Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η εθνική παίδων στην πρώτη της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17, καθώς επικράτησε της Αιγύπτου με σκορ 2-1. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Κατάρ και η ελληνική ομάδα κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό αποτέλεσμα, κάνοντας άλμα πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η πρώτη ιστορική νίκη της εθνικής παίδων

Η πρώτη συμμετοχή της εθνικής παίδων σε Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 συνοδεύτηκε από την πρώτη της νίκη. Οι παίκτες του ομοσπονδιακού τεχνικού Βασίλη Παπαδάκη κατάφεραν να επιβληθούν της Αιγύπτου με 2-1, σε έναν αγώνα που προσέφερε θέαμα και αγωνία.

Ο Βασίλης Παπαδάκης παρέταξε την ελληνική ομάδα με τον Γείτονα κάτω από τα δοκάρια, ενώ την τριάδα των στόπερ αποτελούσαν οι Τσίγκας, Φιλιππιάδης και Λάβδας. Στις πλευρές, ο Καραγκέλης κάλυψε την αριστερή και ο Σιώζος τη δεξιά. Το δίδυμο στα χαφ ήταν οι Νέτο και Μπινιάρης, ενώ την τριάδα της επίθεσης συνέθεταν οι Κώστογλου, Χαλδέζος και Νεμπής.

Το πρώτο ημίχρονο: Έλεγχος και αποβολή

Στο πρώτο ημίχρονο, η εθνική μας ομάδα είχε τον έλεγχο του αγώνα και πίεσε για να σκοράρει. Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, ο Νεμπής επιχείρησε ένα σουτ, ενώ στο 14ο λεπτό, ο Καραγκέλης βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση απέναντι στον τερματοφύλακα της Αιγύπτου, Αμρ, ο οποίος όμως κατάφερε να τον νικήσει.

Η πίεση της ελληνικής ομάδας απέφερε καρπούς στο 23ο λεπτό, όταν η Αίγυπτος έμεινε με δέκα παίκτες. Ο Ταμέρ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ωστόσο, παρά την αριθμητική υπεροχή, η Ελλάδα δεν κατάφερε να την εκμεταλλευτεί άμεσα, με το σκορ να παραμένει 0-0 μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο: Γκολ και αγωνία μέχρι το τέλος

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν εντελώς διαφορετικό από το πρώτο, τόσο ως προς τα τρία γκολ που σημειώθηκαν όσο και ως προς το συνολικό θέαμα που προσέφεραν οι δύο ομάδες. Η εθνική μας ομάδα είχε τον απόλυτο έλεγχο, κατάφερε να προηγηθεί με δύο γκολ, αλλά στο τέλος χρειάστηκε να καρδιοχτυπήσει για να εξασφαλίσει τη νίκη.

Η ελληνική ομάδα μπήκε δυνατά και μόλις στο 54ο λεπτό κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Χαλδέζος βρήκε ωραία τον Σούβλατζη, ο οποίος με ψύχραιμο σουτ έκανε το 0-1. Μετά το πρώτο γκολ, η εθνική συνέχισε την πίεση και στο 62ο λεπτό πέτυχε και δεύτερο τέρμα.

Σε μια αντεπίθεση, ο Καραγκέλης έδωσε μια ωραία κάθετη πάσα στον Σούβλατζη, ο οποίος περίμενε την κατάλληλη στιγμή και πάσαρε ξανά στον Καραγκέλη. Ο τελευταίος δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει, ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 0-2. Παρόλο που η Αίγυπτος έπαιζε με δέκα παίκτες από το 23ο λεπτό, οι Αιγύπτιοι είχαν διαφορετική άποψη για την έκβαση του αγώνα. Κατάφεραν να μειώσουν στο 71ο λεπτό με ένα εξαιρετικό σουτ του Σούντι. Στη συνέχεια, πίεσαν για την ισοφάριση, χωρίς όμως να το καταφέρουν, με το τελικό 1-2 να παραμένει μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

Η σύνθεση της Αιγύπτου

Η ομάδα της Αιγύπτου παρατάχθηκε με τους εξής παίκτες: Αμρ, Μοχάμεντ, Αλάα, Γιουσέφ, Ντέιζλ, Γκαμάλ, Αμπντελραχίμ, Μπεσχίρ, Χασεΐμπ, Σαφουάτ και Ταμέρ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, πραγματοποιήθηκαν οι εξής αλλαγές: ο Αμπντουλάχ μπήκε στη θέση του Χασεΐμπ στο 46ο λεπτό, ο Σουϊντι αντικατέστησε τον Μοχάμεντ στο 67ο λεπτό, ενώ την ίδια στιγμή ο Αμπουελέζ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο αντί του Αμπντελραχίμ. Τέλος, στο 88ο λεπτό, ο Κχάλεντ μπήκε στη θέση του Γκαμάλ και ο Μοχτάρ στη θέση του Σαφουάτ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta