίσουν πιθανότατα τις επόμενες ώρες, προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικά το βαρύ πρόγραμμα και να διασφαλίσουν τη βέλτιστη αγωνιστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών τους ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων που ακολουθούν.

Με πληροφορίες από: Athletiko