Με την ολοκλήρωση των αγώνων του Νοεμβρίου, οι διεθνείς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ επιστρέφουν σταδιακά στα Σπάτα, προκειμένου να τεθούν εκ νέου στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Συνολικά έντεκα παίκτες της Ένωσης κλήθηκαν στις εθνικές τους ομάδες για τις τελευταίες αγωνιστικές του Nations League, τα μπαράζ του Euro Κ21 και τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Η παρουσία τους και οι στιγμές που ξεχώρισαν καταγράφονται αναλυτικά.

Η συμβολή των Βάργκα και Βιτάλις στην Ουγγαρία

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην κορυφή της επίθεσης της Ουγγαρίας, αγωνιζόμενος τόσο απέναντι στη Γεωργία όσο και κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο φορ της ΑΕΚ κατάφερε να πετύχει από ένα γκολ σε καθεμία από τις δύο αναμετρήσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης στον όμιλο των Μαγυάρων στο Nations League.

Στο παιχνίδι με τη Γεωργία, συμμετοχή είχε και ο Μίλαν Βιτάλις. Ο Ούγγρος μέσος αγωνίστηκε για 70 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων κατέγραψε έξι ανακτήσεις μπάλας και 30 εύστοχες πάσες σε 34 προσπάθειες. Ωστόσο, ο Βιτάλις απουσίασε από την αναμέτρηση με τη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς είχε συμπληρώσει κάρτες.

Ο Λόβρο Μάγερ και η καθοριστική επέμβαση

Για τον Λόβρο Μάγερ, η πιο ξεχωριστή στιγμή ήρθε στο φινάλε του αγώνα της Κροατίας με την Τσεχία. Ο Σλάβεν Μπίλιτς τον πέρασε στο γήπεδο στο 74ο λεπτό, και μόλις 13 λεπτά αργότερα, ο Κροάτης χαφ έκρινε την αναμέτρηση. Με ένα σουτ, διαμόρφωσε το τελικό 2-1 υπέρ της ομάδας του.

Προηγουμένως, ο Μάγερ είχε μια ολιγόλεπτη συμμετοχή στην ήττα της Κροατίας με 2-1 από την Αγγλία. Είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο στο 90ό λεπτό, αντικαθιστώντας τον Ματέο Κόβασιτς.

Οι εμφανίσεις των Ρότα και Γιόβιτς στις Εθνικές Ανδρών

Ο Λάζαρος Ρότα συμπλήρωσε δύο 90λεπτα με την Εθνική Ανδρών. Μετά τη βαριά ήττα με 7-0 από την Ολλανδία, ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ ανέβασε την απόδοσή του στη νίκη επί της Σερβίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Στον Βόλο, κέρδισε τέσσερις από τις έξι μονομαχίες του και βρήκε συμπαίκτη στις 74 από τις 79 μεταβιβάσεις του.

Στην αντίπαλη πλευρά, για τη Σερβία, βρέθηκε ο Λούκα Γιόβιτς. Ο επιθετικός της ΑΕΚ είχε μείνει στον πάγκο στην ήττα της Σερβίας με 1-3 από τη Γερμανία στο Βελιγράδι. Παρότι δεν σκόραρε απέναντι στην Ελλάδα, ήταν ο παίκτης που ξεχώρισαν τα σερβικά ΜΜΕ από την ομάδα του Βέλικο Παούνοβιτς.

Οι νεαροί της Εθνικής Ελπίδων: Αλεξίου και Καλοσκάμης

Στα μπαράζ της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία, ο Χρήστος Αλεξίου ξεκίνησε και στα δύο παιχνίδια, αγωνιζόμενος σε διαφορετική θέση κάθε φορά. Στο 1-1 του Ρέικιαβικ, έπαιξε στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Αλέξη Καλογερόπουλο. Στη ρεβάνς της Λεωφόρου, κάλυψε το αριστερό άκρο λόγω της απουσίας του Νόα Άλεν, μέχρι που αποχώρησε τραυματίας στο 76ο λεπτό.

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης πήρε χρόνο συμμετοχής στη ρεβάνς, περνώντας στη θέση του Αντώνη Παπακανέλλου στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο νεαρός εξτρέμ δημιούργησε προβλήματα στην ισλανδική άμυνα και ευστόχησε στην τέταρτη εκτέλεση της Ελλάδας στη διαδικασία των πέναλτι, από την οποία η Εθνική πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Με πληροφορίες από: Athletiko