Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος μπάσκετ, GBL, βρίσκεται σε μία κρίσιμη φάση, καθώς επανεξετάζει την εναρμόνισή της με το κοινοτικό δίκαιο όσον αφορά τους εργαζόμενους παίκτες. Αυτή η εξέλιξη θέτει σε άμεσο «αέρα» το μέλλον των Ελλήνων μπασκετμπολιστών, καθώς η μέχρι τώρα μίνιμουμ παρουσία γηγενών παικτών στα ρόστερ της GBL δεν θεωρείται πλέον δεδομένη. Η απόφαση αυτή, η οποία έρχεται παραμονές εκλογών, πυροδοτεί μια «βόμβα» στα θεμέλια του ελληνικού μπάσκετ και αναμένεται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Επανεξέταση της παρουσίας των Ελλήνων παικτών

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος έχει λάβει την απόφαση να επανεξετάσει την πλήρη εναρμόνισή της με το κοινοτικό δίκαιο, ειδικά ως προς το καθεστώς των εργαζόμενων παικτών. Αυτή η κίνηση δημιουργεί ένα νέο τοπίο και θέτει σε αμφισβήτηση την υποχρεωτική παρουσία των Ελλήνων αθλητών στα ρόστερ των ομάδων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η πρόταση για την προσθήκη ενός 7ου ξένου παίκτη για την επόμενη αγωνιστική περίοδο έχει ήδη απορριφθεί από τους αρμόδιους φορείς, μια απόφαση που προηγήθηκε της τρέχουσας επανεξέτασης.

Επιπλέον, η ισχύουσα δέσμευση για την παρουσία έξι Ελλήνων παικτών στα ρόστερ των ομάδων αποτελεί, όπως αποκαλύπτεται, προϊόν μιας «συμφωνίας κυρίων» ανάμεσα στις ομάδες της ελληνικής λίγκας. Αυτή η συμφωνία είχε συναφθεί στο παρελθόν, λαμβάνοντας υπόψη την ελεύθερη αγορά που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον, η ελάχιστη αυτή παρουσία γηγενών παικτών αρχίζει να μην θεωρείται πλέον δεδομένη, σηματοδοτώντας μια πιθανή αλλαγή στην πολιτική των ομάδων.

Οι διαβουλεύσεις του ΕΣΑΚΕ για την εναρμόνιση

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ έχει ήδη δρομολογήσει την έναρξη εσωτερικών διαβουλεύσεων μεταξύ των ομάδων που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Ο βασικός στόχος αυτών των συζητήσεων είναι να εξασφαλιστεί η σταδιακή και πλήρης εναρμόνιση του επαγγελματικού μπάσκετ στην Ελλάδα με το νομικό καθεστώς που διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εναρμόνιση αυτή αφορά συγκεκριμένα την απαγόρευση των διακρίσεων μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών αθλητών, οι οποίοι προέρχονται από τα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη για την ευθυγράμμιση του ελληνικού μπάσκετ με τις ευρωπαϊκές νομικές επιταγές, επηρεάζοντας άμεσα τη σύνθεση των μελλοντικών ρόστερ.

Πιθανή απουσία Ελλήνων παικτών από τα ρόστερ

Στην πράξη, οι παραπάνω εξελίξεις σημαίνουν ότι από τη νέα αγωνιστική περίοδο –αν κι εφόσον δεν υπάρξει κάποια αλλαγή πλεύσης από τις ομάδες και αυτές προχωρήσουν σε αυτή την κατεύθυνση– είναι πιθανό να υπάρξουν ρόστερ ομάδων χωρίς την παρουσία κανενός Έλληνα μπασκετμπολίστα. Αυτό το σενάριο αφορά την πάλαι ποτέ Α1 Κατηγορία, στην περίπτωση που κάποια ΚΑΕ αποφασίσει να πορευθεί με αυτή τη λογική.

Η προοπτική αυτή σηματοδοτεί μια πολύ σημαντική αλλαγή στο τοπίο του ελληνικού επαγγελματικού μπάσκετ, καθώς ανατρέπει δεδομένα ετών και αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τις επιλογές των ομάδων, καθώς και την ανάπτυξη και την εξέλιξη των Ελλήνων αθλητών εντός του πρωταθλήματος.

Σοβαρές επιπτώσεις και το timing της απόφασης

Η συγκεκριμένη εξέλιξη χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σοβαρή και εκτιμάται ότι πυροδοτεί μια «βόμβα» στα θεμέλια του ελληνικού μπάσκετ. Αναμένεται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλα τα επίπεδα του αθλήματος, τόσο εντός των ομάδων όσο και στην ευρύτερη αθλητική κοινότητα. Το γεγονός ότι αυτή η απόφαση έρχεται παραμονές εκλογών προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στην κατάσταση που διαμορφώνεται.

Από την άλλη πλευρά, πολλοί θεωρούν ότι αυτή η κίνηση έχει ισχυρή νομική υπόσταση και είναι αναγκαία για την προσαρμογή στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Ο χρονισμός της συγκεκριμένης απόφασης συνδέεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, με τη μερική ακυβερνησία που προέκυψε στη διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) μετά το σκάνδαλο του Basketgate. Η τωρινή κατάσταση στην ΕΟΚ είναι μεταβατική, καθώς αναμένεται η διεξαγωγή των εκλογών της 20ης Δεκεμβρίου, οι οποίες θα καθορίσουν τη νέα διοίκηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta