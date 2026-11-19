Η εθνική ομάδα παίδων πανηγύρισε μια ιστορική νίκη στην πρεμιέρα του Μουντιάλ U17, επικρατώντας της Αιγύπτου με σκορ 2-1. Ο αγώνας, που διεξήχθη στο Κατάρ, βρήκε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να εκμεταλλεύεται το αριθμητικό πλεονέκτημα και να κατακτά τους τρεις βαθμούς. Οι Σούβλατζης και Καραγγέλης ήταν οι σκόρερ για την ελληνική ομάδα, εξασφαλίζοντας ένα θετικό ξεκίνημα στη διοργάνωση.

Η ιστορική νίκη στην πρεμιέρα του μουντιάλ u17

Η Ελλάδα ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ U17, το οποίο φιλοξενείται στο Κατάρ. Η επικράτηση επί της Αιγύπτου με 2-1 χαρακτηρίζεται ως μια ιστορική νίκη για την εθνική ομάδα παίδων. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει σημαντική ώθηση στους νεαρούς ποδοσφαιριστές ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Οι «Φαραώ», όπως αποκαλούνται οι παίκτες της Αιγύπτου, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα ελληνικό συγκρότημα που έδειξε αποφασιστικότητα και αγωνιστικότητα. Η νίκη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την πορεία της ομάδας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Η εξέλιξη του αγώνα και το αριθμητικό πλεονέκτημα

Ο αγώνας πήρε μια διαφορετική τροπή στο 23ο λεπτό, όταν η ομάδα της Αιγύπτου έμεινε με 10 παίκτες. Αυτό το γεγονός έδωσε την ευκαιρία στην ελληνική εθνική ομάδα να αποκτήσει αριθμητικό πλεονέκτημα στον αγωνιστικό χώρο. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα εκμεταλλεύτηκε πλήρως αυτή την κατάσταση, πιέζοντας για την επίτευξη τερμάτων.

Η αποβολή επηρέασε την τακτική και των δύο ομάδων, με την Ελλάδα να προσπαθεί να επιβάλει τον ρυθμό της και να δημιουργήσει ευκαιρίες. Η διαχείριση του αριθμητικού πλεονεκτήματος αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση της αναμέτρησης.

Τα γκολ της εθνικής και η αντίδραση της Αιγύπτου

Στις αρχές της επανάληψης, η ελληνική ομάδα κατάφερε να μετατρέψει την υπεροχή της σε γκολ. Ο Σούβλατζης και ο Καραγγέλης ήταν οι παίκτες που πέτυχαν τα δύο τέρματα για την Ελλάδα, δίνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα στο σκορ. Αυτά τα γκολ ήρθαν ως αποτέλεσμα της πίεσης και της καλής κυκλοφορίας της μπάλας από τους Έλληνες παίκτες.

Ωστόσο, στο 71ο λεπτό, η Αίγυπτος κατάφερε να μειώσει το σκορ, φέρνοντας τον αγώνα στο 2-1. Παρά το γκολ που δέχθηκε, η εθνική μας ομάδα έδειξε αντίδραση και δεν απειλήθηκε περαιτέρω. Οι παίκτες διατήρησαν την ψυχραιμία τους και διαχειρίστηκαν το υπόλοιπο του αγώνα, εξασφαλίζοντας τη νίκη.

Οι πανηγυρισμοί των ποδοσφαιριστών μετά το φινάλε

Μετά το τελικό σφύριγμα, οι ποδοσφαιριστές της εθνικής Ελλάδας ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς για την ιστορική τους νίκη. Οι στιγμές αυτές αποτυπώνουν τη χαρά και την ικανοποίηση για το θετικό ξεκίνημα στη διοργάνωση. Οι πανηγυρισμοί ήταν θερμοί και εκφραστικοί, αντικατοπτρίζοντας τη σημασία του αποτελέσματος.

Οι φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να δουν τα γκολ, τις καλύτερες στιγμές του αγώνα, καθώς και τους πανηγυρισμούς των ποδοσφαιριστών της εθνικής ομάδας, τόσο μετά την επίτευξη των τερμάτων όσο και μετά το φινάλε της αναμέτρησης με την Αίγυπτο.

Με πληροφορίες από: Athletiko