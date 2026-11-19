Ο Παναθηναϊκός καλείται να αφήσει άμεσα πίσω του την πρόσφατη κακή εμφάνιση και την ήττα που υπέστη από τη Βίρτους στην Μπολόνια, στις 17 Νοεμβρίου με σκορ 84-79. Η προσοχή του «τριφυλλιού» στρέφεται πλέον στην αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας, στο πλαίσιο του «κλεισίματος» μιας ακόμα απαιτητικής «διαβολοβδομάδας». Πριν από το τζάμπολ της σημαντικής αυτής αναμέτρησης στην «εκκωφαντική» Zalgirio Arena, σημειώθηκε μια ιδιαίτερη συνάντηση στο παρκέ, καθώς οι παίκτες των «πρασίνων» αντάμωσαν με τον πρώην συμπαίκτη τους, Μάριους Γκριγκόνις, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να κοινοποιεί βίντεο από τις θερμές αγκαλιές.

Η επιστροφή του Γκριγκόνις ως αντίπαλος

Ο Μάριους Γκριγκόνις, ένας παίκτης που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού για τέσσερα ολόκληρα χρόνια, βρέθηκε για πρώτη φορά αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στους «πράσινους», ο Λιθουανός γκαρντ κατέκτησε κάθε διαθέσιμο τίτλο, αφήνοντας το δικό του στίγμα στην ιστορία του συλλόγου και δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς με τους συμπαίκτες του.

Η παρουσία του στο παρκέ της Zalgirio Arena, αυτή τη φορά ως αντίπαλος της ομάδας με την οποία πανηγύρισε τόσες επιτυχίες και έζησε σημαντικές στιγμές, δημιούργησε ένα κλίμα συγκίνησης και αναμνήσεων. Οι φίλοι του μπάσκετ είχαν την ευκαιρία να δουν τον Γκριγκόνις ξανά στο ίδιο γήπεδο με τους πρώην συμπαίκτες του, αν και πλέον σε διαφορετικές πλευρές του παρκέ, γεγονός που προσέδωσε έναν ξεχωριστό τόνο στην αναμέτρηση.

Θερμές συναντήσεις στο παρκέ

Πριν από την έναρξη του αγώνα, κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου ζεστάματος των ομάδων, οι παίκτες του Παναθηναϊκού και της Ζάλγκιρις βγήκαν στο παρκέ. Εκεί, ο Μάριους Γκριγκόνις είχε την ευκαιρία να συναντήσει τους πρώην συμπαίκτες του από τον Παναθηναϊκό, με τις στιγμές να είναι ιδιαίτερα θερμές και να μαρτυρούν τις φιλικές σχέσεις που διατηρούνται.

Ξεχώρισε το τετ α τετ του Λιθουανού παίκτη με τον Ντίνο Μήτογλου, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα θερμό, με τους δύο να ανταλλάσσουν αγκαλιές και σύντομες κουβέντες. Γενικότερα, οι αγκαλιές και οι σύντομες συνομιλίες μεταξύ των παικτών του «τριφυλλιού» και του Γκριγκόνις ήταν εμφανείς σε όλο το παρκέ, δείχνοντας τις δυνατές σχέσεις που είχαν αναπτυχθεί κατά την κοινή τους πορεία στον ελληνικό σύλλογο.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θέλησε να μοιραστεί αυτές τις όμορφες στιγμές με τους φιλάθλους της, κοινοποιώντας σχετικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω της ανάρτησής της, η ομάδα υπογράμμισε πόσο ωραία είναι να βρίσκονται ξανά με τον Μάριους Γκριγκόνις, αναδεικνύοντας το φιλικό κλίμα που επικρατούσε.

Συγκεκριμένα, η ανάρτηση συνοδευόταν από τη φράση «It’s good to see you Marius ????», μαζί με τα hashtags #WeTheGreens, #paobcaktor και #FeelEveryMoment, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να ενισχύσουν το μήνυμα. Αυτή η κίνηση της ΚΑΕ αναδεικνύει το σεβασμό και την εκτίμηση που διατηρεί ο σύλλογος προς τους παίκτες που έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους, ακόμα και όταν αυτοί βρίσκονται σε αντίπαλες ομάδες.

Η «διαβολοβδομάδα» των «πρασίνων»

Η αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας αποτελεί το δεύτερο παιχνίδι μιας απαιτητικής «διαβολοβδομάδας» για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί την πίεση και να αφήσει πίσω της την πρόσφατη κακή εμφάνιση και την ήττα που υπέστη από τη Βίρτους, προκειμένου να επανέλθει στους νικηφόρους ρυθμούς.

Η συγκεκριμένη ήττα σημειώθηκε στις 17 Νοεμβρίου, με το τελικό σκορ να είναι 84-79 υπέρ της ιταλικής ομάδας, σε ένα παιχνίδι που δεν κύλησε όπως θα ήθελαν οι «πράσινοι». Ο Παναθηναϊκός επικεντρώνεται πλέον στο «κλείσιμο» αυτής της εβδομάδας με ένα θετικό αποτέλεσμα στην «εκκωφαντική» Zalgirio Arena, σε μια προσπάθεια να ανακάμψει βαθμολογικά και ψυχολογικά, συνεχίζοντας την πορεία του στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Athletiko